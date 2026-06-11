https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/petrodan-trumpa-secim-cagrisi-kolombiyadaki-surece-mudahale-etmeyin-1106416570.html
Petro'dan Trump'a seçim çağrısı: 'Kolombiya'daki sürece müdahale etmeyin'
Petro'dan Trump'a seçim çağrısı: 'Kolombiya'daki sürece müdahale etmeyin'
Sputnik Türkiye
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'tan 21 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde ülkesindeki... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T09:47+0300
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2026-06-11T09:49+0300
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 21 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulunarak, ülkesindeki seçim sürecine müdahale etmemesini istedi.Petro, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu önde tamamlayan aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriella'ya verdiği "tam destek" mesajına değindi."Peki ya ABD seçimlerinden farklı bir siyasi anlayış galip çıkarsa ne olur?" sorusunu soran Petro, şu ifadeleri kullandı:Petro, Kolombiya halkının özgür iradesine vurgu yaparak, şunları kaydetti:Petro, 21 Haziran'da düzenlenecek ikinci tur cumhurbaşkanı seçimini hangi aday kazanırsa kazansın, ABD hükümetiyle iki asrı aşkın süredir devam eden dostluğun her iki taraf açısından da korunacağını ve işbirliğinin sürdürüleceğini belirtti.Trump, muhalefet adayına destek vermiştiTrump, Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu önde tamamlayan Abelardo de la Espriella'yı kutlamıştı."Abelardo, tıpkı benim ABD için yaptığım gibi, kendi büyük ülkesi ve halkı için yorulmaksızın mücadele ediyor ve onları yürekten seviyor" ifadelerine yer veren Trump, "Kaplan" lakabıyla bilinen De la Espriella'nın seçilmesi durumunda cumhurbaşkanı olarak "ekonomiyi büyütme, istihdam yaratma, ticareti geliştirme ve yasa dışı göçü durdurma" gibi konularda başarılı olacağı inancını paylaşmıştı.Trump, ülkede 21 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna işaret ederek, sonucun "Kolombiya-ABD ilişkileri açısından büyük önem taşıdığını" vurgulamıştı. De la Espriella'nın nihai seçimi kazanması durumunda ABD'den tam destek göreceğini belirten Trump, "Abelardo'ya tam ve kayıtsız şartsız desteğimi sunmaktan onur duyuyorum" ifadesini kullanmıştı.Kolombiya'da ikinci tur cumhurbaşkanı seçimi 21 Haziran'da iktidar partisi adayı Ivan Cepeda ile aşırı sağcı Abelardo de la Espriella arasında yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/kolombiyada-secim-ikinci-tura-kaldi-gustavo-petro-sonuclari-tanimadigini-acikladi-1106148276.html
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kolombiya, abd, donald trump, abelardo de la espriella, ivan cepeda, gustavo petro
kolombiya, abd, donald trump, abelardo de la espriella, ivan cepeda, gustavo petro
Petro'dan Trump'a seçim çağrısı: 'Kolombiya'daki sürece müdahale etmeyin'
09:47 11.06.2026 (güncellendi: 09:49 11.06.2026)
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'tan 21 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde ülkesindeki seçim sürecine müdahale etmemesini istedi.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 21 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulunarak, ülkesindeki seçim sürecine müdahale etmemesini istedi.
Petro, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu önde tamamlayan aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriella'ya verdiği "tam destek" mesajına değindi.
"Peki ya ABD seçimlerinden farklı bir siyasi anlayış galip çıkarsa ne olur?" sorusunu soran Petro, şu ifadeleri kullandı:
Ülkeler arasındaki ilişkiler gelgeç ideolojiler üzerine değil, Trump'a Abraham Lincoln'ün portresi önünde ve kendi tasarladığı o güzel gül bahçesinde önerdiğim gibi, 'kalıcı yaşam ve özgürlük' paktları üzerine inşa edilmelidir. Trump’a, Kolombiya Anayasası'nın yabancı destek ve fonları yasakladığını bildirmek isterim.
Petro, Kolombiya halkının özgür iradesine vurgu yaparak, şunları kaydetti:
Kolombiya halkının özgür iradesini değiştirmeye çalışmak bir suçtur. Ayrıca, ne yazık ki Kolombiya'da uyuşturucu kaçakçılığı ve yolsuzluk nedeniyle bir gelenek haline gelen oy satın alma faaliyetlerinin finanse edilmesi de yasaktır. Benim anayasal görevim; Kolombiya'nın egemenliğini, özgürlüğünü ve tüm halkının hak ve özgürlüklerini savunmaktır. Kolombiya Cumhurbaşkanı olarak sizden, kararı sizin değil Kolombiya halkının özgürce vereceği bu seçim kampanyasına müdahale etmemenizi talep ediyorum.
Petro, 21 Haziran'da düzenlenecek ikinci tur cumhurbaşkanı seçimini hangi aday kazanırsa kazansın, ABD hükümetiyle iki asrı aşkın süredir devam eden dostluğun her iki taraf açısından da korunacağını ve işbirliğinin sürdürüleceğini belirtti.
Trump, muhalefet adayına destek vermişti
Trump, Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu önde tamamlayan Abelardo de la Espriella'yı kutlamıştı.
"Abelardo, tıpkı benim ABD için yaptığım gibi, kendi büyük ülkesi ve halkı için yorulmaksızın mücadele ediyor ve onları yürekten seviyor" ifadelerine yer veren Trump, "Kaplan" lakabıyla bilinen De la Espriella'nın seçilmesi durumunda cumhurbaşkanı olarak "ekonomiyi büyütme, istihdam yaratma, ticareti geliştirme ve yasa dışı göçü durdurma" gibi konularda başarılı olacağı inancını paylaşmıştı.
Trump, ülkede 21 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna işaret ederek, sonucun "Kolombiya-ABD ilişkileri açısından büyük önem taşıdığını" vurgulamıştı. De la Espriella'nın nihai seçimi kazanması durumunda ABD'den tam destek göreceğini belirten Trump, "Abelardo'ya tam ve kayıtsız şartsız desteğimi sunmaktan onur duyuyorum" ifadesini kullanmıştı.
Kolombiya'da ikinci tur cumhurbaşkanı seçimi 21 Haziran'da iktidar partisi adayı Ivan Cepeda ile aşırı sağcı Abelardo de la Espriella arasında yapılacak.