https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/adalet-bakanligi-15-bin-yeni-personel-alimi-icin-basvurular-bugun-basliyor-nereden-basvuru-yapilir-1106308075.html

Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alımı için başvurular bugün başlıyor: Nereden başvuru yapılır?

Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alımı için başvurular bugün başlıyor: Nereden başvuru yapılır?

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci bugün başlıyor. 07.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-07T09:43+0300

2026-06-07T09:43+0300

2026-06-07T09:43+0300

türki̇ye

adalet bakanlığı

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Adalet Bakanı Gürlek, adalet teşkilatının insan kaynağını güçlendirmek amacıyla 15 bin yeni çalışma arkadaşının kadroya dahil edileceğini duyurdu.15 bin personelin görev alanlarına ilişkin detayları paylaşan Gürlek, kontenjan dağılımını şu şekilde açıkladı;Başvurular e-Devlet üzerindenİlan detaylarının 6 Haziran itibarıyla Resmî Gazete’de ve Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlandığını belirten Bakan Gürlek, başvuru sürecine ilişkin şu bilgileri verdi;

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/adalet-bakani-gurlek-140-yeni-mahkeme-kurulacak-1106230768.html

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