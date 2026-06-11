https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/trump-bu-aksam-irana-planlanan-saldiri-ve-bombalama-harektlarini-iptal-ettim-1106438391.html
Trump: Bu akşam İran’a planlanan saldırı ve bombalama harekâtlarını iptal ettim
Trump: Bu akşam İran’a planlanan saldırı ve bombalama harekâtlarını iptal ettim
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin İran’ın en üst düzey yönetimi tarafından onaylandığını belirterek, bu akşam İran’a yönelik planlanan... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T20:41+0300
2026-06-11T20:41+0300
2026-06-11T20:41+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Paylaşımında Trump, ''İran'la yapılan görüşmelerin İran’ın en üst düzey liderliği tarafından ele alınıp onaylanmış olması gerçeğine dayanarak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak bu akşam İran’a planlanan saldırı ve bombalama harekâtlarını iptal ettim. Görüşmeler ve son maddeler, hem genel konsept hem de detaylı olarak, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Suudi Arabistan, BAE, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğer ilgili tüm taraflarca onaylanmıştır. Deniz ablukası, bu anlaşma nihai olarak sonuçlanana kadar tam kapasiteyle yürürlükte kalacaktır. İmza zamanı ve yeri kısa süre içinde duyurulacaktır'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/bmden-trumpin-hark-adasi-planina-sert-tepki-1106438100.html
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donald trump, i̇ran, abd, savaş, savaş bakanlığı
donald trump, i̇ran, abd, savaş, savaş bakanlığı
Trump: Bu akşam İran’a planlanan saldırı ve bombalama harekâtlarını iptal ettim
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin İran’ın en üst düzey yönetimi tarafından onaylandığını belirterek, bu akşam İran’a yönelik planlanan saldırı ve bombardıman operasyonlarının iptal edildiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Paylaşımında Trump, ''İran'la yapılan görüşmelerin İran’ın en üst düzey liderliği tarafından ele alınıp onaylanmış olması gerçeğine dayanarak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak bu akşam İran’a planlanan saldırı ve bombalama harekâtlarını iptal ettim. Görüşmeler ve son maddeler, hem genel konsept hem de detaylı olarak, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Suudi Arabistan, BAE, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğer ilgili tüm taraflarca onaylanmıştır. Deniz ablukası, bu anlaşma nihai olarak sonuçlanana kadar tam kapasiteyle yürürlükte kalacaktır. İmza zamanı ve yeri kısa süre içinde duyurulacaktır'' dedi.