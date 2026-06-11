https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/trump-iranli-yetkiliker-saldiriyi-durdurmami-istedi-dedi-iranla-savastan-kacinmak-icin-bir-kilif-1106412872.html
Trump 'İranlı yetkiliker saldırıyı durdurmamı istedi' dedi: 'İran'la savaştan kaçınmak için bir kılıf'
Trump 'İranlı yetkiliker saldırıyı durdurmamı istedi' dedi: 'İran'la savaştan kaçınmak için bir kılıf'
Sputnik Türkiye
Trump, İran'lı yetkililerin kendisinden ABD'nin saldırıyı durdurmasını istediğini iddia etti. İran devlet medyası söz konusu iddiayı yalanlayarak, bu söylemin... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T03:13+0300
2026-06-11T03:13+0300
2026-06-11T03:13+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD medyasına yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerle doğrudan görüştüğünü, saldırıların durdurulmasını talep edildiğini iddia etti.Fox News'e konuşan Trump, şu ifadeleri kullandı:' İran'la savaştan kaçınmak için bir kılıf'İran medyasında İranlı yetkililere dayandırılan haberler Trump'ın iddiasını yalanladı. İran medyasında, üst düzey bir İranlı yetkiliye dayandırılan haberde şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/israil-basini-acikladi-abdnin-son-saldirilarina-israil-ordusu-katilmadi-1106412743.html
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abd, i̇ran, donald trump, hürmüz boğazı
abd, i̇ran, donald trump, hürmüz boğazı
Trump 'İranlı yetkiliker saldırıyı durdurmamı istedi' dedi: 'İran'la savaştan kaçınmak için bir kılıf'
Trump, İran'lı yetkililerin kendisinden ABD'nin saldırıyı durdurmasını istediğini iddia etti. İran devlet medyası söz konusu iddiayı yalanlayarak, bu söylemin 'İran ile savaştan kaçınma' amacı taşıdığını savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD medyasına yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerle doğrudan görüştüğünü, saldırıların durdurulmasını talep edildiğini iddia etti.
Fox News'e konuşan Trump, şu ifadeleri kullandı:
Bu gece Tahran'a karşı yıkıcı saldırılar başlattık ve İranlı üst düzey yetkililer şahsen benden bombardımanı durdurmamı istediler.
' İran'la savaştan kaçınmak için bir kılıf'
İran medyasında İranlı yetkililere dayandırılan haberler Trump'ın iddiasını yalanladı. İran medyasında, üst düzey bir İranlı yetkiliye dayandırılan haberde şu ifadeler yer aldı:
Trump'ın İranlı yetkililerin kendisiyle temas kurduğu iddiası için hiçbir doğruluğu yok. Trump'ın İranlı yetkililerin kendisiyle iletişime geçtiği yönündeki yanlış iddiası, İran'la savaştan kaçınmak için bir kılıftır