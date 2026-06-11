Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/usta-oyuncu-tarik-papuccuoglu-hayranlari-korkuttu-abi-dizisinden-saglik-sorunlari-nedeniyle-1106424548.html
Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu hayranlarını korkuttu: A.B.İ dizisinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı
Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu hayranlarını korkuttu: A.B.İ dizisinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı
Sputnik Türkiye
Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu kalp damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle ameliyat oldu. 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T12:31+0300
2026-06-11T12:37+0300
yaşam
kenan i̇mirzalıoğlu
afra saraçoğlu
kalp hastalıkları
tarık papuççuoğlu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0b/1106424220_0:0:1207:679_1920x0_80_0_0_411f781d29a36e1a14498a7f2acea12e.jpg
Ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu kalp damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle ameliyat oldu. Bypass geçiren usta oyuncunun 4 damarı değiştirildi. Ünlü isim son olarak başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'yla birlikte paylaştığı A.B.İ dizisinde Tahir Hancıoğlu karakterine hayat vermişti. 4 damarı değişti77 yaşındaki usta oyuncunun nisan ayında yapılan kontrollerinde kalp damarlarında tıkanıklık olduğu tespit edildi. Tıkanıklık tespit edildiği dönemde A.B.İ isimli diziye devam eden ünlü isim diziden ayrılınca hemen ameliyat oldu. Bodrum'da bypass ameliyatı olan Papuççuoğlu'nun 4 damarı birden değiştirildi. Sağlık durumu iyi olan oyuncunun evinde dinlendiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/itilmis-karakteriyle-sevilen-unlu-oyuncu-ilyas-ilbey-hastaneye-kaldirildi-1106358146.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0b/1106424220_0:0:1207:905_1920x0_80_0_0_cba94d786ce2fd18f13d1831c0896800.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kenan i̇mirzalıoğlu, afra saraçoğlu, kalp hastalıkları, tarık papuççuoğlu
kenan i̇mirzalıoğlu, afra saraçoğlu, kalp hastalıkları, tarık papuççuoğlu

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu hayranlarını korkuttu: A.B.İ dizisinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı

12:31 11.06.2026 (güncellendi: 12:37 11.06.2026)
Tahir Papuççuoğlu sosyal medya
Tahir Papuççuoğlu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
Abone ol
Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu kalp damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle ameliyat oldu.
Ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu kalp damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle ameliyat oldu. Bypass geçiren usta oyuncunun 4 damarı değiştirildi. Ünlü isim son olarak başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'yla birlikte paylaştığı A.B.İ dizisinde Tahir Hancıoğlu karakterine hayat vermişti.

4 damarı değişti

77 yaşındaki usta oyuncunun nisan ayında yapılan kontrollerinde kalp damarlarında tıkanıklık olduğu tespit edildi. Tıkanıklık tespit edildiği dönemde A.B.İ isimli diziye devam eden ünlü isim diziden ayrılınca hemen ameliyat oldu. Bodrum'da bypass ameliyatı olan Papuççuoğlu'nun 4 damarı birden değiştirildi. Sağlık durumu iyi olan oyuncunun evinde dinlendiği belirtildi.
Yasemin Yalçın-İlyas İlbey - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
YAŞAM
'İtilmiş' karakteriyle sevilen ünlü oyuncu İlyas İlbey hastaneye kaldırıldı
9 Haziran , 10:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала