https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/uyari-yapildi-3-saat-kapali-kalacak-1106423608.html

Uyarı yapıldı, 3 saat kapalı kalacak

Uyarı yapıldı, 3 saat kapalı kalacak

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanlığı'nın UYAP uygulamasına yönelik yazılım güncelleme çalışmasından dolayı erişim kesilecek. 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T12:18+0300

2026-06-11T12:18+0300

2026-06-11T12:18+0300

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UYAP sistemine güncelleme geliyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren avukatların da kullandığı UYAP sistemi Çalışmaların öngörülen saatlerde tamamlanamaması halinde süre uzatılabilecek.UYAP tarafından yapılan açıklamada "Hak kaybına sebebiyet verilmemesi adına süreli ve önem arz eden işlemlerinizi bu duyuruyu dikkate alarak mesai saatleri içerisinde yapmanız gerekmektedir." uyarısı yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/adalet-bakanligi-15-bin-yeni-personel-alimi-icin-basvurular-bugun-basliyor-nereden-basvuru-yapilir-1106308075.html

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uyap, adalet bakanlığı, haberler