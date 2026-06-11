https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/rus-disisleri-ingiltere-fransa-ve-almanya-buyukelcilerine-ukrayna-catismasina-diplomatik-cozum-1106430613.html
Rus Dışişleri: İngiltere, Fransa ve Almanya büyükelçilerine Ukrayna çatışmasına diplomatik çözüm yaklaşımı anlatıldı
Rus Dışişleri: İngiltere, Fransa ve Almanya büyükelçilerine Ukrayna çatışmasına diplomatik çözüm yaklaşımı anlatıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Galuzin’in İngiltere, Fransa ve Almanya büyükelçilerine Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmaya diplomatik bir çözüm bulma... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T14:30+0300
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rusya dışişleri bakanlığı
mihail galuzin
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, ziyaret talebinde bulunan İngiltere Büyükelçisi Nigel Casey, Fransa Büyükelçisi Nicolas de Riviere ve Almanya Büyükelçisi Alexander Graf Lambsdorff’u kabul etti.Galuzin’in büyükelçilere, ülkelerinin Kiev'i savaşa devam ettirmeye teşvik etmeyi amaçlayan yıkıcı politikalarına dikkat çektiği belirtilen açıklamada, “Rus tarafının, çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmaya dayalı siyasi ve diplomatik bir çözüm bulmaya yönelik temel yaklaşımları anlatıldı” vurgusu yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/rusya-disisleri-bakanligi-kievin-kendisinin-ilan-ettigi-ateskesi-ihlal-ettigini-gorduk-1105559882.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mihail galuzin, nigel casey, nicolas de riviere, fransa, almanya, ukrayna, i̇ngiltere, alexander graf lambsdorff
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mihail galuzin, nigel casey, nicolas de riviere, fransa, almanya, ukrayna, i̇ngiltere, alexander graf lambsdorff
Rus Dışişleri: İngiltere, Fransa ve Almanya büyükelçilerine Ukrayna çatışmasına diplomatik çözüm yaklaşımı anlatıldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Galuzin’in İngiltere, Fransa ve Almanya büyükelçilerine Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmaya diplomatik bir çözüm bulma yaklaşımını anlattığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, ziyaret talebinde bulunan İngiltere Büyükelçisi Nigel Casey, Fransa Büyükelçisi Nicolas de Riviere ve Almanya Büyükelçisi Alexander Graf Lambsdorff’u kabul etti.
Galuzin’in büyükelçilere, ülkelerinin Kiev'i savaşa devam ettirmeye teşvik etmeyi amaçlayan yıkıcı politikalarına dikkat çektiği belirtilen açıklamada, “Rus tarafının, çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmaya dayalı siyasi ve diplomatik bir çözüm bulmaya yönelik temel yaklaşımları anlatıldı” vurgusu yapıldı.