https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/unlu-oyuncu-esra-dermancioglunun-son-hali-sosyal-medyada-gundem-oldu-1106427362.html
Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun son hali sosyal medyada gündem oldu
Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun son hali sosyal medyada gündem oldu
Sputnik Türkiye
Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu sosyal medyada gündem oldu. 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T13:15+0300
2026-06-11T13:15+0300
2026-06-11T13:15+0300
yaşam
esra dermancıoğlu
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Fatmagül'ün Suçu Ne?, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi çok sayıda dizide oynayan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu verdiği kilolarla dikkat çekti. Son hali sosyal medyada gündem olan 57 yaşındaki ünlü isim yaptığı paylaşımda, "30'dan sonra bir daha yaş almadım' diyerek yaşıyla ilgili sorulara da esprili bir şekilde yanıt verdi. Hayat enerjisinin sırrını paylaştıDermancıoğlu paylaşımlarında hem beslenme düzenine hem de yaşam tarzına dair açıklamalarda bulunarak, "57 yaşındayım güneşe çıkmam , makarna yerim, mutsuz olur orada kalmayı sever aniden mutluluğa hızlı bir geçiş yaparım, çok çalışırım hep çalışırım, mutsuz olduğum ortamda bir saniye durmam hemen tüyerim, sevmeyi sevilmekten daha fazla severim, yaşım 57 ama 30'dan sonra bir daha yaş almadım buna inandım sizde inanın." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/usta-oyuncu-tarik-papuccuoglu-hayranlari-korkuttu-abi-dizisinden-saglik-sorunlari-nedeniyle-1106424548.html
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esra dermancıoğlu
Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun son hali sosyal medyada gündem oldu
Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu sosyal medyada gündem oldu.
Fatmagül'ün Suçu Ne?, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi çok sayıda dizide oynayan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu verdiği kilolarla dikkat çekti. Son hali sosyal medyada gündem olan 57 yaşındaki ünlü isim yaptığı paylaşımda, "30'dan sonra bir daha yaş almadım' diyerek yaşıyla ilgili sorulara da esprili bir şekilde yanıt verdi.
Hayat enerjisinin sırrını paylaştı
Dermancıoğlu paylaşımlarında hem beslenme düzenine hem de yaşam tarzına dair açıklamalarda bulunarak, "57 yaşındayım güneşe çıkmam , makarna yerim, mutsuz olur orada kalmayı sever aniden mutluluğa hızlı bir geçiş yaparım, çok çalışırım hep çalışırım, mutsuz olduğum ortamda bir saniye durmam hemen tüyerim, sevmeyi sevilmekten daha fazla severim, yaşım 57 ama 30'dan sonra bir daha yaş almadım buna inandım sizde inanın." ifadelerini kullandı.