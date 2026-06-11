https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/kaliforniya-icin-kritik-uyari-iki-buyuk-fay-ayni-anda-kirilabilir-1106433587.html
Kaliforniya için kritik uyarı: İki büyük fay aynı anda kırılabilir
Kaliforniya için kritik uyarı: İki büyük fay aynı anda kırılabilir
Sputnik Türkiye
Güney Kaliforniya'daki iki büyük fay hattını inceleyen yeni araştırma, bölgede biriken tektonik gerilimin son bin yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T16:49+0300
2026-06-11T16:49+0300
2026-06-11T16:49+0300
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güney kaliforniya
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fay hattı
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ABD'nin en kalabalık bölgelerinden biri olan Güney Kaliforniya'da deprem tehlikesine ilişkin dikkat çekici bir çalışma yayımlandı.Araştırmada, bölgenin en önemli fay sistemleri arasında yer alan San Andreas ve San Jacinto faylarında uzun süredir gerilim birikmeye devam ettiği tespit edildi. Bilim insanlarına göre bazı kesimlerde ölçülen değerler, son bin yıl içinde görülen en yüksek seviyelere ulaşmış durumda.Çalışma, bölgede büyük ölçekli bir depremin ne zaman meydana geleceğini göstermese de, mevcut riskin sanılandan daha yüksek olabileceğine işaret ediyor.Bin yıllık kayıtlar mercek altına alındıAraştırma, Hawaii Üniversitesi liderliğinde yürütüldü ve sonuçları Journal of Geophysical Research: Solid Earth dergisinde yayımlandı.Bilim insanları, Güney Kaliforniya'daki fay hatlarının geçmiş davranışlarını incelemek için gelişmiş bilgisayar modellemeleri kullandı. Çalışmada radyokarbon tarihlendirmesi, yer değiştirmiş tortul tabakalar ve ağaç halkası kayıtları gibi jeolojik verilerden yararlanıldı.Yaklaşık 1000 yıllık deprem geçmişini kapsayan veriler üzerinden yapılan simülasyonlar, faylarda günümüzde ne ölçüde gerilim birikmiş olabileceğini ortaya koydu.Araştırmacılar, uzun süredir büyük depremlerle boşalmayan enerjinin belirli bölgelerde olağanüstü seviyelere ulaşmış olabileceğini değerlendirdi.Kritik bölgede dikkat çeken senaryoÇalışmanın odak noktalarından biri, iki büyük fay sisteminin birbirine yaklaştığı Cajon Pass bölgesi oldu.Araştırmaya göre bu bölge, bazı dönemlerde depremlerin bir faydan diğerine geçmesini engelleyen doğal bir bariyer gibi davranırken, bazı koşullarda ise iki fay arasında bağlantı kurulmasına izin verebiliyor.Bilim insanları, belirli şartların oluşması halinde San Andreas ve San Jacinto faylarının aynı deprem sırasında birlikte kırılabileceği ihtimaline dikkat çekti.Uzmanlara göre böyle bir senaryo, tek bir fay hattında meydana gelen büyük bir depremden çok daha geniş bir alanı etkileyebilir. Özellikle Los Angeles, San Bernardino, Riverside ve Coachella Vadisi gibi milyonlarca kişinin yaşadığı bölgelerde yıkıcı sonuçlar ortaya çıkabilir.Araştırma ekibi, çalışmanın yaklaşan bir depremin tarihini tahmin etmediğini özellikle vurguluyor. Bununla birlikte elde edilen bulguların, deprem tehlikesi analizlerinin geliştirilmesine, altyapı projelerinin planlanmasına ve afet hazırlıklarının güçlendirilmesine katkı sağlayabileceği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/guney-afrikada-yabanci-karsiti-saldirilar-binlerce-kisi-evlerini-terk-etti-1106430791.html
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abd, güney kaliforniya, los angeles, san andreas fayı, deprem, fay hattı
Kaliforniya için kritik uyarı: İki büyük fay aynı anda kırılabilir
Güney Kaliforniya'daki iki büyük fay hattını inceleyen yeni araştırma, bölgede biriken tektonik gerilimin son bin yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını ortaya koydu. Bilim insanları, bunun gelecekte yaşanabilecek büyük depremler açısından önemli bir uyarı niteliği taşıdığını belirtiyor.
ABD'nin en kalabalık bölgelerinden biri olan Güney Kaliforniya'da deprem tehlikesine ilişkin dikkat çekici bir çalışma yayımlandı.
Araştırmada, bölgenin en önemli fay sistemleri arasında yer alan San Andreas ve San Jacinto faylarında uzun süredir gerilim birikmeye devam ettiği tespit edildi. Bilim insanlarına göre bazı kesimlerde ölçülen değerler, son bin yıl içinde görülen en yüksek seviyelere ulaşmış durumda.
Çalışma, bölgede büyük ölçekli bir depremin ne zaman meydana geleceğini göstermese de, mevcut riskin sanılandan daha yüksek olabileceğine işaret ediyor.
Bin yıllık kayıtlar mercek altına alındı
Araştırma, Hawaii Üniversitesi liderliğinde yürütüldü ve sonuçları Journal of Geophysical Research: Solid Earth dergisinde yayımlandı.
Bilim insanları, Güney Kaliforniya'daki fay hatlarının geçmiş davranışlarını incelemek için gelişmiş bilgisayar modellemeleri kullandı. Çalışmada radyokarbon tarihlendirmesi, yer değiştirmiş tortul tabakalar ve ağaç halkası kayıtları gibi jeolojik verilerden yararlanıldı.
Yaklaşık 1000 yıllık deprem geçmişini kapsayan veriler üzerinden yapılan simülasyonlar, faylarda günümüzde ne ölçüde gerilim birikmiş olabileceğini ortaya koydu.
Araştırmacılar, uzun süredir büyük depremlerle boşalmayan enerjinin belirli bölgelerde olağanüstü seviyelere ulaşmış olabileceğini değerlendirdi.
Kritik bölgede dikkat çeken senaryo
Çalışmanın odak noktalarından biri, iki büyük fay sisteminin birbirine yaklaştığı Cajon Pass bölgesi oldu.
Araştırmaya göre bu bölge, bazı dönemlerde depremlerin bir faydan diğerine geçmesini engelleyen doğal bir bariyer gibi davranırken, bazı koşullarda ise iki fay arasında bağlantı kurulmasına izin verebiliyor.
Bilim insanları, belirli şartların oluşması halinde San Andreas ve San Jacinto faylarının aynı deprem sırasında birlikte kırılabileceği ihtimaline dikkat çekti.
Uzmanlara göre böyle bir senaryo, tek bir fay hattında meydana gelen büyük bir depremden çok daha geniş bir alanı etkileyebilir. Özellikle Los Angeles, San Bernardino, Riverside ve Coachella Vadisi gibi milyonlarca kişinin yaşadığı bölgelerde yıkıcı sonuçlar ortaya çıkabilir.
Araştırma ekibi, çalışmanın yaklaşan bir depremin tarihini tahmin etmediğini özellikle vurguluyor. Bununla birlikte elde edilen bulguların, deprem tehlikesi analizlerinin geliştirilmesine, altyapı projelerinin planlanmasına ve afet hazırlıklarının güçlendirilmesine katkı sağlayabileceği belirtiliyor.