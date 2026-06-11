https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-ve-ruzgar-uyarisi-4-bolgede-etkili-olacak-1106413196.html

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: 4 bölgede etkili olacak

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: 4 bölgede etkili olacak

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli sağanak etkili olacak. Doğu Anadolu’nun... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T07:00+0300

2026-06-11T07:00+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Haziran hava durumu tahminlerine göre Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Van ve Hakkari çevreleri ile Sinop ve Kastamonu’nun iç, Karabük’ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış uyarısıYağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA VE DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU

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