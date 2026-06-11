https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/petrodan-trumpa-secim-cagrisi-kolombiyadaki-surece-mudahale-etmeyin-1106416570.html

Petro'dan Trump'a seçim çağrısı: 'Kolombiya'daki sürece müdahale etmeyin'

Petro'dan Trump'a seçim çağrısı: 'Kolombiya'daki sürece müdahale etmeyin'

Sputnik Türkiye

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'tan 21 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde ülkesindeki... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T09:47+0300

2026-06-11T09:47+0300

2026-06-11T09:49+0300

dünya

kolombiya

abd

donald trump

abelardo de la espriella

ivan cepeda

gustavo petro

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 21 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulunarak, ülkesindeki seçim sürecine müdahale etmemesini istedi.Petro, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu önde tamamlayan aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriella'ya verdiği "tam destek" mesajına değindi."Peki ya ABD seçimlerinden farklı bir siyasi anlayış galip çıkarsa ne olur?" sorusunu soran Petro, şu ifadeleri kullandı:Petro, Kolombiya halkının özgür iradesine vurgu yaparak, şunları kaydetti:Petro, 21 Haziran'da düzenlenecek ikinci tur cumhurbaşkanı seçimini hangi aday kazanırsa kazansın, ABD hükümetiyle iki asrı aşkın süredir devam eden dostluğun her iki taraf açısından da korunacağını ve işbirliğinin sürdürüleceğini belirtti.Trump, muhalefet adayına destek vermiştiTrump, Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu önde tamamlayan Abelardo de la Espriella'yı kutlamıştı."Abelardo, tıpkı benim ABD için yaptığım gibi, kendi büyük ülkesi ve halkı için yorulmaksızın mücadele ediyor ve onları yürekten seviyor" ifadelerine yer veren Trump, "Kaplan" lakabıyla bilinen De la Espriella'nın seçilmesi durumunda cumhurbaşkanı olarak "ekonomiyi büyütme, istihdam yaratma, ticareti geliştirme ve yasa dışı göçü durdurma" gibi konularda başarılı olacağı inancını paylaşmıştı.Trump, ülkede 21 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna işaret ederek, sonucun "Kolombiya-ABD ilişkileri açısından büyük önem taşıdığını" vurgulamıştı. De la Espriella'nın nihai seçimi kazanması durumunda ABD'den tam destek göreceğini belirten Trump, "Abelardo'ya tam ve kayıtsız şartsız desteğimi sunmaktan onur duyuyorum" ifadesini kullanmıştı.Kolombiya'da ikinci tur cumhurbaşkanı seçimi 21 Haziran'da iktidar partisi adayı Ivan Cepeda ile aşırı sağcı Abelardo de la Espriella arasında yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/kolombiyada-secim-ikinci-tura-kaldi-gustavo-petro-sonuclari-tanimadigini-acikladi-1106148276.html

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kolombiya, abd, donald trump, abelardo de la espriella, ivan cepeda, gustavo petro