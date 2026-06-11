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Mobil hat sahiplerini ilgilendiren değişiklik: 14 gün sonra devreye girecek
Mobil hat sahiplerini ilgilendiren değişiklik: 14 gün sonra devreye girecek
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), elektronik haberleşme sektörüne ilişkin tüketici hakları yönetmeliğinde önemli değişikliklere gitti. Resmi... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme kapsamında, elektronik haberleşme işletmecileri artık bir gerçek veya tüzel kişi adına, BTK tarafından belirlenen sınırın üzerinde yeni abonelik kaydı oluşturamayacak.Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte, aynı kişi adına açılabilecek telefon hattı sayısına ilişkin yeni kurallar uygulanmaya başlanacak.Abonelerin bilgileri düzenli olarak kontrol edilecekYeni düzenlemeye göre işletmeciler, her üç ayda bir tüm abonelerin aktiflik durumunu kontrol edecek.Gerçek kişi abonelerin ve kurumsal aboneleri temsil eden yetkililerin T.C. kimlik numaraları, İçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden doğrulanacak.Ayrıca kurumsal abonelerin tüzel kişiliklerinin devam edip etmediği de aynı sistem üzerinden kontrol edilecek.Aktifliği doğrulanamayan hatlar için süreç başlayacakYönetmelikte, abonelik bilgilerinin doğrulanamaması halinde uygulanacak süreç de ayrıntılı şekilde düzenlendi.Buna göre, abonenin aktifliğinin teyit edilemediği durumlarda işletmeciler tarafından en geç 24 saat içinde kısa mesaj başta olmak üzere iletişim kanalları üzerinden bilgilendirme yapılacak.Teyidin sağlanamaması halinde ilgili hatlar 30 gün içinde kısıtlanabilecek, doğrulama sürecinin tamamlanmaması durumunda ise 90 gün içinde kapatılabilecek.Kurumsal aboneler için özel uygulamaKurumsal aboneliklerde şirketin faaliyetinin devam etmesine rağmen yetkili kişinin aktifliğinin doğrulanamaması halinde mevcut kısıtlamalar uygulanmayacak.Ancak işletmeci tarafından yeni yetkili tanımlanana kadar abonelik işlemleri gerçekleştirilemeyecek.Yeni dönem 25 Haziran'da başlayacakMilyonlarca cep telefonu kullanıcısını ilgilendiren düzenleme, 25 Haziran tarihinde yürürlüğe girecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/unlulere-yeni-operasyon-dalgasi-enis-arikan-gozaltina-alindi-1106413898.html
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Mobil hat sahiplerini ilgilendiren değişiklik: 14 gün sonra devreye girecek

08:59 11.06.2026
© AACep telefonu
Cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
© AA
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), elektronik haberleşme sektörüne ilişkin tüketici hakları yönetmeliğinde önemli değişikliklere gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, bir kişi adına açılabilecek telefon hattı sayısına sınırlama getirilirken, abonelerin kimlik ve aktiflik kontrolleri de düzenli olarak yapılacak.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme kapsamında, elektronik haberleşme işletmecileri artık bir gerçek veya tüzel kişi adına, BTK tarafından belirlenen sınırın üzerinde yeni abonelik kaydı oluşturamayacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte, aynı kişi adına açılabilecek telefon hattı sayısına ilişkin yeni kurallar uygulanmaya başlanacak.

Abonelerin bilgileri düzenli olarak kontrol edilecek

Yeni düzenlemeye göre işletmeciler, her üç ayda bir tüm abonelerin aktiflik durumunu kontrol edecek.
Gerçek kişi abonelerin ve kurumsal aboneleri temsil eden yetkililerin T.C. kimlik numaraları, İçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden doğrulanacak.
Ayrıca kurumsal abonelerin tüzel kişiliklerinin devam edip etmediği de aynı sistem üzerinden kontrol edilecek.

Aktifliği doğrulanamayan hatlar için süreç başlayacak

Yönetmelikte, abonelik bilgilerinin doğrulanamaması halinde uygulanacak süreç de ayrıntılı şekilde düzenlendi.
Buna göre, abonenin aktifliğinin teyit edilemediği durumlarda işletmeciler tarafından en geç 24 saat içinde kısa mesaj başta olmak üzere iletişim kanalları üzerinden bilgilendirme yapılacak.
Teyidin sağlanamaması halinde ilgili hatlar 30 gün içinde kısıtlanabilecek, doğrulama sürecinin tamamlanmaması durumunda ise 90 gün içinde kapatılabilecek.

Kurumsal aboneler için özel uygulama

Kurumsal aboneliklerde şirketin faaliyetinin devam etmesine rağmen yetkili kişinin aktifliğinin doğrulanamaması halinde mevcut kısıtlamalar uygulanmayacak.
Ancak işletmeci tarafından yeni yetkili tanımlanana kadar abonelik işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

Yeni dönem 25 Haziran'da başlayacak

Milyonlarca cep telefonu kullanıcısını ilgilendiren düzenleme, 25 Haziran tarihinde yürürlüğe girecek.
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