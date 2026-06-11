https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/hong-konglu-kadini-evlilik-vaadiyle-dolandiran-nijeryali-esenyurtta-yakalandi-25-milyon-dolarini-1106428328.html

Hong Konglu kadını evlilik vaadiyle dolandıran Nijeryalı, Esenyurt'ta yakalandı: 2.5 milyon dolarını aldı

Hong Konglu kadını evlilik vaadiyle dolandıran Nijeryalı, Esenyurt'ta yakalandı: 2.5 milyon dolarını aldı

Sputnik Türkiye

Hong Kong uyruklu diş hekimi kadını evlenme vaadiyle kandırıp 2.5 milyon dolarını alan Nijeryalı İstanbul'da yakalandı. Şüphelinin kendisini ABD vatandaşı... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T13:48+0300

2026-06-11T13:48+0300

2026-06-11T13:48+0300

türki̇ye

hong kong

nijerya

esenyurt

dolandırıcılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0b/1106428175_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e39b38f2fbc9b9bdfb31e9c51eecb0d9.png

Hong Konglu diş hekimi 57 yaşındaki bir kadının şikayeti üzerine başlatılan çalışmada, kadını evlenme vaadiyle kandırıp 2 milyon 527 bin 268 dolarını alan Nijerya uyruklu kişi ile olayla ilgili 6 kişi Esenyurt'ta yakalandı. Şüphelinin kendisini Richard Dennis isimli bir Amerikalı olarak tanıttığı ortaya çıktı. 2.5 milyon dolar dolandırdıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir uygulama üzerinden evlilik vaadiyle 2020'de tanıştığı, kendisini "Richard Dennis" olarak tanıtan şüphelinin yönlendirdiği farklı hesaplara 2022 yılına kadar süren iletişimleri boyunca farklı tarihlerde toplamda 2 milyon 527 bin 268 dolar gönderen ve bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Hong Kong uyruklu S.P.F.Y'nin (57) şikayeti üzerine çalışma başlattı.Para Türkiye'deki banka hesaplarına gönderildiParanın Türkiye'de banka hesaplarına gönderildiğini belirleyen ekipler, çalışmaları sonucunda olayla ilgili olduğu tespit edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden E.D. ifadesinde, çektiği paraları ismini "Richard" olarak bildiği Nijerya uyruklu K.O'ya (43) verdiğini söyledi. Esenyurt'ta olduğu tespit edilen K.O, polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/gizli-gorevdesin-diyerek-yasli-kadini-dolandirdilar-altinlarini-parasini-aldilar-evini-bile-1106290944.html

türki̇ye

hong kong

nijerya

esenyurt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hong kong, nijerya, esenyurt, dolandırıcılık