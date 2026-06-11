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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/sara-abdye-gidecek-trumpin-daveti-uzerine-1106439643.html
Trump Şara'yı davet etti: 'Gitmeyecek'
Trump Şara'yı davet etti: 'Gitmeyecek'
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray'ın davetine rağmen Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın bu hafta sonu ABD'ye gitmeyeceği açıklanırken, Trump ile görüşmenin NATO Zirvesi kapsamında... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
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abd
suriye
ahmed eş-şara
donald trump
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ABD Başkanı Donald Trump'ın 14 Haziran'da gelmesi için Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'yı, davet ettiği, ancak Şara'nın Washington'a gitmeyeceği bildirildi.Ayrıca Suriyeli bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada Şara'nın Fransa'daki G7 Zirvesi'ne ve Ankara'daki NATO Zirvesi'ne de davet edildiğini ancak G7 zirvesine katılıp katılmayacağının henüz belli olmadığını kaydetti. Yetkili, Suriye Cumhurbaşkanı'nın Ankara'daki NATO zirvesine katılmasının ve bu esnada ABD Başkanı Trump ile bir araya gelmesinin değerlendirildiğini söyledi.Beyaz Saray: Programda yokÖte yandan AA muhabirinin sorusuna yanıt veren Beyaz Saray yetkilisi, görüşmenin 'şu anda programda olmadığını' ifade ederek şöyle konuştu:Daha önce Suriye TV, Şara'nın Trump tarafından 14 Haziran'da Washington'a davet edildiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/rusya-ve-suriye-arasindaki-askeri-isbirliginde-kritik-gelisme-personel-yapilanmasi-masada-1106395084.html
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abd, suriye, ahmed eş-şara, donald trump
abd, suriye, ahmed eş-şara, donald trump

Trump Şara'yı davet etti: 'Gitmeyecek'

22:14 11.06.2026 (güncellendi: 23:10 11.06.2026)
© REUTERS Nadja WohllebenSuriye geçici Devlet Başkanı Ahmed Şara
Suriye geçici Devlet Başkanı Ahmed Şara - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
© REUTERS Nadja Wohlleben
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Beyaz Saray'ın davetine rağmen Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın bu hafta sonu ABD'ye gitmeyeceği açıklanırken, Trump ile görüşmenin NATO Zirvesi kapsamında yapılabileceği belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 14 Haziran'da gelmesi için Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'yı, davet ettiği, ancak Şara'nın Washington'a gitmeyeceği bildirildi.
Ayrıca Suriyeli bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada Şara'nın Fransa'daki G7 Zirvesi'ne ve Ankara'daki NATO Zirvesi'ne de davet edildiğini ancak G7 zirvesine katılıp katılmayacağının henüz belli olmadığını kaydetti. Yetkili, Suriye Cumhurbaşkanı'nın Ankara'daki NATO zirvesine katılmasının ve bu esnada ABD Başkanı Trump ile bir araya gelmesinin değerlendirildiğini söyledi.

Beyaz Saray: Programda yok

Öte yandan AA muhabirinin sorusuna yanıt veren Beyaz Saray yetkilisi, görüşmenin 'şu anda programda olmadığını' ifade ederek şöyle konuştu:
Ancak Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Şara'nın güçlü bir ilişkisi var ve gerektiğinde kolayca iletişim kurabiliyorlar.
Daha önce Suriye TV, Şara'nın Trump tarafından 14 Haziran'da Washington'a davet edildiğini duyurmuştu.
Встреча президента Владимира Путина и президента Сирии Ахмеда аш-Шараа - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
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