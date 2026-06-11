https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/trump-iranla-harika-bir-anlasma-yapildi-1106439934.html
Trump: İran'la harika bir anlaşma yapıldı
Trump: İran'la harika bir anlaşma yapıldı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma yapıldığını duyurdu. Trump, anlaşmanın birkaç gün içinde Avrupa'da imzalanacağını belirtti. 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T22:44+0300
2026-06-11T22:44+0300
2026-06-11T22:49+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.Donald Trump, ''İran'la harika bir anlaşma yaptık ve şimdi belgelerin kesinleşmesine tabi olacağız. Birkaç gün içinde işi bitirmeliyiz. Muhtemelen Avrupa’da bir imza töreni olacak ve bu harika bir şey. Hisse senedi piyasası bin puan yükseldi. Bu demek oluyor ki anlaşmayı beğendiler. Petrol düştü, daha da düşmeye başlayacak, öncekinden bile daha düşük seviyelere gelecek” dedi.Trump, “Boğaz, anlaşmayı imzalar imzalamaz resmen açılacak. Bu da yakında, çok yakında, belki hafta sonu gerçekleşebilir. İmza töreni Avrupa’da olacak. Ben orada bulunamayacağım ancak JD ve bazı yetkililer orada olacak” açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/trump-bu-aksam-irana-planlanan-saldiri-ve-bombalama-harektlarini-iptal-ettim-1106438391.html
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i̇ran, ortadoğu, abd, savaş, savaş bakanlığı, savaş bakanı, anlaşma, nükleer anlaşma, askeri anlaşma
i̇ran, ortadoğu, abd, savaş, savaş bakanlığı, savaş bakanı, anlaşma, nükleer anlaşma, askeri anlaşma
Trump: İran'la harika bir anlaşma yapıldı
22:44 11.06.2026 (güncellendi: 22:49 11.06.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma yapıldığını duyurdu. Trump, anlaşmanın birkaç gün içinde Avrupa'da imzalanacağını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Donald Trump, ''İran'la harika bir anlaşma yaptık ve şimdi belgelerin kesinleşmesine tabi olacağız. Birkaç gün içinde işi bitirmeliyiz. Muhtemelen Avrupa’da bir imza töreni olacak ve bu harika bir şey. Hisse senedi piyasası bin puan yükseldi. Bu demek oluyor ki anlaşmayı beğendiler. Petrol düştü, daha da düşmeye başlayacak, öncekinden bile daha düşük seviyelere gelecek” dedi.
Trump, “Boğaz, anlaşmayı imzalar imzalamaz resmen açılacak. Bu da yakında, çok yakında, belki hafta sonu gerçekleşebilir. İmza töreni Avrupa’da olacak. Ben orada bulunamayacağım ancak JD ve bazı yetkililer orada olacak” açıklamasında bulundu.