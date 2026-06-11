https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/rtuk-duyurdu-televizyon-kanallarina-ceza-kesildi-1106435603.html
RTÜK duyurdu: Televizyon kanallarına ceza kesildi
RTÜK duyurdu: Televizyon kanallarına ceza kesildi
Sputnik Türkiye
RTÜK, çocukların gelişimine zarar verdiği ve şiddeti özendirdiği gerekçesiyle üç gündüz kuşağı programı ve iki diziye idari para cezası uyguladı. 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T17:46+0300
2026-06-11T17:46+0300
2026-06-11T17:48+0300
türki̇ye
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
ceza
yaptırım
program
program durdurma
yarışma programı
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), çeşitli yayın ihlalleri nedeniyle yayıncı kuruluşlara idari para cezası uygulanmasına karar verdi.RTÜK'ten yapılan açıklamada, Üst Kurul'un son toplantısında gündüz kuşağı programları, diziler ve bazı haber-tartışma programlarının içeriklerinin değerlendirildiği belirtildi. Yapılan incelemelerde, özellikle çocukların ve gençlerin gelişimini olumsuz etkileyebilecek yayınlara yönelik yaptırım kararı alındı.İzleyici şikayetleri üzerine incelenen ATV'deki 'Esra Erol'da' programında, ahlaki değerlere aykırı ilişkilerin normalleştirildiği ve bu durumun çocuklar ile gençlerin gelişimine zarar verebileceği değerlendirilerek kanala idari para cezası verildi.SHOW TV ekranlarında yayınlanan 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programında ise aldatma ve gayrimeşru ilişkilere ilişkin içeriklerin aile yapısı ve sadakat kavramlarını zedelediği gerekçesiyle yaptırım uygulanmasına karar verildi.STAR TV'de yayınlanan 'Nur Viral ile Sen İstersen' programında da yayın ilkelerine aykırı çeşitli unsurların tespit edildiği belirtilirken, kanal hakkında idari para cezası kararı alındı.Dizilere şiddet ve akran zorbalığı incelemesiRTÜK, NOW TV'de yayınlanan 'Halef: Köklerin Çağrısı' dizisinin bazı bölümlerinde yer alan sahnelerin şiddeti teşvik ettiği değerlendirmesinde bulunarak kanala para cezası verdi.Kanal D'de yayınlanan 'Daha 17' dizisinde ise akran zorbalığı ve şiddet içerikli sahnelerin genç izleyiciler üzerinde olumsuz etki oluşturabileceği gerekçesiyle yaptırım uygulanmasına hükmedildi.Haber ve tartışma programları da incelendiHalk TV'de yayınlanan 'Para Siyaset' programının 22 Mayıs tarihli bölümünde kullanılan bazı ifadeler nedeniyle kanala idari para cezası verildi.Öte yandan RTÜK, SZC TV'de 8 Mayıs'ta yayınlanan 'Özel Röportaj' programında yer alan bazı açıklamaların ilgili mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle kanala para cezası uygulanmasına karar verdi.Reklam süresi cezasıKurul ayrıca, Kafa Radyo'nun 4-8 Mayıs tarihleri arasında yayınlanan programlarında yasal reklam sürelerini aştığını tespit etti. Bu nedenle radyo kuruluşuna da idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/dunya-kupasi-maci-hangi-kanalda-meksika---guney-afrika-maci-saat-kacta-1106435351.html
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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ceza, yaptırım, program, program durdurma, yarışma programı
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ceza, yaptırım, program, program durdurma, yarışma programı
RTÜK duyurdu: Televizyon kanallarına ceza kesildi
17:46 11.06.2026 (güncellendi: 17:48 11.06.2026)
RTÜK, çocukların gelişimine zarar verdiği ve şiddeti özendirdiği gerekçesiyle üç gündüz kuşağı programı ve iki diziye idari para cezası uyguladı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), çeşitli yayın ihlalleri nedeniyle yayıncı kuruluşlara idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
RTÜK'ten yapılan açıklamada, Üst Kurul'un son toplantısında gündüz kuşağı programları, diziler ve bazı haber-tartışma programlarının içeriklerinin değerlendirildiği belirtildi. Yapılan incelemelerde, özellikle çocukların ve gençlerin gelişimini olumsuz etkileyebilecek yayınlara yönelik yaptırım kararı alındı.
İzleyici şikayetleri üzerine incelenen ATV'deki 'Esra Erol'da' programında, ahlaki değerlere aykırı ilişkilerin normalleştirildiği ve bu durumun çocuklar ile gençlerin gelişimine zarar verebileceği değerlendirilerek kanala idari para cezası verildi.
SHOW TV ekranlarında yayınlanan 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programında ise aldatma ve gayrimeşru ilişkilere ilişkin içeriklerin aile yapısı ve sadakat kavramlarını zedelediği gerekçesiyle yaptırım uygulanmasına karar verildi.
STAR TV'de yayınlanan 'Nur Viral ile Sen İstersen' programında da yayın ilkelerine aykırı çeşitli unsurların tespit edildiği belirtilirken, kanal hakkında idari para cezası kararı alındı.
Dizilere şiddet ve akran zorbalığı incelemesi
RTÜK, NOW TV'de yayınlanan 'Halef: Köklerin Çağrısı' dizisinin bazı bölümlerinde yer alan sahnelerin şiddeti teşvik ettiği değerlendirmesinde bulunarak kanala para cezası verdi.
Kanal D'de yayınlanan 'Daha 17' dizisinde ise akran zorbalığı ve şiddet içerikli sahnelerin genç izleyiciler üzerinde olumsuz etki oluşturabileceği gerekçesiyle yaptırım uygulanmasına hükmedildi.
Haber ve tartışma programları da incelendi
Halk TV'de yayınlanan 'Para Siyaset' programının 22 Mayıs tarihli bölümünde kullanılan bazı ifadeler nedeniyle kanala idari para cezası verildi.
Öte yandan RTÜK, SZC TV'de 8 Mayıs'ta yayınlanan 'Özel Röportaj' programında yer alan bazı açıklamaların ilgili mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle kanala para cezası uygulanmasına karar verdi.
Kurul ayrıca, Kafa Radyo'nun 4-8 Mayıs tarihleri arasında yayınlanan programlarında yasal reklam sürelerini aştığını tespit etti. Bu nedenle radyo kuruluşuna da idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.