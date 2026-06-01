Kolombiya’da seçim ikinci tura kaldı: Gustavo Petro sonuçları tanımadığını açıkladı

01.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-01T09:32+0300

Kolombiya’da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda hiçbir adayın gerekli çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığının açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre sandıkların yüzde 96’sı sayılırken, Vatan Savunucuları Hareketi adayı Abelardo de la Espriella oyların yüzde 43,62’sini alarak ilk sırada yer aldı.İktidardaki Tarihsel İttifak’ın adayı Ivan Cepeda ise yüzde 41,13 oy oranıyla ikinci oldu. Demokratik Merkez Partisi adayı Paloma Valencia yüzde 6,86 oy alırken, eski Antioquia Valisi Sergio Fajardo yüzde 4,20, Sistemi Yıkmak Hareketi adayı Raul Santiago Botero ise yüzde 0,95 oyda kaldı.Bu sonuçlarla De la Espriella ve Cepeda, 21 Haziran’da düzenlenecek ikinci tur seçimlerinde ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmak için yarışacak.Petro sonuçları tanımadığını açıkladıKolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ön sayım sonuçlarının hukuki bağlayıcılığı olmadığını savunarak seçim sürecine ilişkin ciddi soru işaretleri bulunduğunu öne sürdü.Petro, seçim yazılımlarının algoritmalarına son bir hafta içinde üç kez müdahale edildiğini ve resmi kayıtlarda bulunmayan yaklaşık 800 bin yeni kimliğin sisteme eklendiğini iddia etti. Resmi seçmen kayıtları ile sayım verileri arasında tutarsızlık bulunduğunu savunan Petro, yalnızca yargı denetimindeki resmi sayım sonuçlarını kabul edeceğini söyledi.Yerel basında yer alan haberlere göre Petro’nun eleştirilerinin hedefinde, seçim lojistiği ve oy sayım sistemleri gibi kamu ihalelerini üstlenen Thomas Greg and Sons şirketinin sahipleri olan Bautista kardeşler bulunuyor.De la Espriella’dan Petro’ya sert yanıtİlk turu önde tamamlayan Abelardo de la Espriella, Barranquilla kentinde yaptığı konuşmada Petro’nun açıklamalarına tepki gösterdi.De la Espriella, seçim sonuçlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek Petro ve Cepeda’ya yönelik sert ifadeler kullandı. Ayrıca ABD’ye çağrıda bulunarak ikinci tur sürecinin yakından takip edilmesini istedi.Aday, seçimlerin Kolombiya demokrasisi açısından kritik önemde olduğunu savunurken, ülkesini korumak için mücadele etmeye devam edeceğini söyledi.Cepeda da soruşturma çağrısı yaptıİktidar partisi adayı Ivan Cepeda ise Bogota’da yaptığı açıklamada seçim sistemine ilişkin soru işaretlerinin giderilmesi gerektiğini belirtti. Petro’nun dile getirdiği yaklaşık 855 bin kişilik veri farkının açıklığa kavuşturulmasını isteyen Cepeda, oy satın alma iddialarının da araştırılmasını talep etti.Tüm oyların şeffaf biçimde incelenmesi gerektiğini vurgulayan Cepeda, ikinci turda seçimi kazanacağına inandığını ifade etti.Valencia desteğini açıkladıİlk turda üçüncü sırada yer alan Demokratik Merkez Partisi adayı Paloma Valencia da ikinci turda Abelardo de la Espriella’yı destekleyeceğini duyurdu.Parti merkezinde açıklama yapan Valencia, De la Espriella’yı ilk turdaki başarısından dolayı tebrik ederken, Ivan Cepeda’nın temsil ettiği siyasi projeye karşı mücadeleyi sürdüreceğini söyledi.

