https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/kuresel-multeci-krizinde-tarihi-donum-noktasi-zorunlu-gocmen-sayisi-10-yil-sonra-ilk-kez-dustu-1106426469.html

Küresel mülteci krizinde tarihi dönüm noktası: Zorunlu göçmen sayısı 10 yıl sonra ilk kez düştü

Küresel mülteci krizinde tarihi dönüm noktası: Zorunlu göçmen sayısı 10 yıl sonra ilk kez düştü

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, dünya genelindeki zorunlu göçmen sayısı yüzde 4 azalarak 118 milyonun altına geriledi. Ancak uzmanlar, mültecilerin... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T13:09+0300

2026-06-11T13:09+0300

2026-06-11T13:07+0300

dünya

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliği (bmmyk) bağımsız uluslararası suriye araştırma komisyonu

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BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından yayımlanan son rapor, küresel göç hareketlerinde radikal bir kırılmaya işaret ediyor. 2025 yılı verilerine göre, dünyadaki mülteci ve ülke içinde yerinden edilmiş kişi sayısı, son on yılda ilk kez düşüş göstererek 117 milyon 800 bin olarak kayıtlara geçti.Rapora göre, bu düşüşün arkasındaki ana neden mülteci krizlerinin çözülmesi değil; göçmenlerin menşe ülkelerine kitlesel olarak geri dönmek zorunda kalması. 2025'te memleketine dönenlerin sayısı yüzde 50 artarak 14 milyon 700 bine ulaştı. Bu rakam, kurumun 60 yıllık veri tarihindeki en yüksek geri dönüş oranlarından biri oldu. Dönüş yapanların 10 milyon 300 bini ülke içinde yerinden edilenler, 4 milyon 400 bini de sınır ötesinden dönen mülteciler oluşturdu.‘Güvenli değil, çaresizlikten dönüyorlar’BM uzmanları, geri dönüşlerin büyük kısmının sığınılan ülkelerdeki zor şartlar ve yasal baskılar nedeniyle “baskı altında” gerçekleştiğini vurguluyor. Başta ABD olmak üzere batılı ülkelerin mülteci kabul programlarını yarı yarıya azaltması (81 bin kişiye geriledi) ve üçüncü ülkelere yerleştirme imkanlarının daralması, göçmenleri altyapısı çökmüş ve çatışmaların sürdüğü tehlikeli bölgelere geri dönmeye zorluyor.Bölgelere göre kritik gelişmeler ve kriz merkezleri:1. Ortadoğu: Suriye ve Afganistan'da kitlesel dönüşlerSuriye: Şam'daki rejim değişikliğinin ardından dünyadaki Suriyeli mülteci sayısı 6 milyondan 4.9 milyona geriledi. Sadece bir yılda 1.3 milyon Suriyeli; başta Türkiye (556 bin), Lübnan (465 bin) ve Ürdün'den (256 bin) ülkelerine geri döndü. Geri dönenlerin yüzde 70'i güvenlik durumunun iyileştiğini belirtse de, altyapı krizi ve mayın tehlikesi sürüyor.Afganistan: İran ve Pakistan'ın göç politikasını sertleştirmesi ve sınır dışı kararları nedeniyle yaklaşık 3 milyon Afgan mülteci geri dönmek zorunda kaldı. İran'dan 1.9 milyon, Pakistan'dan da 1 milyon (çoğu kadın ve çocuk) Afgan ülkesine gönderildi.2. Avrupa ve Ukrayna kriziUkraynalı mülteciler küresel ölçekte hâlâ en büyük sığınmacı grubunu oluşturuyor. AB genelinde 4.4 milyon Ukraynalının geçici koruma statüsü bulunuyor. Bu yükün yüzde 29.4'ünü Almanya, yüzde 22.2'sini Polonyave yüzde 8.8'ini Çekya sırtlamış durumda.2025 yılında 139 bini yurt dışından olmak üzere toplam yarım milyondan fazla Ukraynalı evine döndü. Ancak yapılan projeksiyonlar, Ukraynalıların kalıcı dönüş için her şeyden önce "fiziki güvenlik ve barınma garantisi" beklediğini gösteriyor.3. Afrika ve Güney AmerikaSudan & Güney Sudan: Sudan'daki iç savaş nedeniyle 2025'te 950 binden fazla insan ülkeden kaçarken, çatışmaların azaldığı bölgelere de 651 bin mülteci geri döndü. Sudan ve Güney Sudan arasındaki karşılıklı göç dalgaları, mültecilerin "iki güvensiz seçenek" arasında sıkışıp kaldığını gösteriyor.Venezuela: Ülkede yaşanan yönetim değişikliği ve yeni liderlik beklentisiyle spontane geri dönüşlerde artış yaşandı. Hükümet verilerine göre 1.2 milyon kişi ülkeye dönmüş olsa da, uluslararası korumaya muhtaç Venezuelalıların sayısı küresel çapta hâlâ yüksekliğini koruyor.2026 öngörüleri ve BM'nin ‘50'ye 35’ hedefi2026'nın ilk yarısı itibarıyla küresel zorunlu göçmen sayısı 117-118 milyon bandında yatay seyrini koruyor. İran ve Lübnan'daki askeri hareketlilik Ortadoğu'daki kırılganlığı artırırken; Mali'deki güvenlik krizinin yeni göç dalgalarını tetiklemesinden endişe ediliyor.BMMYK Yüksek Komiseri Barham Salihliderliğinde başlatılan ‘50'ye 35’ (50 to 35) vizyonu doğrultusunda BM, mültecilerin insani yardımlara olan uzun vadeli bağımlılığını azaltmayı planlıyor. Proje, yerel entegrasyon ve gönüllü geri dönüş modelleriyle dünyadaki mülteci sayısını 2035 yılına kadar yüzde 50 oranında azaltmayı hedefliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/kremlinden-abd-iran-ve-israile-cagri-muzakere-masasina-donun-1106426307.html

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birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliği (bmmyk) bağımsız uluslararası suriye araştırma komisyonu, mülteciler, pakistan, afganistan, lübnan, ab, ukrayna, afrika, güney amerika