ABD Başkanı Donald Trump'ın Truth Social hesabından yaptığı açıklama şöyle: 'Hark adasını ele geçireceğiz''Venezuela için mükemmel sonuçlar veriyor''Çok daha büyük bir bombardıman olacak'

Trump, "ABD tüm tüm savunma kapasitesi tükenen İran’a sert bir darbe indirecek" derken ardından verdiği demeçte "Bu akşam çok daha büyük, çok daha güçlü bir... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

Trump: Bu gece İran'a çok sert darbe indireceğiz

© REUTERS Evan Vucci Donald Trump © REUTERS Evan Vucci

Trump, "ABD tüm tüm savunma kapasitesi tükenen İran’a sert bir darbe indirecek" derken ardından verdiği demeçte "Bu akşam çok daha büyük, çok daha güçlü bir bombardıman olacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Hark adası ve diğer petrol noktalarını ele geçirecek ve tıpkı Venezuela’da olduğu gibi petrolün kontrolünü alacağız" şeklinde konuştu.