Baba ile kucağındaki 14 aylık kızı komşuları tarafından darp edildi: Şüpheli tutuklandı
Baba ile kucağındaki 14 aylık kızı komşuları tarafından darp edildi: Şüpheli tutuklandı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sorun yaşadıkları komşularının saldırısına uğrayan baba ile kucağındaki 14 aylık kızı hastanede tedavi altına alındı. Olayla... 23.02.2026, Sputnik Türkiye
Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde yaklaşık bir yıl önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu ailenin evinin önüne aynı binada oturan aile tarafından mermi çekirdeği ve binadan taşınmaları için notlar bırakıldı. Mağdur aile durumu jandarmaya bildirerek şikayetçi oldu. Kendilerine "Biz aşiretiz" dedikleri ileri sürülen ve Vanlı olduklarını ifade eden şüphelilerle iki gün önce de yolda karşılaşan mağdur M.B. (34), tekrar tehdit edildiği için durumu jandarmaya yeniden bildirdi.Olay yerine gelen jandarma ekibine araç içi kamera görüntülerini teslim eden ve evine gitmek isteyen M.B'ye, kucağında 14 aylık kızı varken husumetli oldukları aileden Ş.E. odunla saldırdı.Küçük kızın başına ve babasının burnuna odunla vuran şüpheli, olay yerinde bulunan ekipler tarafından gözaltına alınırken daha önce uzaklaştırma kararı verilen diğer şüpheli S.E. ise serbest bırakıldı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen Ş.E. tutuklanırken baba ile kızı ise Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Saldırıda küçük kızın başında çatlaklar, baba M.B'nin ise burun ve baş bölgesinde kırıklar oluştuğu bildirildi.Hastanede gazetecilere açıklamalarda bulunan M.B, İstanbul'da çalıştığı için sadece hafta sonlarında ikamet ettikleri Esenköy'deki evine gelebildiğini söyledi.Daha önce husumetli olduğu komşusu S.E. ile cuma günü iftardan hemen önce olayı yaşadıklarını aktaran M.B, şunları anlattı:Bakan Gürlek açıkladı: TutuklandıAdalet Bakanı Akın Gürlek, olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını, baba ve kızını yaraladığı değerlendirilen şüphelinin tutuklandığını bildirdi.Gürlek, yaptığı açıklamada, Yalova'nın Esenköy beldesinde meydana gelen olayda yaralanan baba ve 14 aylık kızına geçmiş olsun dileklerini iletti, acil şifalar diledi.Açıklamada, Bakan Gürlek şunları ifade etti:
Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde yaklaşık bir yıl önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu ailenin evinin önüne aynı binada oturan aile tarafından mermi çekirdeği ve binadan taşınmaları için notlar bırakıldı.
Mağdur aile durumu jandarmaya bildirerek şikayetçi oldu. Kendilerine "Biz aşiretiz" dedikleri ileri sürülen ve Vanlı olduklarını ifade eden şüphelilerle iki gün önce de yolda karşılaşan mağdur M.B. (34), tekrar tehdit edildiği için durumu jandarmaya yeniden bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ekibine araç içi kamera görüntülerini teslim eden ve evine gitmek isteyen M.B'ye, kucağında 14 aylık kızı varken husumetli oldukları aileden Ş.E. odunla saldırdı.
Küçük kızın başına ve babasının burnuna odunla vuran şüpheli, olay yerinde bulunan ekipler tarafından gözaltına alınırken daha önce uzaklaştırma kararı verilen diğer şüpheli S.E. ise serbest bırakıldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen Ş.E. tutuklanırken baba ile kızı ise Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Saldırıda küçük kızın başında çatlaklar, baba M.B'nin ise burun ve baş bölgesinde kırıklar oluştuğu bildirildi.
Hastanede gazetecilere açıklamalarda bulunan M.B, İstanbul'da çalıştığı için sadece hafta sonlarında ikamet ettikleri Esenköy'deki evine gelebildiğini söyledi.
Daha önce husumetli olduğu komşusu S.E. ile cuma günü iftardan hemen önce olayı yaşadıklarını aktaran M.B, şunları anlattı:
En son cuma günü kızımla eve döndüm. Sokakta karşılaştığımda 'Ne bakıyorsun lan' dedi. Oruçlu ağzımızla içeri girdim jandarmayı aradım. Jandarma geldiğinde dışarı çıktım, araç kameramı söktüm jandarmaya teslim ettim. 'İftarımı açıp geliyorum' dedim. Kız kucağımdaydı. Kızımı kucağıma alıp da kavgaya gidecek kadar bilinçsiz bir baba değilim. Jandarma personelinin yanında bana ve kızıma bunu yaptılar. 4 çocuğumun olmasından, ses ve gürültüden rahatsızlarmış. Burası yazlık yeriymiş. Bizim burada yaşamaya hakkımız yok mu?
Bu şahsın uzaklaştırma kararı olmasına rağmen bu olay yaşandı. Şu an kızımın kafatası çatlak. Benim de burnum kırık. Bu halde evimize gitmeye korkuyoruz. Kızımla içeri girerken odunla vurdular. Odunun yarısı omzuma, diğer yarısı kızımın kafasına geldi. Bu vuran şahıs tutuklandı ama 9 aydır bizimle, çocuklarımla uğraşan, uzaklaştırma ve tedbir kararı olan şahıs hala elini kolunu sallaya sallaya dışarıda geziyor. Ben bu 4 çocuğumu alıp nereye gideyim? Kime sığınalım, kimden yardım isteyelim? Daha önce de tutanaklarda mevcut, mermi çekirdeği bırakıp 'Burayı terk et' gibi notlar, tehditler de aldık. Şikayetçiyiz, gereğinin yapılmasını istiyoruz.
Bakan Gürlek açıkladı: Tutuklandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını, baba ve kızını yaraladığı değerlendirilen şüphelinin tutuklandığını bildirdi.
Gürlek, yaptığı açıklamada, Yalova'nın Esenköy beldesinde meydana gelen olayda yaralanan baba ve 14 aylık kızına geçmiş olsun dileklerini iletti, acil şifalar diledi.
Açıklamada, Bakan Gürlek şunları ifade etti:
Yaşanan olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ivedilikle adli soruşturma başlatılmış, baba ve kızını yaraladığı değerlendirilen şüpheli şahıs Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir.