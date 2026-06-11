Trump: Bu gece İran'a çok sert darbe indireceğiz
15:31 11.06.2026 (güncellendi: 16:10 11.06.2026)
© REUTERS Evan VucciDonald Trump
© REUTERS Evan Vucci
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Trump, "ABD tüm tüm savunma kapasitesi tükenen İran’a sert bir darbe indirecek" derken ardından verdiği demeçte "Bu akşam çok daha büyük, çok daha güçlü bir bombardıman olacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Hark adası ve diğer petrol noktalarını ele geçirecek ve tıpkı Venezuela’da olduğu gibi petrolün kontrolünü alacağız" şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Truth Social hesabından yaptığı açıklama şöyle:
Amerika Birleşik Devletleri bu gece donanması, hava kuvvetleri, radar, uçaksavar ve diğer tüm savunma biçimleri ile saldırı gücünün büyük bir kısmı yok olmuş durumda olan İran'a çok sert bir darbe indirecek.
'Hark adasını ele geçireceğiz'
Çok da uzak olmayan bir gelecekte, Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçirecek ve tıpkı Venezuela'da olduğu gibi, petrol ve doğalgaz piyasalarının tam kontrolünü ele alacağız.
'Venezuela için mükemmel sonuçlar veriyor'
Bu durum hem Venezuela hem de Amerika Birleşik Devletleri için mükemmel sonuçlar veriyor. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!
'Çok daha büyük bir bombardıman olacak'
Trump ardından Fox News haber kanalına verdiği demeçte “Bu akşam daha çok, daha büyük, daha güçlü bir bombardıman olacak” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı ayrıca, aynı röportajda “Köprüleri ve enerji santrallerini vurmayı tercih etmem. İnsanlar bu durumda su içemez. Bunu yapmak istemem” şeklinde konuştu.