https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/mobil-hat-sahiplerini-ilgilendiren-degisiklik-14-gun-sonra-devreye-girecek-1106414803.html

Mobil hat sahiplerini ilgilendiren değişiklik: 14 gün sonra devreye girecek

Mobil hat sahiplerini ilgilendiren değişiklik: 14 gün sonra devreye girecek

Sputnik Türkiye

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), elektronik haberleşme sektörüne ilişkin tüketici hakları yönetmeliğinde önemli değişikliklere gitti. Resmi... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T08:59+0300

2026-06-11T08:59+0300

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme kapsamında, elektronik haberleşme işletmecileri artık bir gerçek veya tüzel kişi adına, BTK tarafından belirlenen sınırın üzerinde yeni abonelik kaydı oluşturamayacak.Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte, aynı kişi adına açılabilecek telefon hattı sayısına ilişkin yeni kurallar uygulanmaya başlanacak.Abonelerin bilgileri düzenli olarak kontrol edilecekYeni düzenlemeye göre işletmeciler, her üç ayda bir tüm abonelerin aktiflik durumunu kontrol edecek.Gerçek kişi abonelerin ve kurumsal aboneleri temsil eden yetkililerin T.C. kimlik numaraları, İçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden doğrulanacak.Ayrıca kurumsal abonelerin tüzel kişiliklerinin devam edip etmediği de aynı sistem üzerinden kontrol edilecek.Aktifliği doğrulanamayan hatlar için süreç başlayacakYönetmelikte, abonelik bilgilerinin doğrulanamaması halinde uygulanacak süreç de ayrıntılı şekilde düzenlendi.Buna göre, abonenin aktifliğinin teyit edilemediği durumlarda işletmeciler tarafından en geç 24 saat içinde kısa mesaj başta olmak üzere iletişim kanalları üzerinden bilgilendirme yapılacak.Teyidin sağlanamaması halinde ilgili hatlar 30 gün içinde kısıtlanabilecek, doğrulama sürecinin tamamlanmaması durumunda ise 90 gün içinde kapatılabilecek.Kurumsal aboneler için özel uygulamaKurumsal aboneliklerde şirketin faaliyetinin devam etmesine rağmen yetkili kişinin aktifliğinin doğrulanamaması halinde mevcut kısıtlamalar uygulanmayacak.Ancak işletmeci tarafından yeni yetkili tanımlanana kadar abonelik işlemleri gerçekleştirilemeyecek.Yeni dönem 25 Haziran'da başlayacakMilyonlarca cep telefonu kullanıcısını ilgilendiren düzenleme, 25 Haziran tarihinde yürürlüğe girecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/unlulere-yeni-operasyon-dalgasi-enis-arikan-gozaltina-alindi-1106413898.html

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