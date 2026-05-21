Uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Serenay Sarıkaya: Döneceğim bir sorun yok
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve yurt dışında olduğu tespit edilen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan... 21.05.2026, Sputnik Türkiye
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen ve yurt dışında olduğu belirlenen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medyasından açıklama yaptı. Sarıkaya, en kısa zamanda Türkiye'ye döneceğini belirtirken "Ben iyiyim bir sorun yok merak eden herkese sevgiler" paylaşımı yaptı. Geri dönüp tüm gerekli prosedürleri yerine getireceğim Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "Merhaba…Uzun süreden beri planladığım yurtdışı seyahatinde aldım haberi… Mümkün olan en kısa sürede ülkeme dönüp tüm gerekli prosedürleri yerine getireceğim herkesin yaptığı gibi… Ben iyiyim bir sorun yok merak eden herkese sevgiler…" ifadelerini kullandı.
13:03 21.05.2026 (güncellendi: 13:28 21.05.2026)
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve yurt dışında olduğu tespit edilen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama geldi.
