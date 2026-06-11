https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/iran-devrim-muhafizlarindan-hurmuz-bogazi-aciklamasi-yaklasmak-dusmanla-isbirligi-sayilacak-1106417379.html
İran Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması: 'Yaklaşmak düşmanla işbirliği sayılacak'
İran Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması: 'Yaklaşmak düşmanla işbirliği sayılacak'
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar gemi trafiğine kapatıldığını duyurarak, boğaza yaklaşılmasının "düşmanla işbirliği"... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T10:09+0300
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar gemi trafiğine kapatıldığını bildirdi.İran'daki ISNA haber ajansının aktardığı açıklamada, boğazın ateşkes ihlali gerekçesiyle yeniden kapatıldığı belirtildi. Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, "Amerikan düşmanının ateşkes koşullarını tekrar tekrar ihlal etmesinin ardından, Hürmüz Boğazı ikinci bir duyuruya kadar kapatılacaktır" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca Basra Körfezi ve Umman Denizi'ndeki demirleme alanlarında bulunan gemilere bulundukları yerlerden ayrılmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'na yaklaşılmasının "düşmanla işbirliği" olarak kabul edileceğini belirterek, deniz trafiğine ilişkin kısıtlamaların yeni bir duyuruya kadar süreceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/orta-doguda-son-durum-abd-irani-vurdu-iran-karsilik-verdi-kuveyt-urdun-ve-bahreynde-sicak-saatler-1106414446.html
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hürmüz boğazı, i̇ran, basra körfezi, isna
hürmüz boğazı, i̇ran, basra körfezi, isna
İran Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması: 'Yaklaşmak düşmanla işbirliği sayılacak'
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar gemi trafiğine kapatıldığını duyurarak, boğaza yaklaşılmasının "düşmanla işbirliği" olarak değerlendirileceğini açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar gemi trafiğine kapatıldığını bildirdi.
İran'daki ISNA haber ajansının aktardığı açıklamada, boğazın ateşkes ihlali gerekçesiyle yeniden kapatıldığı belirtildi. Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, "Amerikan düşmanının ateşkes koşullarını tekrar tekrar ihlal etmesinin ardından, Hürmüz Boğazı ikinci bir duyuruya kadar kapatılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca Basra Körfezi ve Umman Denizi'ndeki demirleme alanlarında bulunan gemilere bulundukları yerlerden ayrılmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.
İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'na yaklaşılmasının "düşmanla işbirliği" olarak kabul edileceğini belirterek, deniz trafiğine ilişkin kısıtlamaların yeni bir duyuruya kadar süreceğini kaydetti.