Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu: Alkol reklamı yasağı genişliyor

Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu: Alkol reklamı yasağı genişliyor

AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan yeni kanun teklifinde alkollü içki markalarının konser ya da etkinliklerde farklı isimlerle sponsor olması... 13.03.2026, Sputnik Türkiye

Alkollü içki satış ve tanıtımına yeni sınırlamalar getiren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklife göre alkollü içki markalarının, konser ya da etkinliklerde, farklı isim, logo ya da renkle sponsor olmaları engellenecek. Alkolü teşvik eden yazı ve görsellerin iş yerlerinden kaldırılacak. Kaymakamlara da tekel veya büfe adıyla bilinen içki satan yerleri denetim yetkisi verilecek.Alkol düşkünlüğünün önüne geçmek amaçlanıyorAK Parti tarafından verilen kanun teklifinin gerekçesinde "Bağımlılıkla mücadele kapsamında alman önlemlerin kuvvetlendirilmesi, alkollü içki kullanımına yönelik teşvik edici uygulamaların önüne geçilerek alkollü içki üreten firmaların sponsorluk ve tanıtım faaliyetlerinin kısıtlanması amaçlanmaktadır" ifadeleri yer aldı. NTV'nin haberine göre, yapılacak düzenleme ile Anayasa'nın "Gençliğin Korunması" başlıklı 58'inci maddesi göz önüne alınıp alkol düşkünlüğünün önüne geçilmesinin amaçlandığı dile getirildi.Tekel bayilerini kaymakamlar denetleyecekAyrıca kanun teklifine göre, saat 22.00 ile 06.00 arasında uygulanan alkol satış yasağının denetimi mülki amirlikleri tarafından yürütülecek. Bu değişiklikle İçişleri Bakanlığı'nın asli görevlerinden olan piyasa düzenleme ve kontrolü görevlerini daha etkin bir şekilde yürütebilmesi, dosyaların yurt genelinde yerinde değerlendirilmesi ile işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütebilmesi amaçlanıyor.Alkolü çağrıştıran tanıtımlar ve reklamlara yasak4250 sayılı kanunda yer alan alkollü içkilerin reklamının ve tüketicilere yönelik reklamının yapılmasını yasaklayan maddede de değişikliğe gidilmesi istendi.Teklifte, "Alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayan firmaların isim, alamet, işaret vb. kullanılmak suretiyle de yapılmasının engellenmesi" ifadeleri kullanılırken "Engellenmesi ve hükmün tüm etkinliklere yapılacak olan desteklerde uygulanabilirliğinin sağlanması ile işyerlerinde ve etkinlik alanlarında alkollü içkilerin markalarını çağrıştıracak şekilde başka isim, sözcük, şekil vb. her türlü alametler ile reklam ve tanıtımın önlenmesi amaçlanıyor." denildi.

