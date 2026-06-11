https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/trump-irana-saldiriyi-iptal-etti-altin-ve-gumus-yukseldi-petrol-dustu-1106439101.html
Trump, İran’a saldırıyı iptal etti: Altın ve gümüş yükseldi, petrol düştü
Trump, İran’a saldırıyı iptal etti: Altın ve gümüş yükseldi, petrol düştü
Sputnik Türkiye
Uluslararası piyasalarda altın ve gümüş fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a planlanan hava saldırısını iptal etmesiyle yükseldi. Petrol fiyatları ise... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T21:37+0300
2026-06-11T21:37+0300
2026-06-11T21:37+0300
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ABD Başkan Donald Trump’ın İran’a planlanan hava saldırısını iptal ettiğini açıklamasının ardından yatırımcılar güvenli liman varlıklara yöneldi.Uluslararası spot altın fiyatları yüzde 1.95 artışla ons başına 4 bin 150 dolara yükselirken, spot gümüş yüzde 4.13 artışla ons başına 66 doların üzerine çıktı. Petrol piyasalarında sert düşüş yaşanırken, Brent petrol 89.10 dolara geriledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/trump-bu-aksam-irana-planlanan-saldiri-ve-bombalama-harektlarini-iptal-ettim-1106438391.html
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ortadoğu, abd, i̇ran, petrol, brent petrol, küresel petrol talebi, petrol üretimi, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, altın madalya, çeyrek altın, yarım altın, gümüş
ortadoğu, abd, i̇ran, petrol, brent petrol, küresel petrol talebi, petrol üretimi, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, altın madalya, çeyrek altın, yarım altın, gümüş
Trump, İran’a saldırıyı iptal etti: Altın ve gümüş yükseldi, petrol düştü
Uluslararası piyasalarda altın ve gümüş fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a planlanan hava saldırısını iptal etmesiyle yükseldi. Petrol fiyatları ise yüzde 5’ten fazla düştü.
ABD Başkan Donald Trump’ın İran’a planlanan hava saldırısını iptal ettiğini açıklamasının ardından yatırımcılar güvenli liman varlıklara yöneldi.
Uluslararası spot altın fiyatları yüzde 1.95 artışla ons başına 4 bin 150 dolara yükselirken, spot gümüş yüzde 4.13 artışla ons başına 66 doların üzerine çıktı.
Petrol piyasalarında sert düşüş yaşanırken, Brent petrol 89.10 dolara geriledi.