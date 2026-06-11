https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/iran-18-abd-ussune-saldiri-gerceklestirildi-1106413005.html

İran, 18 ABD üssüne saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu: 'Bölgeyi sizin için cehenneme çevireceğiz'

İran, 18 ABD üssüne saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu: 'Bölgeyi sizin için cehenneme çevireceğiz'

Sputnik Türkiye

İran, Kuveyt'teki Ali el-Salem ve Ahmed el-Jaber hava üsleri de dahil olmak üzere Ortadoğu'daki 18 ABD üssüne saldırdığını açıkladı. 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T03:49+0300

2026-06-11T03:49+0300

2026-06-11T04:43+0300

dünya

abd

i̇ran

irib

saldırı

misilleme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105514156_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d388f698e317cebabd1b587c1ba94299.jpg

İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Ortadoğu'daki 18 Amerikan askeri noktasını hedef aldığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yaptığı açıklamada 'ABD ordusunun saldırısına karşılık vermek' ve 'saldırganı cezalandırmak' amacıyla 18 noktaya saldırı düzenlendiği bildirildi.Ayrıca İran devlet televizyonu IRIB'in aktardığı açıklamada, Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'nin saldırdığı noktalar arasında Kuveyt'teki Ali el-Salem ve Ahmed el-Jaber hava üsleri ile Bahreyn'deki Şeyh İsa hava üssü de yer aldığı bildirildi.'Bölgeyi sizin için cehenneme çevireceğiz'İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ise yaptığı açıklamada ABD'nin ülkenin güneyindeki saldırılarının ardından bölgeyi ABD için 'cehenneme çevireceklerini' söyledi:İran devlet medyası daha önce İran ordusunun, ülkenin güneyine yönelik ABD saldırılarına karşılık olarak Bahreyn'deki ABD Beşinci Filosu'nu insansız hava araçlarıyla hedef aldığını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/trump-iranli-yetkiliker-saldiriyi-durdurmami-istedi-dedi-iranla-savastan-kacinmak-icin-bir-kilif-1106412872.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, irib, saldırı, misilleme