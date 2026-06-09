https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/itilmis-karakteriyle-sevilen-unlu-oyuncu-ilyas-ilbey-hastaneye-kaldirildi-1106358146.html

'İtilmiş' karakteriyle sevilen ünlü oyuncu İlyas İlbey hastaneye kaldırıldı

'İtilmiş' karakteriyle sevilen ünlü oyuncu İlyas İlbey hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Ünlü tiyatrocu İlyas İlbey hastaneye kaldırıldı. Böbreğinde tümör tespit edilen ünlü isim tedavi altına alındı. 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T10:47+0300

2026-06-09T10:47+0300

2026-06-09T10:47+0300

yaşam

i̇lyas i̇lbey

yasemin yalçın

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Televizyon ekranlarında hayat verdiği 'İtilmiş' karakteriyle sevilen tiyatrocu İlyas İlbey'den sevenlerini üzen haber geldi. Kendisi gibi tiyatrocu eşi Yasemin Yalçın'la bir süredir gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı.Kızı dua istedi Bir süredir sağlık problemleriyle gündemde İlbey'den üzen haber geldi. Usta tiyatrocu İlbey'in böbreğinde tümör tespit edildi. Sözcü’nün haberine göre, İlyas İlbey ve Yasemin Yalçın’ın kızı Eylül İlbey, babasının sağlık durumu hakkında bilgi verirken sevenlerinde de dua istedi. İlbey "Hâlâ hastanedeyiz, tamamen toparlayana kadar kalacağız. Her şey yoluna girecek inşallah." dedi.

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Sputnik Türkiye

i̇lyas i̇lbey, yasemin yalçın