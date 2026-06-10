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Adana'da sokakta yürüyen kadına bıçaklı saldırı: Zanlıdan 'Görünce heyecanlandım' savunması
Adana'da sokakta yürüyen kadına bıçaklı saldırı: Zanlıdan 'Görünce heyecanlandım' savunması
Sputnik Türkiye
Adana'nın Seyhan ilçesinde sokakta yürüyen 27 yaşındaki Nursel S'yi bıçaklayarak yaralayan Ramazan S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İddiaya göre platonik... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
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Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen ve bir kadının yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı saldırı olayında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Gürselpaşa Mahallesi'nde 8 Haziran'da sokakta yürüyen Nursel S. (27)'yi bıçakla yaraladığı belirtilen Ramazan S. (28), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Ramazan S.’nin, ifadesinde, “O yıllardan beri ona ulaşmak istiyordum. Sokakta görünce heyecanlandım. Birden saldırdım, pişmanım” dedi.Kadını takip edip sokakta saldırdıOlay, 8 Haziran günü saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.İddiaya göre Ramazan S., platonik aşk beslediği öne sürülen Nursel S.'yi takip ederek sokakta durdurdu. Yaşanan olay sırasında paniğe kapılarak yere düşen genç kadın, şüpheli tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.Saldırı sırasında yardım çığlıkları atan Nursel S.'nin sesleri üzerine çevrede panik yaşanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdıYaşanan saldırı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Tedavisi sürüyorPolis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanan Ramazan S., Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.Öte yandan saldırıda yaralanan Nursel S.'nin Seyhan Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.
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Adana'da sokakta yürüyen kadına bıçaklı saldırı: Zanlıdan 'Görünce heyecanlandım' savunması
Adana'nın Seyhan ilçesinde sokakta yürüyen 27 yaşındaki Nursel S'yi bıçaklayarak yaralayan Ramazan S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İddiaya göre platonik aşk beslediği kadını takip eden şüphelinin gerçekleştirdiği saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen ve bir kadının yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı saldırı olayında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Gürselpaşa Mahallesi'nde 8 Haziran'da sokakta yürüyen Nursel S. (27)'yi bıçakla yaraladığı belirtilen Ramazan S. (28), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Ramazan S.’nin, ifadesinde, “O yıllardan beri ona ulaşmak istiyordum. Sokakta görünce heyecanlandım. Birden saldırdım, pişmanım” dedi.
Kadını takip edip sokakta saldırdı
Olay, 8 Haziran günü saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre Ramazan S., platonik aşk beslediği öne sürülen Nursel S.'yi takip ederek sokakta durdurdu. Yaşanan olay sırasında paniğe kapılarak yere düşen genç kadın, şüpheli tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.
Saldırı sırasında yardım çığlıkları atan Nursel S.'nin sesleri üzerine çevrede panik yaşanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Yaşanan saldırı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanan Ramazan S., Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.
Öte yandan saldırıda yaralanan Nursel S.'nin Seyhan Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.