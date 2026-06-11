https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/keskin-belediye-baskani-ekmel-conger-icisleri-bakanliginca-gorevinden-uzaklastirildi-1106439355.html
Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldı
Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldı
Sputnik Türkiye
Kırıkkale'nin Keskin ilçesi Belediye Başkanı Cönger, 'rüşvet alma' suçu nedeniyle hakkında verilen hapis cezası kararı sonrası görevinden uzaklaştırıldı. 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T22:08+0300
2026-06-11T22:08+0300
2026-06-11T22:09+0300
türki̇ye
keskin
i̇çişleri bakanlığı
görevden uzaklaştırma
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İçişleri Bakanlığı, Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.Bakanlığın sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu bilgilendirme yapıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/kucaginda-14-aylik-kiziyla-darp-edilmisti-36-yila-kadar-hapis-cezasi-talebinde-bulunulan-sanik-1106438639.html
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keskin, i̇çişleri bakanlığı, görevden uzaklaştırma
keskin, i̇çişleri bakanlığı, görevden uzaklaştırma
Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldı
22:08 11.06.2026 (güncellendi: 22:09 11.06.2026)
Kırıkkale'nin Keskin ilçesi Belediye Başkanı Cönger, 'rüşvet alma' suçu nedeniyle hakkında verilen hapis cezası kararı sonrası görevinden uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığı, Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu bilgilendirme yapıldı:
Kırıkkale ili Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, hakkında 'rüşvet alma' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 8 Haziran 2026 tarih ve 2026/84 esas sayılı kararı üzerine TCK'nin 251/1. maddesi kapsamında 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, ayrıca yurt dışına çıkmamak şeklinde hükümle birlikte adli kontrol tedbirinin ayrı ayrı uygulanmasına karar verilmiştir. Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.