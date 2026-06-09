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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/itilmis-karakteriyle-sevilen-unlu-oyuncu-ilyas-ilbey-hastaneye-kaldirildi-1106358146.html
'İtilmiş' karakteriyle sevilen ünlü oyuncu İlyas İlbey hastaneye kaldırıldı
'İtilmiş' karakteriyle sevilen ünlü oyuncu İlyas İlbey hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Ünlü tiyatrocu İlyas İlbey hastaneye kaldırıldı. Böbreğinde tümör tespit edilen ünlü isim tedavi altına alındı. 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T10:47+0300
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yaşam
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Televizyon ekranlarında hayat verdiği 'İtilmiş' karakteriyle sevilen tiyatrocu İlyas İlbey'den sevenlerini üzen haber geldi. Kendisi gibi tiyatrocu eşi Yasemin Yalçın'la bir süredir gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı.Kızı dua istedi Bir süredir sağlık problemleriyle gündemde İlbey'den üzen haber geldi. Usta tiyatrocu İlbey'in böbreğinde tümör tespit edildi. Sözcü’nün haberine göre, İlyas İlbey ve Yasemin Yalçın’ın kızı Eylül İlbey, babasının sağlık durumu hakkında bilgi verirken sevenlerinde de dua istedi. İlbey "Hâlâ hastanedeyiz, tamamen toparlayana kadar kalacağız. Her şey yoluna girecek inşallah." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/emel-sayin-saglik-sorunlari-nedeniyle-konserlerini-iptal-etti-bir-sure-tedavi-gormem-gerekiyor-1106251548.html
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i̇lyas i̇lbey, yasemin yalçın
i̇lyas i̇lbey, yasemin yalçın

'İtilmiş' karakteriyle sevilen ünlü oyuncu İlyas İlbey hastaneye kaldırıldı

10:47 09.06.2026
Yasemin Yalçın-İlyas İlbey
Yasemin Yalçın-İlyas İlbey - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
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Ünlü tiyatrocu İlyas İlbey hastaneye kaldırıldı. Böbreğinde tümör tespit edilen ünlü isim tedavi altına alındı.
Televizyon ekranlarında hayat verdiği 'İtilmiş' karakteriyle sevilen tiyatrocu İlyas İlbey'den sevenlerini üzen haber geldi. Kendisi gibi tiyatrocu eşi Yasemin Yalçın'la bir süredir gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı.
Yasemin Yalçın-İlyas İlbey sosyal medya
Yasemin Yalçın-İlyas İlbey sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
Yasemin Yalçın-İlyas İlbey sosyal medya

Kızı dua istedi

Bir süredir sağlık problemleriyle gündemde İlbey'den üzen haber geldi. Usta tiyatrocu İlbey'in böbreğinde tümör tespit edildi. Sözcü’nün haberine göre, İlyas İlbey ve Yasemin Yalçın’ın kızı Eylül İlbey, babasının sağlık durumu hakkında bilgi verirken sevenlerinde de dua istedi. İlbey "Hâlâ hastanedeyiz, tamamen toparlayana kadar kalacağız. Her şey yoluna girecek inşallah." dedi.
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