https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/mhp-manisa-il-teskilatini-feshetti-1106409415.html

MHP, Manisa İl Teşkilatı’nı feshetti

MHP, Manisa İl Teşkilatı’nı feshetti

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Manisa İl Teşkilatı’nın feshedildiğini açıkladı. 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T19:39+0300

2026-06-10T19:39+0300

2026-06-10T19:39+0300

poli̇ti̇ka

mhp

milliyetçi

milliyetçi hareket partisi (mhp)

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siyasi parti

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.Yalçın, sosyal medya paylaşımında, Manisa İl Teşkilatı’nın fesih işleminin parti tüzüğünün ilgili maddelerine istinaden gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca, MHP Manisa İl Başkanlığı görevine Nurullah Savaş’ın atandığını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/chpde-9-milletvekili-kesin-ihrac-istemiyle-disipline-sevk-edildi-1106405163.html

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mhp, milliyetçi, milliyetçi hareket partisi (mhp), parti, siyasi parti