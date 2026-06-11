https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/bmden-trumpin-hark-adasi-planina-sert-tepki-1106438100.html
BM’den Trump’ın ‘Hark Adası’ planına sert tepki
BM’den Trump’ın ‘Hark Adası’ planına sert tepki
Sputnik Türkiye
BM, Donald Trump’ın İran’a ait Hark Adası’nı ve ülkenin petrol altyapısını ele geçirme planlarına karşı çıkarak ABD ve İran’a “acil ateşkes ve diplomasi”... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T20:18+0300
2026-06-11T20:18+0300
2026-06-11T20:18+0300
dünya
birleşmiş milletler (bm)
antonio guterres
stephane dujarric
i̇ran
abd
hark adası
ortadoğu
gerilim
diplomasi
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Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın en önemli petrol tesislerinin bulunduğu Hark Adası’nı ele geçirmeye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ofisi, bu tür adımların Orta Doğu'daki tansiyonu çok daha tehlikeli bir boyuta taşıyacağı uyarısında bulundu.New York’ta düzenlenen basın brifinginde konuşan BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Guterres’in bölgedeki son gelişmelerden "derin kaygı" duyduğunu ifade etti. Dujarric, krizin yatıştırılması için hem ABD’ye hem de İran’a gerilimi düşürme ve diplomasi masasına dönme çağrısı yaptı.‘Kalıcı barış için çabalar artırılmalı’Guterres'in mesajını aktaran Dujarric, bu çağrının sadece iki ülkeye değil, bölgede çatışmaya taraf olan tüm aktörlere yönelik olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:BM Sözcüsü, artan gerilimin kontrol altına alınamaması halinde bunun tüm küresel güvenlik açısından ağır sonuçları olacağına dikkat çekerek, uluslararası toplumu diyalog ve arabuluculuk çabalarına destek vermeye davet etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/tahrandan-trumpa-yanit-farkli-bir-iran-goreceksiniz-1106437062.html
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birleşmiş milletler (bm), antonio guterres, stephane dujarric, i̇ran, abd, hark adası, ortadoğu, gerilim, diplomasi, küresel güvenlik
birleşmiş milletler (bm), antonio guterres, stephane dujarric, i̇ran, abd, hark adası, ortadoğu, gerilim, diplomasi, küresel güvenlik
BM’den Trump’ın ‘Hark Adası’ planına sert tepki
BM, Donald Trump’ın İran’a ait Hark Adası’nı ve ülkenin petrol altyapısını ele geçirme planlarına karşı çıkarak ABD ve İran’a “acil ateşkes ve diplomasi” çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın en önemli petrol tesislerinin bulunduğu Hark Adası’nı ele geçirmeye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ofisi, bu tür adımların Orta Doğu'daki tansiyonu çok daha tehlikeli bir boyuta taşıyacağı uyarısında bulundu.
New York’ta düzenlenen basın brifinginde konuşan BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Guterres’in bölgedeki son gelişmelerden "derin kaygı" duyduğunu ifade etti. Dujarric, krizin yatıştırılması için hem ABD’ye hem de İran’a gerilimi düşürme ve diplomasi masasına dönme çağrısı yaptı.
‘Kalıcı barış için çabalar artırılmalı’
Guterres'in mesajını aktaran Dujarric, bu çağrının sadece iki ülkeye değil, bölgede çatışmaya taraf olan tüm aktörlere yönelik olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:
Genel Sekreter; bölgesel ve küresel güvenliği teminat altına alacak, kapsamlı ve kalıcı bir barış anlaşması için tarafların çabalarını artırmasını istiyor. Durumun daha da kötüleşmesini önlemek adına tüm aktörler acilen mevcut ateşkes kurallarına tam olarak uymalıdır.
BM Sözcüsü, artan gerilimin kontrol altına alınamaması halinde bunun tüm küresel güvenlik açısından ağır sonuçları olacağına dikkat çekerek, uluslararası toplumu diyalog ve arabuluculuk çabalarına destek vermeye davet etti.