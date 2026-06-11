Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/trump-bu-aksam-irana-planlanan-saldiri-ve-bombalama-harektlarini-iptal-ettim-1106438391.html
Trump: Bu akşam İran’a planlanan saldırı ve bombalama harekâtlarını iptal ettim
Trump: Bu akşam İran’a planlanan saldırı ve bombalama harekâtlarını iptal ettim
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin İran’ın en üst düzey yönetimi tarafından onaylandığını belirterek, bu akşam İran’a yönelik planlanan... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T20:41+0300
2026-06-11T20:41+0300
dünya
donald trump
i̇ran
abd
savaş
savaş bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0a/1106410276_0:19:1292:746_1920x0_80_0_0_8b049b73f7f2b6cd6e9a4fccfe6155f7.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Paylaşımında Trump, ''İran'la yapılan görüşmelerin İran’ın en üst düzey liderliği tarafından ele alınıp onaylanmış olması gerçeğine dayanarak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak bu akşam İran’a planlanan saldırı ve bombalama harekâtlarını iptal ettim. Görüşmeler ve son maddeler, hem genel konsept hem de detaylı olarak, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Suudi Arabistan, BAE, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğer ilgili tüm taraflarca onaylanmıştır. Deniz ablukası, bu anlaşma nihai olarak sonuçlanana kadar tam kapasiteyle yürürlükte kalacaktır. İmza zamanı ve yeri kısa süre içinde duyurulacaktır'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/bmden-trumpin-hark-adasi-planina-sert-tepki-1106438100.html
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0a/1106410276_89:0:1205:837_1920x0_80_0_0_9bcb0469eb6afa87fff5d29430a446fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, i̇ran, abd, savaş, savaş bakanlığı
donald trump, i̇ran, abd, savaş, savaş bakanlığı

Trump: Bu akşam İran’a planlanan saldırı ve bombalama harekâtlarını iptal ettim

20:41 11.06.2026
© AP PhotoABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
© AP Photo
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin İran’ın en üst düzey yönetimi tarafından onaylandığını belirterek, bu akşam İran’a yönelik planlanan saldırı ve bombardıman operasyonlarının iptal edildiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Paylaşımında Trump, ''İran'la yapılan görüşmelerin İran’ın en üst düzey liderliği tarafından ele alınıp onaylanmış olması gerçeğine dayanarak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak bu akşam İran’a planlanan saldırı ve bombalama harekâtlarını iptal ettim. Görüşmeler ve son maddeler, hem genel konsept hem de detaylı olarak, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Suudi Arabistan, BAE, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğer ilgili tüm taraflarca onaylanmıştır. Deniz ablukası, bu anlaşma nihai olarak sonuçlanana kadar tam kapasiteyle yürürlükte kalacaktır. İmza zamanı ve yeri kısa süre içinde duyurulacaktır'' dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 101 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personeli anısına BM bayrağı yarıya indirildi, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
DÜNYA
BM’den Trump’ın ‘Hark Adası’ planına sert tepki
20:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала