Baba ile kucağındaki 14 aylık kızı komşuları tarafından darp edildi: Şüpheli tutuklandı

En son cuma günü kızımla eve döndüm. Sokakta karşılaştığımda 'Ne bakıyorsun lan' dedi. Oruçlu ağzımızla içeri girdim jandarmayı aradım. Jandarma geldiğinde dışarı çıktım, araç kameramı söktüm jandarmaya teslim ettim. 'İftarımı açıp geliyorum' dedim. Kız kucağımdaydı. Kızımı kucağıma alıp da kavgaya gidecek kadar bilinçsiz bir baba değilim. Jandarma personelinin yanında bana ve kızıma bunu yaptılar. 4 çocuğumun olmasından, ses ve gürültüden rahatsızlarmış. Burası yazlık yeriymiş. Bizim burada yaşamaya hakkımız yok mu?

Bu şahsın uzaklaştırma kararı olmasına rağmen bu olay yaşandı. Şu an kızımın kafatası çatlak. Benim de burnum kırık. Bu halde evimize gitmeye korkuyoruz. Kızımla içeri girerken odunla vurdular. Odunun yarısı omzuma, diğer yarısı kızımın kafasına geldi. Bu vuran şahıs tutuklandı ama 9 aydır bizimle, çocuklarımla uğraşan, uzaklaştırma ve tedbir kararı olan şahıs hala elini kolunu sallaya sallaya dışarıda geziyor. Ben bu 4 çocuğumu alıp nereye gideyim? Kime sığınalım, kimden yardım isteyelim? Daha önce de tutanaklarda mevcut, mermi çekirdeği bırakıp 'Burayı terk et' gibi notlar, tehditler de aldık. Şikayetçiyiz, gereğinin yapılmasını istiyoruz.