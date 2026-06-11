https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/bmden-trumpin-hark-adasi-planina-sert-tepki-1106438100.html

BM’den Trump’ın ‘Hark Adası’ planına sert tepki

BM’den Trump’ın ‘Hark Adası’ planına sert tepki

Sputnik Türkiye

BM, Donald Trump’ın İran’a ait Hark Adası’nı ve ülkenin petrol altyapısını ele geçirme planlarına karşı çıkarak ABD ve İran’a “acil ateşkes ve diplomasi”... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T20:18+0300

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dünya

birleşmiş milletler (bm)

antonio guterres

stephane dujarric

i̇ran

abd

hark adası

ortadoğu

gerilim

diplomasi

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Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın en önemli petrol tesislerinin bulunduğu Hark Adası’nı ele geçirmeye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ofisi, bu tür adımların Orta Doğu'daki tansiyonu çok daha tehlikeli bir boyuta taşıyacağı uyarısında bulundu.New York’ta düzenlenen basın brifinginde konuşan BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Guterres’in bölgedeki son gelişmelerden "derin kaygı" duyduğunu ifade etti. Dujarric, krizin yatıştırılması için hem ABD’ye hem de İran’a gerilimi düşürme ve diplomasi masasına dönme çağrısı yaptı.‘Kalıcı barış için çabalar artırılmalı’Guterres'in mesajını aktaran Dujarric, bu çağrının sadece iki ülkeye değil, bölgede çatışmaya taraf olan tüm aktörlere yönelik olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:BM Sözcüsü, artan gerilimin kontrol altına alınamaması halinde bunun tüm küresel güvenlik açısından ağır sonuçları olacağına dikkat çekerek, uluslararası toplumu diyalog ve arabuluculuk çabalarına destek vermeye davet etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/tahrandan-trumpa-yanit-farkli-bir-iran-goreceksiniz-1106437062.html

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birleşmiş milletler (bm), antonio guterres, stephane dujarric, i̇ran, abd, hark adası, ortadoğu, gerilim, diplomasi, küresel güvenlik