https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/rtuk-duyurdu-televizyon-kanallarina-ceza-kesildi-1106435603.html

RTÜK duyurdu: Televizyon kanallarına ceza kesildi

RTÜK duyurdu: Televizyon kanallarına ceza kesildi

Sputnik Türkiye

RTÜK, çocukların gelişimine zarar verdiği ve şiddeti özendirdiği gerekçesiyle üç gündüz kuşağı programı ve iki diziye idari para cezası uyguladı. 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T17:46+0300

2026-06-11T17:46+0300

2026-06-11T17:48+0300

türki̇ye

rtük

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

ceza

yaptırım

program

program durdurma

yarışma programı

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), çeşitli yayın ihlalleri nedeniyle yayıncı kuruluşlara idari para cezası uygulanmasına karar verdi.RTÜK'ten yapılan açıklamada, Üst Kurul'un son toplantısında gündüz kuşağı programları, diziler ve bazı haber-tartışma programlarının içeriklerinin değerlendirildiği belirtildi. Yapılan incelemelerde, özellikle çocukların ve gençlerin gelişimini olumsuz etkileyebilecek yayınlara yönelik yaptırım kararı alındı.İzleyici şikayetleri üzerine incelenen ATV'deki 'Esra Erol'da' programında, ahlaki değerlere aykırı ilişkilerin normalleştirildiği ve bu durumun çocuklar ile gençlerin gelişimine zarar verebileceği değerlendirilerek kanala idari para cezası verildi.SHOW TV ekranlarında yayınlanan 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programında ise aldatma ve gayrimeşru ilişkilere ilişkin içeriklerin aile yapısı ve sadakat kavramlarını zedelediği gerekçesiyle yaptırım uygulanmasına karar verildi.STAR TV'de yayınlanan 'Nur Viral ile Sen İstersen' programında da yayın ilkelerine aykırı çeşitli unsurların tespit edildiği belirtilirken, kanal hakkında idari para cezası kararı alındı.Dizilere şiddet ve akran zorbalığı incelemesiRTÜK, NOW TV'de yayınlanan 'Halef: Köklerin Çağrısı' dizisinin bazı bölümlerinde yer alan sahnelerin şiddeti teşvik ettiği değerlendirmesinde bulunarak kanala para cezası verdi.Kanal D'de yayınlanan 'Daha 17' dizisinde ise akran zorbalığı ve şiddet içerikli sahnelerin genç izleyiciler üzerinde olumsuz etki oluşturabileceği gerekçesiyle yaptırım uygulanmasına hükmedildi.Haber ve tartışma programları da incelendiHalk TV'de yayınlanan 'Para Siyaset' programının 22 Mayıs tarihli bölümünde kullanılan bazı ifadeler nedeniyle kanala idari para cezası verildi.Öte yandan RTÜK, SZC TV'de 8 Mayıs'ta yayınlanan 'Özel Röportaj' programında yer alan bazı açıklamaların ilgili mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle kanala para cezası uygulanmasına karar verdi.Reklam süresi cezasıKurul ayrıca, Kafa Radyo'nun 4-8 Mayıs tarihleri arasında yayınlanan programlarında yasal reklam sürelerini aştığını tespit etti. Bu nedenle radyo kuruluşuna da idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/dunya-kupasi-maci-hangi-kanalda-meksika---guney-afrika-maci-saat-kacta-1106435351.html

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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ceza, yaptırım, program, program durdurma, yarışma programı