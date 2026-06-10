https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/ogretmen-irmak-ayse-koparanin-olumuyle-ilgili-sorusturma-baslatildi-mobbinge-ugradigi-iddia-edildi-1106401219.html
Öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı: Mobbinge uğradığı iddia edildi
Öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı: Mobbinge uğradığı iddia edildi
Sputnik Türkiye
Ağrı'da öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüyle ilgili iddialara yönelik soruşturma başlatıldı. Genç öğretmenin mobbinge uğradığı öne sürülmüştü. 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T15:26+0300
2026-06-10T15:26+0300
2026-06-10T15:29+0300
türki̇ye
milli eğitim bakanlığı (meb)
ağrı valiliği
mobbing
öğretmen
öğretmen ayşe irmak koparan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0a/1106401064_0:0:491:276_1920x0_80_0_0_67dd808318965cdd3b5874e2979dd1b3.jpg
Ağrı'da anasınıfı öğretmeni olarak şubat ayında göreve başlayan 24 yaşındaki öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Genç öğretmenin mobbinge uğradığı öne sürülürken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bir açıklama yaparak, "Olayla ilgili hem adli makamlarla hem emniyet ile koordineli bir biçimde Teftiş Kurulumuz gerekli süreci başlattı. İhmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır" dedi. İhmali olan varsa gözünün yaşına bakmayız Bakan Tekin genç öğretmenin ölümüyle ilgili mobbing ve şiddet iddialarına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı: "Gazetelerin ve işin detayını bilmeyen insanların yaptığı yorumlara itibar etmeden hareket etmek lazım. Nihayetinde her bir sözümüzle bir temel hak ve hürriyeti ihlal ediyor, masum insanları lekeliyor olabiliriz. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı olarak temkinli konuşmayı tercih ediyoruz. Olayla ilgili hem adli makamlarla hem emniyet ile koordineli bir biçimde Teftiş Kurulumuz gerekli süreci başlattı. Bizim derdimiz, işimiz öğretmen arkadaşlarımızın hukukunu korumak, güvenli, sağlıklı, huzurlu ortamda çalışmasını sağlamak. Bunu temin edecek bütün tedbirleri alacağız. Orada da eğer öyle bir ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır."Ağrı Valiliği: Soruşturma titizlikle yürütülüyorAğrı Valiliği, öğretmen Irmak Ayşe Koparan’ın ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma sürecinin titizlikle yürütüldüğünü belirtildi.Valilikten yapılan açıklamada, Hamur ilçesinde görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Koparan’dan 7 Haziran Pazar günü haber alınamadığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine ilgili ekiplerce gerekli inceleme ve araştırmaların yapıldığı belirtildi. Çalışmalar sonucunda Koparan’ın hayatını kaybettiğinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:“Meydana gelen ası suretiyle intihar olayıyla ilgili olarak Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma süreci titizlikle yürütülmektedir. Ayrıca Valiliğimiz talimatları doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de konunun idari yönden incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla müfettiş görevlendirilmiştir. Süreç, ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilmekte olup, soruşturma ve incelemelerin sonucunda ortaya çıkacak tespitler doğrultusunda gerekli işlemler tesis edilecektir.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/ozel-universitede-yoneticiden-kadin-calisana--taciz-ve-masallah-hocam-mobbingi-iddiasi-1105370182.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0a/1106401064_0:0:491:368_1920x0_80_0_0_8224232cf6ade6492b63cee1c1223971.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
milli eğitim bakanlığı (meb), ağrı valiliği, mobbing, öğretmen, öğretmen ayşe irmak koparan
milli eğitim bakanlığı (meb), ağrı valiliği, mobbing, öğretmen, öğretmen ayşe irmak koparan
Öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı: Mobbinge uğradığı iddia edildi
15:26 10.06.2026 (güncellendi: 15:29 10.06.2026)
Ağrı'da öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüyle ilgili iddialara yönelik soruşturma başlatıldı. Genç öğretmenin mobbinge uğradığı öne sürülmüştü.
Ağrı'da anasınıfı öğretmeni olarak şubat ayında göreve başlayan 24 yaşındaki öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Genç öğretmenin mobbinge uğradığı öne sürülürken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bir açıklama yaparak, "Olayla ilgili hem adli makamlarla hem emniyet ile koordineli bir biçimde Teftiş Kurulumuz gerekli süreci başlattı.
İhmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır" dedi.
İhmali olan varsa gözünün yaşına bakmayız
Bakan Tekin genç öğretmenin ölümüyle ilgili mobbing ve şiddet iddialarına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:
"Gazetelerin ve işin detayını bilmeyen insanların yaptığı yorumlara itibar etmeden hareket etmek lazım. Nihayetinde her bir sözümüzle bir temel hak ve hürriyeti ihlal ediyor, masum insanları lekeliyor olabiliriz. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı olarak temkinli konuşmayı tercih ediyoruz. Olayla ilgili hem adli makamlarla hem emniyet ile koordineli bir biçimde Teftiş Kurulumuz gerekli süreci başlattı. Bizim derdimiz, işimiz öğretmen arkadaşlarımızın hukukunu korumak, güvenli, sağlıklı, huzurlu ortamda çalışmasını sağlamak. Bunu temin edecek bütün tedbirleri alacağız. Orada da eğer öyle bir ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır."
Ağrı Valiliği: Soruşturma titizlikle yürütülüyor
Ağrı Valiliği, öğretmen Irmak Ayşe Koparan’ın ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma sürecinin titizlikle yürütüldüğünü belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Hamur ilçesinde görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Koparan’dan 7 Haziran Pazar günü haber alınamadığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine ilgili ekiplerce gerekli inceleme ve araştırmaların yapıldığı belirtildi. Çalışmalar sonucunda Koparan’ın hayatını kaybettiğinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Meydana gelen ası suretiyle intihar olayıyla ilgili olarak Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma süreci titizlikle yürütülmektedir. Ayrıca Valiliğimiz talimatları doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de konunun idari yönden incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla müfettiş görevlendirilmiştir. Süreç, ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilmekte olup, soruşturma ve incelemelerin sonucunda ortaya çıkacak tespitler doğrultusunda gerekli işlemler tesis edilecektir.”