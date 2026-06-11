https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/tahrandan-trumpa-yanit-farkli-bir-iran-goreceksiniz-1106437062.html
Tahran'dan Trump'a yanıt: Farklı bir İran göreceksiniz
Tahran'dan Trump'a yanıt: Farklı bir İran göreceksiniz
Sputnik Türkiye
İran’ın başmüzakerecisi ve meclis başkanı Kalibaf, Trump’ın “Bu gece İran’ı çok sert vuracağız” açıklamasına yanıt verdi. 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T18:44+0300
2026-06-11T18:44+0300
2026-06-11T19:25+0300
dünya
muhammed bakır kalibaf
donald trump
haberler
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:Trump ne demişti?ABD Başkanı Donald Trump, "ABD tüm tüm savunma kapasitesi tükenen İran’a sert bir darbe indirecek" derken ardından verdiği demeçte "Bu akşam çok daha büyük, çok daha güçlü bir bombardıman olacak" ifadelerini kullandı.Ayrıca, "Hark adası ve diğer petrol noktalarını ele geçirecek ve tıpkı Venezuela’da olduğu gibi petrolün kontrolünü alacağız" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/trump-bu-gece-tum-savunmasi-tukenen-irana-cok-sert-darbe-indirecegiz-1106432156.html
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muhammed bakır kalibaf, donald trump, haberler, i̇ran
muhammed bakır kalibaf, donald trump, haberler, i̇ran
Tahran'dan Trump'a yanıt: Farklı bir İran göreceksiniz
18:44 11.06.2026 (güncellendi: 19:25 11.06.2026)
İran’ın başmüzakerecisi ve meclis başkanı Kalibaf, Trump’ın “Bu gece İran’ı çok sert vuracağız” açıklamasına yanıt verdi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
Yanlış stratejiler ve dürtüsel kararlar, bütün dengeleri alt üst edecek, enerji altyapısını ve piyasalarını çökertecek ve yıllarca içinde sıkışıp kalacağınız bitmek bilmeyen bir bataklığa yol açacaktır.
Farklı bir İran göreceksiniz.
ABD Başkanı Donald Trump, "ABD tüm tüm savunma kapasitesi tükenen İran’a sert bir darbe indirecek" derken ardından verdiği demeçte "Bu akşam çok daha büyük, çok daha güçlü bir bombardıman olacak" ifadelerini kullandı.
Ayrıca, "Hark adası ve diğer petrol noktalarını ele geçirecek ve tıpkı Venezuela’da olduğu gibi petrolün kontrolünü alacağız" şeklinde konuştu.