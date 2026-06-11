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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/uyari-yapildi-3-saat-kapali-kalacak-1106423608.html
Uyarı yapıldı, 3 saat kapalı kalacak
Uyarı yapıldı, 3 saat kapalı kalacak
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanlığı'nın UYAP uygulamasına yönelik yazılım güncelleme çalışmasından dolayı erişim kesilecek. 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T12:18+0300
2026-06-11T12:18+0300
yaşam
uyap
adalet bakanlığı
haberler
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UYAP sistemine güncelleme geliyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren avukatların da kullandığı UYAP sistemi Çalışmaların öngörülen saatlerde tamamlanamaması halinde süre uzatılabilecek.UYAP tarafından yapılan açıklamada "Hak kaybına sebebiyet verilmemesi adına süreli ve önem arz eden işlemlerinizi bu duyuruyu dikkate alarak mesai saatleri içerisinde yapmanız gerekmektedir." uyarısı yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/adalet-bakanligi-15-bin-yeni-personel-alimi-icin-basvurular-bugun-basliyor-nereden-basvuru-yapilir-1106308075.html
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uyap, adalet bakanlığı, haberler
uyap, adalet bakanlığı, haberler

Uyarı yapıldı, 3 saat kapalı kalacak

12:18 11.06.2026
UYAP
UYAP - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
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Adalet Bakanlığı'nın UYAP uygulamasına yönelik yazılım güncelleme çalışmasından dolayı erişim kesilecek.
UYAP sistemine güncelleme geliyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren avukatların da kullandığı UYAP sistemi
12 Haziran 2026 tarihinde saat 19:00-22:00 arasında yapılacak yazılım güncellemesinden dolayı erişime kapatılacak.
Çalışmaların öngörülen saatlerde tamamlanamaması halinde süre uzatılabilecek.
UYAP tarafından yapılan açıklamada "Hak kaybına sebebiyet verilmemesi adına süreli ve önem arz eden işlemlerinizi bu duyuruyu dikkate alarak mesai saatleri içerisinde yapmanız gerekmektedir." uyarısı yer aldı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2026
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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alımı için başvurular bugün başlıyor: Nereden başvuru yapılır?
7 Haziran , 09:43
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