https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/ankarada-sahte-deterjan-operasyonu-3-ton-urun-ele-gecirildi-1106436950.html

Ankara'da sahte deterjan operasyonu: 3 ton ürün ele geçirildi

Ankara'da sahte deterjan operasyonu: 3 ton ürün ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Ankara'da bir depoya düzenlenen operasyonda yaklaşık 3 ton sahte toz ve sıvı deterjan ele geçirildi. Operasyonda deponun sahibi gözaltında alındı. 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T18:38+0300

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda sahte deterjan üretimi yapılan bir depoya baskın düzenlendi. Aramalarda yaklaşık 3 ton sahte toz ve sıvı deterjanın yanı sıra ambalaj makinesi, terazi ve çeşitli markalara ait yüzlerce boş ambalaj ele geçirildi. Olayla ilgili depo sahibi olduğu belirtilen 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/antalyada-sahte-altin-operasyonu-supheli-tutuklandi-1106410010.html

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