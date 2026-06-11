https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/usta-oyuncu-tarik-papuccuoglu-hayranlari-korkuttu-abi-dizisinden-saglik-sorunlari-nedeniyle-1106424548.html

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu hayranlarını korkuttu: A.B.İ dizisinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu hayranlarını korkuttu: A.B.İ dizisinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı

Sputnik Türkiye

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu kalp damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle ameliyat oldu. 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T12:31+0300

2026-06-11T12:31+0300

2026-06-11T12:37+0300

yaşam

kenan i̇mirzalıoğlu

afra saraçoğlu

kalp hastalıkları

tarık papuççuoğlu

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Ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu kalp damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle ameliyat oldu. Bypass geçiren usta oyuncunun 4 damarı değiştirildi. Ünlü isim son olarak başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'yla birlikte paylaştığı A.B.İ dizisinde Tahir Hancıoğlu karakterine hayat vermişti. 4 damarı değişti77 yaşındaki usta oyuncunun nisan ayında yapılan kontrollerinde kalp damarlarında tıkanıklık olduğu tespit edildi. Tıkanıklık tespit edildiği dönemde A.B.İ isimli diziye devam eden ünlü isim diziden ayrılınca hemen ameliyat oldu. Bodrum'da bypass ameliyatı olan Papuççuoğlu'nun 4 damarı birden değiştirildi. Sağlık durumu iyi olan oyuncunun evinde dinlendiği belirtildi.

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kenan i̇mirzalıoğlu, afra saraçoğlu, kalp hastalıkları, tarık papuççuoğlu