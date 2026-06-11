https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/uyari-yapildi-3-saat-kapali-kalacak-1106423608.html
Uyarı yapıldı, 3 saat kapalı kalacak
Uyarı yapıldı, 3 saat kapalı kalacak
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanlığı'nın UYAP uygulamasına yönelik yazılım güncelleme çalışmasından dolayı erişim kesilecek. 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T12:18+0300
2026-06-11T12:18+0300
2026-06-11T12:18+0300
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UYAP sistemine güncelleme geliyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren avukatların da kullandığı UYAP sistemi Çalışmaların öngörülen saatlerde tamamlanamaması halinde süre uzatılabilecek.UYAP tarafından yapılan açıklamada "Hak kaybına sebebiyet verilmemesi adına süreli ve önem arz eden işlemlerinizi bu duyuruyu dikkate alarak mesai saatleri içerisinde yapmanız gerekmektedir." uyarısı yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/adalet-bakanligi-15-bin-yeni-personel-alimi-icin-basvurular-bugun-basliyor-nereden-basvuru-yapilir-1106308075.html
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uyap, adalet bakanlığı, haberler
uyap, adalet bakanlığı, haberler
Uyarı yapıldı, 3 saat kapalı kalacak
Adalet Bakanlığı'nın UYAP uygulamasına yönelik yazılım güncelleme çalışmasından dolayı erişim kesilecek.
UYAP sistemine güncelleme geliyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren avukatların da kullandığı UYAP sistemi
12 Haziran 2026 tarihinde saat 19:00-22:00 arasında yapılacak yazılım güncellemesinden dolayı erişime kapatılacak.
Çalışmaların öngörülen saatlerde tamamlanamaması halinde süre uzatılabilecek.
UYAP tarafından yapılan açıklamada "Hak kaybına sebebiyet verilmemesi adına süreli ve önem arz eden işlemlerinizi bu duyuruyu dikkate alarak mesai saatleri içerisinde yapmanız gerekmektedir." uyarısı yer aldı.