https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/rusya-disisleri-bakanligi-kievin-kendisinin-ilan-ettigi-ateskesi-ihlal-ettigini-gorduk-1105559882.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kiev’in, kendisinin ilan ettiği ateşkesi ihlal ettiğini gördük

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kiev’in, kendisinin ilan ettiği ateşkesi ihlal ettiğini gördük

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev rejiminin 5-6 Mayıs için ilan ettiği ateşkesi kendisinin ihlal ettiğini belirtti. 07.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-07T11:26+0300

2026-05-07T11:26+0300

2026-05-07T11:46+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

ukrayna

vladimir zelenskiy

ateşkes

ateşkes ihlali

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086376234_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_8a5207a00ce038b6880ab46896aecb01.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın brifinginde, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy'in Rusya'ya yönelik 'ateşkes ihlali' suçlamalarına tepki verdi.Zelenskiy'in Ukrayna ordusuna ateşkes emrini vermediğine dikkat çeken Zaharova, Kiev rejimi liderinin ateşkesle ilgili açıklamalarını 'kanlı PR' olarak nitelendirdi.Zelenskiy'in sözlerinin, Ukrayna ordusunun içinde bulunduğu vahim durumunu gizleme ve Rusya'nın 8-9 Mayıs'ta ateşkes uygulama girişimini bozmaya yönelik bir çaba olduğunu kaydeden Rus diplomat, Ukrayna'nın, Rusya'daki Zafer Günü kutlamalarını bozma girişiminde bulunması halinde Kiev'e büyük füze saldırısı düzenlenebileceği uyarısında bulundu.Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın da Rusya’nın 8-9 Mayıs ateşkes girişimine destek verdiğini vurguladı.Kiev'in, Zafer Günü ateşkesinin ihlal edilmesinin doğuracağı sonuçlara ilişkin Moskova'dan gelen uyarılara tüm ciddiyetle yaklaşması gerektiğini kaydeden Zaharova, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna’nın tüm silahlı provokasyonlarını kararlılıkla bastırmaya devam edeceğinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/medvedev-almanyanin-nukleer-silaha-yaklasmasi-rusya-icin-casus-belli-1105553501.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, vladimir zelenskiy, ateşkes, ateşkes ihlali