https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/iran-18-abd-ussune-saldiri-gerceklestirildi-1106413005.html
İran, 18 ABD üssüne saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu: 'Bölgeyi sizin için cehenneme çevireceğiz'
İran, 18 ABD üssüne saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu: 'Bölgeyi sizin için cehenneme çevireceğiz'
Sputnik Türkiye
İran, Kuveyt'teki Ali el-Salem ve Ahmed el-Jaber hava üsleri de dahil olmak üzere Ortadoğu'daki 18 ABD üssüne saldırdığını açıkladı. 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T03:49+0300
2026-06-11T03:49+0300
2026-06-11T04:43+0300
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İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Ortadoğu'daki 18 Amerikan askeri noktasını hedef aldığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yaptığı açıklamada 'ABD ordusunun saldırısına karşılık vermek' ve 'saldırganı cezalandırmak' amacıyla 18 noktaya saldırı düzenlendiği bildirildi.Ayrıca İran devlet televizyonu IRIB'in aktardığı açıklamada, Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'nin saldırdığı noktalar arasında Kuveyt'teki Ali el-Salem ve Ahmed el-Jaber hava üsleri ile Bahreyn'deki Şeyh İsa hava üssü de yer aldığı bildirildi.'Bölgeyi sizin için cehenneme çevireceğiz'İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ise yaptığı açıklamada ABD'nin ülkenin güneyindeki saldırılarının ardından bölgeyi ABD için 'cehenneme çevireceklerini' söyledi:İran devlet medyası daha önce İran ordusunun, ülkenin güneyine yönelik ABD saldırılarına karşılık olarak Bahreyn'deki ABD Beşinci Filosu'nu insansız hava araçlarıyla hedef aldığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/trump-iranli-yetkiliker-saldiriyi-durdurmami-istedi-dedi-iranla-savastan-kacinmak-icin-bir-kilif-1106412872.html
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abd, i̇ran, irib, saldırı, misilleme
abd, i̇ran, irib, saldırı, misilleme
İran, 18 ABD üssüne saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu: 'Bölgeyi sizin için cehenneme çevireceğiz'
03:49 11.06.2026 (güncellendi: 04:43 11.06.2026)
İran, Kuveyt'teki Ali el-Salem ve Ahmed el-Jaber hava üsleri de dahil olmak üzere Ortadoğu'daki 18 ABD üssüne saldırdığını açıkladı.
İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Ortadoğu'daki 18 Amerikan askeri noktasını hedef aldığını duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yaptığı açıklamada 'ABD ordusunun saldırısına karşılık vermek' ve 'saldırganı cezalandırmak' amacıyla 18 noktaya saldırı düzenlendiği bildirildi.
Ayrıca İran devlet televizyonu IRIB'in aktardığı açıklamada, Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'nin saldırdığı noktalar arasında Kuveyt'teki Ali el-Salem ve Ahmed el-Jaber hava üsleri ile Bahreyn'deki Şeyh İsa hava üssü de yer aldığı bildirildi.
'Bölgeyi sizin için cehenneme çevireceğiz'
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ise yaptığı açıklamada ABD'nin ülkenin güneyindeki saldırılarının ardından bölgeyi ABD için 'cehenneme çevireceklerini' söyledi:
"Kutsal Hürmüz Boğazı'nı güvensiz mi kılıyorsunuz? Bölgeyi sizin için cehenneme çevireceğiz! Bu, Allah'ın izniyle, Amerikalıların bölgedeki küstahlığına verilen cevaptır."
İran devlet medyası daha önce İran ordusunun, ülkenin güneyine yönelik ABD saldırılarına karşılık olarak Bahreyn'deki ABD Beşinci Filosu'nu insansız hava araçlarıyla hedef aldığını bildirmişti.