Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/trump-bu-gece-tum-savunmasi-tukenen-irana-cok-sert-darbe-indirecegiz-1106432156.html
Trump: Bu gece İran'a çok sert darbe indireceğiz
Trump: Bu gece İran'a çok sert darbe indireceğiz
Sputnik Türkiye
Trump, "ABD tüm tüm savunma kapasitesi tükenen İran’a sert bir darbe indirecek" derken ardından verdiği demeçte "Bu akşam çok daha büyük, çok daha güçlü bir... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T15:31+0300
2026-06-11T16:10+0300
dünya
donald trump
i̇ran
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0f/1105771433_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34a70b8af50779c2640596e347349801.jpg
ABD Başkanı Donald Trump'ın Truth Social hesabından yaptığı açıklama şöyle: 'Hark adasını ele geçireceğiz''Venezuela için mükemmel sonuçlar veriyor''Çok daha büyük bir bombardıman olacak'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/abdnin-vurdugu-gemide-3-hintli-denizci-oldu-hindistan-abd-elcisine-nota-verdi-1106430025.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0f/1105771433_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_46b3157b8bf5071bc5567b90e34cbbe3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, i̇ran, abd
donald trump, i̇ran, abd

Trump: Bu gece İran'a çok sert darbe indireceğiz

15:31 11.06.2026 (güncellendi: 16:10 11.06.2026)
© REUTERS Evan VucciDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
© REUTERS Evan Vucci
Abone ol
Trump, "ABD tüm tüm savunma kapasitesi tükenen İran’a sert bir darbe indirecek" derken ardından verdiği demeçte "Bu akşam çok daha büyük, çok daha güçlü bir bombardıman olacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Hark adası ve diğer petrol noktalarını ele geçirecek ve tıpkı Venezuela’da olduğu gibi petrolün kontrolünü alacağız" şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Truth Social hesabından yaptığı açıklama şöyle:
Amerika Birleşik Devletleri bu gece donanması, hava kuvvetleri, radar, uçaksavar ve diğer tüm savunma biçimleri ile saldırı gücünün büyük bir kısmı yok olmuş durumda olan İran'a çok sert bir darbe indirecek.

'Hark adasını ele geçireceğiz'

Çok da uzak olmayan bir gelecekte, Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçirecek ve tıpkı Venezuela'da olduğu gibi, petrol ve doğalgaz piyasalarının tam kontrolünü ele alacağız.

'Venezuela için mükemmel sonuçlar veriyor'

Bu durum hem Venezuela hem de Amerika Birleşik Devletleri için mükemmel sonuçlar veriyor. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!

'Çok daha büyük bir bombardıman olacak'

Trump ardından Fox News haber kanalına verdiği demeçte “Bu akşam daha çok, daha büyük, daha güçlü bir bombardıman olacak” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı ayrıca, aynı röportajda “Köprüleri ve enerji santrallerini vurmayı tercih etmem. İnsanlar bu durumda su içemez. Bunu yapmak istemem” şeklinde konuştu.
USS Michael Murphy (DDG 112) launches Tomahawk cruise missiles from an unknown location - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
DÜNYA
ABD'nin vurduğu gemide 3 Hintli denizci öldü, Hindistan ABD elçisine nota verdi
14:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала