Cinsel saldırıyla suçlanan Norveç Veliaht Prensesi'nin oğlu için 7 yıldan fazla hapis talebi
Norveç Prensesi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Høiby, Oslo Bölge Mahkemesi'nde görülen davada, 39 suçlamayla yargılanıyor ve savcı 7 yıl 7 ay hapis talep... 19.03.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/norvec-veliaht-prensesinin-oglu-uykuda-tecavuzle-suclandi-kadinin-akilli-saati-delil-sayildi-1103403881.html
07:50 19.03.2026
© FotoğrafMarius Borg Hoiby
Marius Borg Hoiby - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2026
Norveç Prensesi Mette-Marit’in oğlu Marius Borg Høiby, Oslo Bölge Mahkemesi’nde görülen davada, 39 suçlamayla yargılanıyor ve savcı 7 yıl 7 ay hapis talep ediyor.
Norveç’in prensesinin oğlu Marius Borg Høiby, 39 suçlamayla yargılandığı davada dört tecavüz ve çeşitli saldırılar dahil olmak üzere en ciddi suçlamaları reddetti. Savcılar, Høiby’nin suçlu bulunması durumunda 7 yıl 7 ay hapis cezası almasını talep etti.
Oslo Bölge Mahkemesi’nde altı haftayı aşan duruşmanın ikinci son gününde savcılar, Høiby’nin 40 suçlamadan 39’unda suçlu olduğuna inandıklarını belirtti. Suçlar arasında tecavüz, aile içi şiddet, mahkeme kararlarını ihlal, saldırı, uyuşturucu ve trafik ihlalleri bulunuyor. Bir suçlama, koruma kararının ihlali, mahkeme tarafından düşürüldü.
Høiby, bazı daha küçük suçları kabul ederken, iddia edilen tecavüzleri reddediyor. Duruşmada eski partneri ve influencer Nora Haukland da ifade verdi. Mahkeme kararının çıkması birkaç ay sürebilir.
Savcılar, Høiby’nin ayrıca bir mağdura iki yıl süreyle yaklaşmasının yasaklanmasını, sürücü belgesinin alınmasını ve iki yıllık sürücü yasağı uygulanmasını talep etti.
Savcı Sturla Henriksbø, “Bu çok ciddi suçlar. Kadınların bütünlüğünü ihlal eden en ciddi suçlar arasında yer alıyor. Ciddi ve somut bir tepki gerektiriyor” dedi. Polis avukatı Andreas Kruszewski ise, “Medya ilgisi nedeniyle ceza indirimi uygulanmamalı” dedi.
Høiby’nin annesi Prenses Mette-Marit, ABD Adalet Bakanlığı tarafından Ocak ayında yayınlanan Epstein dosyalarında ismi geçtiği gerekçesiyle baskı altında.
