https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/adalet-bakanligi-15-bin-yeni-personel-alimi-icin-basvurular-bugun-basliyor-nereden-basvuru-yapilir-1106308075.html
Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alımı için başvurular bugün başlıyor: Nereden başvuru yapılır?
Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alımı için başvurular bugün başlıyor: Nereden başvuru yapılır?
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Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci bugün başlıyor. 07.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-07T09:43+0300
2026-06-07T09:43+0300
2026-06-07T09:43+0300
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adalet bakanlığı
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Adalet Bakanı Gürlek, adalet teşkilatının insan kaynağını güçlendirmek amacıyla 15 bin yeni çalışma arkadaşının kadroya dahil edileceğini duyurdu.15 bin personelin görev alanlarına ilişkin detayları paylaşan Gürlek, kontenjan dağılımını şu şekilde açıkladı;Başvurular e-Devlet üzerindenİlan detaylarının 6 Haziran itibarıyla Resmî Gazete’de ve Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlandığını belirten Bakan Gürlek, başvuru sürecine ilişkin şu bilgileri verdi;
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/adalet-bakani-gurlek-140-yeni-mahkeme-kurulacak-1106230768.html
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adalet bakanlığı, i̇lan, işe alım, i̇şe alım
adalet bakanlığı, i̇lan, işe alım, i̇şe alım
Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alımı için başvurular bugün başlıyor: Nereden başvuru yapılır?
Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci bugün başlıyor.
Adalet Bakanı Gürlek, adalet teşkilatının insan kaynağını güçlendirmek amacıyla 15 bin yeni çalışma arkadaşının kadroya dahil edileceğini duyurdu.
15 bin personelin görev alanlarına ilişkin detayları paylaşan Gürlek, kontenjan dağılımını şu şekilde açıkladı;
Sözleşmeli personellerimizin 8 bini adliyelerimizde, 6 bin 100'ü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde ve 900'ü İcra Kâtibi olarak İcra Dairelerimizde istihdam edilecek.
Başvurular e-Devlet üzerinden
İlan detaylarının 6 Haziran itibarıyla Resmî Gazete’de ve Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlandığını belirten Bakan Gürlek, başvuru sürecine ilişkin şu bilgileri verdi;
Adaylarımız başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecekler.