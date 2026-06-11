https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/ankarada-sahte-deterjan-operasyonu-3-ton-urun-ele-gecirildi-1106436950.html
Ankara'da sahte deterjan operasyonu: 3 ton ürün ele geçirildi
Ankara'da sahte deterjan operasyonu: 3 ton ürün ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Ankara'da bir depoya düzenlenen operasyonda yaklaşık 3 ton sahte toz ve sıvı deterjan ele geçirildi. Operasyonda deponun sahibi gözaltında alındı. 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T18:38+0300
2026-06-11T18:38+0300
2026-06-11T18:38+0300
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çamaşır deterjanı
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda sahte deterjan üretimi yapılan bir depoya baskın düzenlendi. Aramalarda yaklaşık 3 ton sahte toz ve sıvı deterjanın yanı sıra ambalaj makinesi, terazi ve çeşitli markalara ait yüzlerce boş ambalaj ele geçirildi. Olayla ilgili depo sahibi olduğu belirtilen 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/antalyada-sahte-altin-operasyonu-supheli-tutuklandi-1106410010.html
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ankara, sahte, sahte belge, deterjan pazarı , sahte deterjan, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı
ankara, sahte, sahte belge, deterjan pazarı , sahte deterjan, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı
Ankara'da sahte deterjan operasyonu: 3 ton ürün ele geçirildi
Ankara'da bir depoya düzenlenen operasyonda yaklaşık 3 ton sahte toz ve sıvı deterjan ele geçirildi. Operasyonda deponun sahibi gözaltında alındı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda sahte deterjan üretimi yapılan bir depoya baskın düzenlendi.
Aramalarda yaklaşık 3 ton sahte toz ve sıvı deterjanın yanı sıra ambalaj makinesi, terazi ve çeşitli markalara ait yüzlerce boş ambalaj ele geçirildi.
Olayla ilgili depo sahibi olduğu belirtilen 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.