Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kiev’in, kendisinin ilan ettiği ateşkesi ihlal ettiğini gördük
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev rejiminin 5-6 Mayıs için ilan ettiği ateşkesi kendisinin ihlal ettiğini belirtti.
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, vladimir zelenskiy, ateşkes, ateşkes ihlali
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kiev’in, kendisinin ilan ettiği ateşkesi ihlal ettiğini gördük

11:26 07.05.2026 (güncellendi: 11:46 07.05.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev rejiminin 5-6 Mayıs için ilan ettiği ateşkesi kendisinin ihlal ettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın brifinginde, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy'in Rusya'ya yönelik 'ateşkes ihlali' suçlamalarına tepki verdi.
Zelenskiy'in Ukrayna ordusuna ateşkes emrini vermediğine dikkat çeken Zaharova, Kiev rejimi liderinin ateşkesle ilgili açıklamalarını 'kanlı PR' olarak nitelendirdi.
Zelenskiy'in sözlerinin, Ukrayna ordusunun içinde bulunduğu vahim durumunu gizleme ve Rusya'nın 8-9 Mayıs'ta ateşkes uygulama girişimini bozmaya yönelik bir çaba olduğunu kaydeden Rus diplomat, Ukrayna'nın, Rusya'daki Zafer Günü kutlamalarını bozma girişiminde bulunması halinde Kiev'e büyük füze saldırısı düzenlenebileceği uyarısında bulundu.
Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın da Rusya’nın 8-9 Mayıs ateşkes girişimine destek verdiğini vurguladı.
Kiev'in, Zafer Günü ateşkesinin ihlal edilmesinin doğuracağı sonuçlara ilişkin Moskova'dan gelen uyarılara tüm ciddiyetle yaklaşması gerektiğini kaydeden Zaharova, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna’nın tüm silahlı provokasyonlarını kararlılıkla bastırmaya devam edeceğinin altını çizdi.
