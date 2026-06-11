Rusya'da askeri yetkiliye yönelik suikast girişimi engellendi
© Fotoğraf : Rusya Federal Güvenlik ServisiFSB: Donetsk kentindeki bir mahkeme binasına yönelik saldırı girişimi akamete uğratıldı
© Fotoğraf : Rusya Federal Güvenlik Servisi
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Rusya topraklarında kaos yaratmak için girişimlerine devam eden Kiev rejimi, Rus istihbaratının önleyici faaliyetlerini aşmakta başarılı olamıyor.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova Bölgesi'nde Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisine yönelik düzenlenmesi planlanan suikast girişiminin önlendiğini duyurdu.
FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna istihbaratı tarafından görevlendirilen yabancı uyruklu bir şahsın yakalandığı belirtildi.
1990 doğumlu şüphelinin, bir Rus askeri yetkiliye ateşli silahla saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi.
Sorgusunda suçunu itiraf eden şüpheli, ülkesindeki adli kovuşturmalardan kaçarak sığındığı bir AB ülkesinde Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) yetkilileri tarafından elemanlandığını kaydetti.
Zanlının, gerçekleştirilmesi planlanan saldırı karşılığında AB ülkelerinde yasal olarak kalabilmek için 'mülteci statüsü edinme' konusunda destek sözü aldığı ifade edildi.
FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna istihbaratı tarafından görevlendirilen yabancı uyruklu bir şahsın yakalandığı belirtildi.
1990 doğumlu şüphelinin, bir Rus askeri yetkiliye ateşli silahla saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi.
Sorgusunda suçunu itiraf eden şüpheli, ülkesindeki adli kovuşturmalardan kaçarak sığındığı bir AB ülkesinde Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) yetkilileri tarafından elemanlandığını kaydetti.
Zanlının, gerçekleştirilmesi planlanan saldırı karşılığında AB ülkelerinde yasal olarak kalabilmek için 'mülteci statüsü edinme' konusunda destek sözü aldığı ifade edildi.