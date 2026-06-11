https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/unlu-yonetmen-spielbergten-sitem-james-bondu-yonetmek-istedim-iki-kez-reddedildim-1106434297.html

Ünlü yönetmen Spielberg'ten sitem: James Bond'u yönetmek istedim, iki kez reddedildim

Ünlü yönetmen Spielberg'ten sitem: James Bond'u yönetmek istedim, iki kez reddedildim

Sputnik Türkiye

Ünlü yönetmen Steven Spielberg, James Bond serisini yönetmek için iki kez başvuruda bulunduğunu ancak yapımcı Albert 'Cubby' Broccoli tarafından her iki... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T16:41+0300

2026-06-11T16:41+0300

2026-06-11T16:41+0300

yaşam

james bond

steven spielberg

george lucas

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Hollywood'un başarılı yönetmenlerinden Steven Spielberg, James Bond serisini yönetme hayalinin iki kez gerçekleşmediğini anlattı. Bir podcaste konuk olan Spielberg, kariyerinin ilk yıllarında bir Bond filmi çekmek istediğini ancak serinin efsanevi yapımcısı Albert "Cubby" Broccoli tarafından iki kez reddedildiğini söyledi.Spielberg, James Bond serisine olan ilgisinin ilk Bond filmi olan Dr. No'yu izledikten sonra başladığını belirterek, 1975 yapımı Jaws büyük başarı kazandıktan sonra Broccoli'yi aradığını anlattı."Bir Bond filmi yönetmeyi çok istiyordum. Cubby Broccoli'yi aradım ve eğer bir yönetmene ihtiyaç duyarsa görevi üstlenmek istediğimi söyledim. Bana sadece 'Hayır' dedi ve konu kapandı" ifadelerini kullandı.Ünlü yönetmen, Broccoli'nin neden kendisini Bond ailesine dahil etmek istemediğini hiçbir zaman açıklamadığını belirterek, "Bugün bana bir Bond filmi teklif edilse cevabım şu olurdu: Artık beni karşılayamazsınız" dedi.İkinci deneme de sonuçsuz kaldıSpielberg, 1977 yılında vizyona giren 'Üçüncü Türden Yakınlaşmalar' isimli filminin ardından Broccoli'nin kendisini yeniden aradığını söyledi.Yapımcının, 1979 yapımı Ay Harekatı için filmin ünlü beş notalık müzik temasını kullanmak istediğini aktaran Spielberg, bu fırsatı Bond filmi yönetmek için değerlendirmeye çalıştığını anlattı. Spielberg, "Beş notayı kullanmanıza izin veririm ama karşılığında bir Bond filmi yöneteyim dedim. Yine 'Hayır' cevabını aldım" dedi.Reddedilmesi Indiana Jones'un yolunu açtıSpielberg, Bond serisinden aldığı ret yanıtlarının kariyerinde farklı bir kapı açtığını da anlattı. George Lucas ile yaptığı bir görüşmede Bond'u yönetemediğini anlattığını belirten Spielberg, Lucas'ın buna karşılık yeni projesini önerdiğini söyledi.Spielberg'e göre Lucas, "Bond'dan daha iyi bir fikrim var" diyerek daha sonra Raiders of the Lost Ark adını alacak projeyi tanıttı. Böylece Spielberg, Indiana Jones serisinin yönetmeni oldu.

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james bond, steven spielberg, george lucas