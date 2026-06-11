https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/sara-abdye-gidecek-trumpin-daveti-uzerine-1106439643.html

Trump Şara'yı davet etti: 'Gitmeyecek'

Trump Şara'yı davet etti: 'Gitmeyecek'

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray'ın davetine rağmen Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın bu hafta sonu ABD'ye gitmeyeceği açıklanırken, Trump ile görüşmenin NATO Zirvesi kapsamında... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T22:14+0300

2026-06-11T22:14+0300

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dünya

abd

suriye

ahmed eş-şara

donald trump

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ABD Başkanı Donald Trump'ın 14 Haziran'da gelmesi için Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'yı, davet ettiği, ancak Şara'nın Washington'a gitmeyeceği bildirildi.Ayrıca Suriyeli bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada Şara'nın Fransa'daki G7 Zirvesi'ne ve Ankara'daki NATO Zirvesi'ne de davet edildiğini ancak G7 zirvesine katılıp katılmayacağının henüz belli olmadığını kaydetti. Yetkili, Suriye Cumhurbaşkanı'nın Ankara'daki NATO zirvesine katılmasının ve bu esnada ABD Başkanı Trump ile bir araya gelmesinin değerlendirildiğini söyledi.Beyaz Saray: Programda yokÖte yandan AA muhabirinin sorusuna yanıt veren Beyaz Saray yetkilisi, görüşmenin 'şu anda programda olmadığını' ifade ederek şöyle konuştu:Daha önce Suriye TV, Şara'nın Trump tarafından 14 Haziran'da Washington'a davet edildiğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/rusya-ve-suriye-arasindaki-askeri-isbirliginde-kritik-gelisme-personel-yapilanmasi-masada-1106395084.html

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