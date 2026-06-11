https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/usta-oyuncu-tarik-papuccuoglu-hayranlari-korkuttu-abi-dizisinden-saglik-sorunlari-nedeniyle-1106424548.html
Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu hayranlarını korkuttu: A.B.İ dizisinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı
Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu hayranlarını korkuttu: A.B.İ dizisinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı
Sputnik Türkiye
Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu kalp damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle ameliyat oldu. 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T12:31+0300
2026-06-11T12:31+0300
2026-06-11T12:37+0300
yaşam
kenan i̇mirzalıoğlu
afra saraçoğlu
kalp hastalıkları
tarık papuççuoğlu
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Ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu kalp damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle ameliyat oldu. Bypass geçiren usta oyuncunun 4 damarı değiştirildi. Ünlü isim son olarak başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'yla birlikte paylaştığı A.B.İ dizisinde Tahir Hancıoğlu karakterine hayat vermişti. 4 damarı değişti77 yaşındaki usta oyuncunun nisan ayında yapılan kontrollerinde kalp damarlarında tıkanıklık olduğu tespit edildi. Tıkanıklık tespit edildiği dönemde A.B.İ isimli diziye devam eden ünlü isim diziden ayrılınca hemen ameliyat oldu. Bodrum'da bypass ameliyatı olan Papuççuoğlu'nun 4 damarı birden değiştirildi. Sağlık durumu iyi olan oyuncunun evinde dinlendiği belirtildi.
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kenan i̇mirzalıoğlu, afra saraçoğlu, kalp hastalıkları, tarık papuççuoğlu
kenan i̇mirzalıoğlu, afra saraçoğlu, kalp hastalıkları, tarık papuççuoğlu
Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu hayranlarını korkuttu: A.B.İ dizisinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı
12:31 11.06.2026 (güncellendi: 12:37 11.06.2026)
Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu kalp damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle ameliyat oldu.
Ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu kalp damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle ameliyat oldu. Bypass geçiren usta oyuncunun 4 damarı değiştirildi. Ünlü isim son olarak başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'yla birlikte paylaştığı A.B.İ dizisinde Tahir Hancıoğlu karakterine hayat vermişti.
77 yaşındaki usta oyuncunun nisan ayında yapılan kontrollerinde kalp damarlarında tıkanıklık olduğu tespit edildi. Tıkanıklık tespit edildiği dönemde A.B.İ isimli diziye devam eden ünlü isim diziden ayrılınca hemen ameliyat oldu. Bodrum'da bypass ameliyatı olan Papuççuoğlu'nun 4 damarı birden değiştirildi. Sağlık durumu iyi olan oyuncunun evinde dinlendiği belirtildi.