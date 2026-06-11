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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/rusyada-askeri-yetkiliye-yonelik-suikast-girisimi-engellendi-1106421591.html
Rusya'da askeri yetkiliye yönelik suikast girişimi engellendi
Rusya'da askeri yetkiliye yönelik suikast girişimi engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya topraklarında kaos yaratmak için girişimlerine devam eden Kiev rejimi, Rus istihbaratının önleyici faaliyetlerini aşmakta başarılı olamıyor. 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T11:54+0300
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova Bölgesi'nde Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisine yönelik düzenlenmesi planlanan suikast girişiminin önlendiğini duyurdu.FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna istihbaratı tarafından görevlendirilen yabancı uyruklu bir şahsın yakalandığı belirtildi. 1990 doğumlu şüphelinin, bir Rus askeri yetkiliye ateşli silahla saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi.Sorgusunda suçunu itiraf eden şüpheli, ülkesindeki adli kovuşturmalardan kaçarak sığındığı bir AB ülkesinde Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) yetkilileri tarafından elemanlandığını kaydetti. Zanlının, gerçekleştirilmesi planlanan saldırı karşılığında AB ülkelerinde yasal olarak kalabilmek için 'mülteci statüsü edinme' konusunda destek sözü aldığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/iran-devrim-muhafizlarindan-hurmuz-bogazi-aciklamasi-yaklasmak-dusmanla-isbirligi-sayilacak-1106417379.html
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haberler, rusya, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ab, ukrayna güvenlik servisi, suikast girişimi
haberler, rusya, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ab, ukrayna güvenlik servisi, suikast girişimi

Rusya'da askeri yetkiliye yönelik suikast girişimi engellendi

11:54 11.06.2026
© Fotoğraf : Rusya Federal Güvenlik ServisiFSB: Donetsk kentindeki bir mahkeme binasına yönelik saldırı girişimi akamete uğratıldı
FSB: Donetsk kentindeki bir mahkeme binasına yönelik saldırı girişimi akamete uğratıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
© Fotoğraf : Rusya Federal Güvenlik Servisi
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Rusya topraklarında kaos yaratmak için girişimlerine devam eden Kiev rejimi, Rus istihbaratının önleyici faaliyetlerini aşmakta başarılı olamıyor.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova Bölgesi'nde Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisine yönelik düzenlenmesi planlanan suikast girişiminin önlendiğini duyurdu.

FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna istihbaratı tarafından görevlendirilen yabancı uyruklu bir şahsın yakalandığı belirtildi.

1990 doğumlu şüphelinin, bir Rus askeri yetkiliye ateşli silahla saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi.

Sorgusunda suçunu itiraf eden şüpheli, ülkesindeki adli kovuşturmalardan kaçarak sığındığı bir AB ülkesinde Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) yetkilileri tarafından elemanlandığını kaydetti.

Zanlının, gerçekleştirilmesi planlanan saldırı karşılığında AB ülkelerinde yasal olarak kalabilmek için 'mülteci statüsü edinme' konusunda destek sözü aldığı ifade edildi.
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