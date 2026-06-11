Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: 4 bölgede etkili olacak
© AA / Doğukan VurgunSağanak
© AA / Doğukan Vurgun
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli sağanak etkili olacak. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgarın hızı saatte 60 km'ye ulaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Haziran hava durumu tahminlerine göre Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Van ve Hakkari çevreleri ile Sinop ve Kastamonu’nun iç, Karabük’ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Bursa - 32°C - Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale - 31°C - Parçalı ve az bulutlu
Edirne - 33°C - Parçalı ve az bulutlu
İstanbul - 29°C - Parçalı ve az bulutlu
EGE
A.Karahisar - 28°C - Parçalı ve az bulutlu
Denizli - 34°C - Parçalı ve az bulutlu
İzmir - 32°C - Parçalı ve az bulutlu
Muğla - 31°C - Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Adana - 31°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya - 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur - 30°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay - 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Ankara - 29°C - Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir - 29°C - Parçalı ve çok bulutlu
Konya - 29°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Nevşehir - 25°C - Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Bartın - 30°C - Parçalı ve az bulutlu
Bolu - 27°C - Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak - 24°C - Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Amasya - 31°C - Parçalı ve çok bulutlu
Rize - 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun - 26°C - Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon - 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Erzurum - 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Kars - 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Malatya - 32°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van - 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır - 36°C - Parçalı ve az bulutlu
Mardin - 33°C - Parçalı ve az bulutlu
Siirt - 36°C - Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa - 36°C - Parçalı ve az bulutlu