https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/tahrandan-trumpa-yanit-farkli-bir-iran-goreceksiniz-1106437062.html

Tahran'dan Trump'a yanıt: Farklı bir İran göreceksiniz

Tahran'dan Trump'a yanıt: Farklı bir İran göreceksiniz

Sputnik Türkiye

İran’ın başmüzakerecisi ve meclis başkanı Kalibaf, Trump’ın “Bu gece İran’ı çok sert vuracağız” açıklamasına yanıt verdi. 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T18:44+0300

2026-06-11T18:44+0300

2026-06-11T19:25+0300

dünya

muhammed bakır kalibaf

donald trump

haberler

i̇ran

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:Trump ne demişti?ABD Başkanı Donald Trump, "ABD tüm tüm savunma kapasitesi tükenen İran’a sert bir darbe indirecek" derken ardından verdiği demeçte "Bu akşam çok daha büyük, çok daha güçlü bir bombardıman olacak" ifadelerini kullandı.Ayrıca, "Hark adası ve diğer petrol noktalarını ele geçirecek ve tıpkı Venezuela’da olduğu gibi petrolün kontrolünü alacağız" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/trump-bu-gece-tum-savunmasi-tukenen-irana-cok-sert-darbe-indirecegiz-1106432156.html

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muhammed bakır kalibaf, donald trump, haberler, i̇ran