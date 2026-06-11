https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/kucaginda-14-aylik-kiziyla-darp-edilmisti-36-yila-kadar-hapis-cezasi-talebinde-bulunulan-sanik-1106438639.html

Kucağında 14 aylık kızıyla darp edilmişti: 36 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulan sanık tahliye edildi

Kucağında 14 aylık kızıyla darp edilmişti: 36 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulan sanık tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir babayı ve kucağındaki 14 aylık bebeğini darp etmekle suçlanan sanık yurtdışı çıkış yasağı ve haftada iki gün imza atma... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T20:59+0300

2026-06-11T20:59+0300

2026-06-11T21:01+0300

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Şubat ayında Çınarcık'ta baba ile kucağındaki 14 aylık kızını darp ettiği iddiasıyla yargılanan sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.Duruşma öncesinde dosyanın görevsizlik verilerek ağır ceza mahkemesine gönderilmesi talebinde bulunan baba Muhammed Baca, talebinin kabul edilmemesi üzerine eşi B.B. ve olayda yaralanan 14 aylık kızları M.İ.B ile duruşma salonundan ayrıldı.Duruşmada ise ilk olarak söz alan sanık Ş.E,önceki ifadelerini tekrarlayarak tahliyesini istedi.Ardından söz verilen ve olay günü görevli jandarma personelinden tanık K.K, ihbar üzerine gittiklerinde Baca'nın evinde olduğunu, araç kamera görüntülerini vermek üzere dışarıya çıktığını, ardından sokağa gelen S.E'nin "Ne bağırıyorsun?" sözüyle tartışmaya başladıklarını söyledi.Görevli personel M.Y. ile S.E'yi uzaklaştırdıklarını, bu sırada Baca'nın eşi B.B. ile S.E'nin eşi N.E'nin itişmeye, B.B'nin çocuğunu yere bıraktıktan sonra kavga etmeye başladıklarını anlatan jandarma personeli, ardından Baca'nın yanlarına gelerek "Çocuğa geldi, bırak" dediğini, çocuğa vurma anını ise görmediğini anlattı.Tanıklardan bir diğer jandarma personeli M.Ç. de çocuğu anne B.B'nin kucağından yere bıraktığını gördüğünü, iddia edildiği gibi bir düşmenin yaşanmadığını belirterek şunları söyledi:Hakimin, evin önünü gören S.E'ye ait kamera görüntüsünün olup olmadığı sorusuna ise jandarma personeli M.Ç, "Binanın önündeki kameranın çalışmadığı taraflarca söylendi. Kimin söylediğini hatırlamıyorum. O kamera görüntüsü olsaydı daha net görünürdü" diye konuştu.Ön kamera kayıtlarının alınmamasının nedeninin sorulması üzerine jandarma personeli K.K, Baca'ya ait ev içi ve dışındaki kamera görüntülerinin bulunduğu cihazı teslim aldıklarını ancak S.E'ye ait kamera görüntülerinin ise uygulama üzerinden alındığını, binanın önünü gösteren kaydın olmadığını söyledi.S.E'ye ait kameraların kayıt yaptığı cihazın neden alınmadığı sorusu üzerine K.K, sadece uygulama üzerinden görüntü alabildikleri yanıtını verdi.Tanıkların ifadelerinin ardından söz alan aile avukatı, görevli 3 jandarma personelinin vurma anını görmemelerinin hayatın olağan akışına uygun olmadığını, binanın önündeki olay anını net gören kamera kaydının alınmaması nedeniyle de sadece ifadelere itibar edebileceklerini belirtti.Sanık Ş.E'nin ağabeyi S.E'nin eşi N.E. de tanık olarak ifadesinde, olay sırasında Baca'nın oğlunu evine göndermek istediği sırada anne B.B'nin üzerine yürüdüğünü, itişme sırasında kucağında kızı M.İ.B. ile düştüğünü, sanığın vurma anını ise görmediğini ileri sürdü.Hakimin önceki ifadesinde kucağındaki çocukla düştüğüne yönelik beyanının olmadığını hatırlatması üzerine tanık N.E, unuttuğunu savundu.Evinin balkonundan olayı gördüğünü anlatan tanık F.G. ise B.B'nin kucağında çocuğuyla geriye doğru yere sert şekilde düştüğünü ve kafasını çarptığını ileri sürdü.Söz alan aile avukatı, karşı tarafın getirdiği ve tanık olarak dinlettiği kişilerin ifadeleri ile görevli jandarma personelinin ifadelerinin çeliştiğini, bu nedenle tanıklar N.E. ile F.G. hakkında yalan tanıklık nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasını istedi.Ayrıca sanığın suçunun Adli Tıp Kurumu raporları gözetilerek "kasten öldürmeye teşebbüs" olarak değerlendirilerek mahkemenin görevsizlik kararı vermesini talep etti.İddia makamının tutukluluk halinin devamını talebinin ardından sanık, yurt dışı yasağı ve haftada iki gün imzaya gitmesi şartıyla tahliye edildi.Görevsizlik verilmesi talebini de reddeden mahkeme, S.E'ye ait ve binanın önünü gören kameranın incelenmesi, inceleme sonucunun bildirilmesi kararını verdi.'Kızımın hakkını savunacağım'Baba Muhammed Baca, sanığın tahliye edilmesi ve davanın ağır ceza mahkemesine sevk edilmemesi üzerine hukuk mücadelesini Ankara’ya taşıyacağını açıkladı.Duruşma salonunu terk eden baba, kızının saldırı sonucu kafasında üç kırık oluştuğunu ve beyin kanaması geçirdiğini hatırlatarak karara tepki gösterdi. Adalet Bakanlığı önüne gideceğini söyleyen Baca, şunları ifade etti:Olayın ardından tutuklanan komşu Ş.E. hakkında, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 36 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Saldırıya uğrayan 14 aylık bebek, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/baba-ile-kucagindaki-14-aylik-kizi-komsulari-tarafindan-darp-edildi-supheli-tutuklandi-1103705521.html

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