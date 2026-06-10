https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/mhp-manisa-il-teskilatini-feshetti-1106409415.html
MHP, Manisa İl Teşkilatı’nı feshetti
MHP, Manisa İl Teşkilatı’nı feshetti
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Manisa İl Teşkilatı’nın feshedildiğini açıkladı. 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T19:39+0300
2026-06-10T19:39+0300
2026-06-10T19:39+0300
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milliyetçi
milliyetçi hareket partisi (mhp)
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siyasi parti
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.Yalçın, sosyal medya paylaşımında, Manisa İl Teşkilatı’nın fesih işleminin parti tüzüğünün ilgili maddelerine istinaden gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca, MHP Manisa İl Başkanlığı görevine Nurullah Savaş’ın atandığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/chpde-9-milletvekili-kesin-ihrac-istemiyle-disipline-sevk-edildi-1106405163.html
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mhp, milliyetçi, milliyetçi hareket partisi (mhp), parti, siyasi parti
mhp, milliyetçi, milliyetçi hareket partisi (mhp), parti, siyasi parti
MHP, Manisa İl Teşkilatı’nı feshetti
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Manisa İl Teşkilatı’nın feshedildiğini açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Yalçın, sosyal medya paylaşımında, Manisa İl Teşkilatı’nın fesih işleminin parti tüzüğünün ilgili maddelerine istinaden gerçekleştirildiğini belirtti.
Ayrıca, MHP Manisa İl Başkanlığı görevine Nurullah Savaş’ın atandığını duyurdu.