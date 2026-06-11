https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/hong-konglu-kadini-evlilik-vaadiyle-dolandiran-nijeryali-esenyurtta-yakalandi-25-milyon-dolarini-1106428328.html
Hong Konglu kadını evlilik vaadiyle dolandıran Nijeryalı, Esenyurt'ta yakalandı: 2.5 milyon dolarını aldı
Hong Konglu kadını evlilik vaadiyle dolandıran Nijeryalı, Esenyurt'ta yakalandı: 2.5 milyon dolarını aldı
Sputnik Türkiye
Hong Kong uyruklu diş hekimi kadını evlenme vaadiyle kandırıp 2.5 milyon dolarını alan Nijeryalı İstanbul'da yakalandı. Şüphelinin kendisini ABD vatandaşı... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T13:48+0300
2026-06-11T13:48+0300
2026-06-11T13:48+0300
türki̇ye
hong kong
nijerya
esenyurt
dolandırıcılık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0b/1106428175_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e39b38f2fbc9b9bdfb31e9c51eecb0d9.png
Hong Konglu diş hekimi 57 yaşındaki bir kadının şikayeti üzerine başlatılan çalışmada, kadını evlenme vaadiyle kandırıp 2 milyon 527 bin 268 dolarını alan Nijerya uyruklu kişi ile olayla ilgili 6 kişi Esenyurt'ta yakalandı. Şüphelinin kendisini Richard Dennis isimli bir Amerikalı olarak tanıttığı ortaya çıktı. 2.5 milyon dolar dolandırdıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir uygulama üzerinden evlilik vaadiyle 2020'de tanıştığı, kendisini "Richard Dennis" olarak tanıtan şüphelinin yönlendirdiği farklı hesaplara 2022 yılına kadar süren iletişimleri boyunca farklı tarihlerde toplamda 2 milyon 527 bin 268 dolar gönderen ve bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Hong Kong uyruklu S.P.F.Y'nin (57) şikayeti üzerine çalışma başlattı.Para Türkiye'deki banka hesaplarına gönderildiParanın Türkiye'de banka hesaplarına gönderildiğini belirleyen ekipler, çalışmaları sonucunda olayla ilgili olduğu tespit edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden E.D. ifadesinde, çektiği paraları ismini "Richard" olarak bildiği Nijerya uyruklu K.O'ya (43) verdiğini söyledi. Esenyurt'ta olduğu tespit edilen K.O, polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/gizli-gorevdesin-diyerek-yasli-kadini-dolandirdilar-altinlarini-parasini-aldilar-evini-bile-1106290944.html
türki̇ye
hong kong
nijerya
esenyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0b/1106428175_85:0:1525:1080_1920x0_80_0_0_178e027ebf0ff98db3fea792cf802195.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hong kong, nijerya, esenyurt, dolandırıcılık
hong kong, nijerya, esenyurt, dolandırıcılık
Hong Konglu kadını evlilik vaadiyle dolandıran Nijeryalı, Esenyurt'ta yakalandı: 2.5 milyon dolarını aldı
Hong Kong uyruklu diş hekimi kadını evlenme vaadiyle kandırıp 2.5 milyon dolarını alan Nijeryalı İstanbul'da yakalandı. Şüphelinin kendisini ABD vatandaşı olarak tanıttığı ortaya çıktı.
Hong Konglu diş hekimi 57 yaşındaki bir kadının şikayeti üzerine başlatılan çalışmada, kadını evlenme vaadiyle kandırıp 2 milyon 527 bin 268 dolarını alan Nijerya uyruklu kişi ile olayla ilgili 6 kişi Esenyurt'ta yakalandı. Şüphelinin kendisini Richard Dennis isimli bir Amerikalı olarak tanıttığı ortaya çıktı.
2.5 milyon dolar dolandırdı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir uygulama üzerinden evlilik vaadiyle 2020'de tanıştığı, kendisini "Richard Dennis" olarak tanıtan şüphelinin yönlendirdiği farklı hesaplara 2022 yılına kadar süren iletişimleri boyunca farklı tarihlerde toplamda 2 milyon 527 bin 268 dolar gönderen ve bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Hong Kong uyruklu S.P.F.Y'nin (57) şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Para Türkiye'deki banka hesaplarına gönderildi
Paranın Türkiye'de banka hesaplarına gönderildiğini belirleyen ekipler, çalışmaları sonucunda olayla ilgili olduğu tespit edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden E.D. ifadesinde, çektiği paraları ismini "Richard" olarak bildiği Nijerya uyruklu K.O'ya (43) verdiğini söyledi. Esenyurt'ta olduğu tespit edilen K.O, polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.