Futbolda yeni dönem: 5 ve 10 saniye kuralları Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanacak

Dünya Kupası'nda hakemler, tempo kesintilerini azaltmak adına kale vuruşları ve taç atışları için 5 saniyelik geri sayım yapacak. Dünya Kupası'nda hakemler, tempo kesintilerini azaltmak adına kale vuruşları ve taç atışları için 5 saniyelik geri sayım yapacak.

Taç atışı, zamanında kullanılmadığı takdirde rakip takıma geçecek. Taç atışı, zamanında kullanılmadığı takdirde rakip takıma geçecek.

Gecikmeli yapılan kale vuruşlarında ise rakip takım korner kazanacak. Gecikmeli yapılan kale vuruşlarında ise rakip takım korner kazanacak.

Dünya Kupası'nda oyuncu değişikliği 10 saniye içinde yapılacak. Dünya Kupası'nda oyuncu değişikliği 10 saniye içinde yapılacak.

Bu süre aşılırsa oyuna girecek futbolcu, maç durana kadar en az bir dakika bekleyecek ve takımı bir kişi eksik oynayacak. Bu süre aşılırsa oyuna girecek futbolcu, maç durana kadar en az bir dakika bekleyecek ve takımı bir kişi eksik oynayacak.

Sakatlanarak maçın durmasına neden olan ve kenara gelen oyuncu ise sahaya dönmeden önce bir dakika beklemek zorunda kalacak. Sakatlanarak maçın durmasına neden olan ve kenara gelen oyuncu ise sahaya dönmeden önce bir dakika beklemek zorunda kalacak.

Ayrıca bir futbolcu rakibiyle gerginlik yaşarken ağzını eliyle, koluyla ya da formasıyla kapatırsa hakem kırmızı kart gösterebilecek. Hakem kararına tepki olarak sahayı terk eden futbolcular veya oyuncuları buna teşvik eden yetkililere de kırmızı kart çıkabilecek. Ayrıca bir futbolcu rakibiyle gerginlik yaşarken ağzını eliyle, koluyla ya da formasıyla kapatırsa hakem kırmızı kart gösterebilecek. Hakem kararına tepki olarak sahayı terk eden futbolcular veya oyuncuları buna teşvik eden yetkililere de kırmızı kart çıkabilecek.

Dünya Kupası'nda hatalı korner ve ikinci sarı kartlarda Video Yardımcı Hakem (VAR) devreye girebilecek. Dünya Kupası'nda hatalı korner ve ikinci sarı kartlarda Video Yardımcı Hakem (VAR) devreye girebilecek.

Gol veya penaltıya doğrudan etkisi olan korner ya da serbest vuruşlarda top oyuna girmeden önce hücum oyuncusunun yaptığı ihlaller, VAR tarafından incelenebilecek. Gol veya penaltıya doğrudan etkisi olan korner ya da serbest vuruşlarda top oyuna girmeden önce hücum oyuncusunun yaptığı ihlaller, VAR tarafından incelenebilecek.