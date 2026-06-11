https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/rusyada-askeri-yetkiliye-yonelik-suikast-girisimi-engellendi-1106421591.html

Rusya'da askeri yetkiliye yönelik suikast girişimi engellendi

Rusya'da askeri yetkiliye yönelik suikast girişimi engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya topraklarında kaos yaratmak için girişimlerine devam eden Kiev rejimi, Rus istihbaratının önleyici faaliyetlerini aşmakta başarılı olamıyor. 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T11:54+0300

2026-06-11T11:54+0300

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova Bölgesi'nde Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisine yönelik düzenlenmesi planlanan suikast girişiminin önlendiğini duyurdu.FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna istihbaratı tarafından görevlendirilen yabancı uyruklu bir şahsın yakalandığı belirtildi. 1990 doğumlu şüphelinin, bir Rus askeri yetkiliye ateşli silahla saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi.Sorgusunda suçunu itiraf eden şüpheli, ülkesindeki adli kovuşturmalardan kaçarak sığındığı bir AB ülkesinde Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) yetkilileri tarafından elemanlandığını kaydetti. Zanlının, gerçekleştirilmesi planlanan saldırı karşılığında AB ülkelerinde yasal olarak kalabilmek için 'mülteci statüsü edinme' konusunda destek sözü aldığı ifade edildi.

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haberler, rusya, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ab, ukrayna güvenlik servisi, suikast girişimi