Güney Afrika'da yabancı karşıtı saldırılar: Binlerce kişi evlerini terk etti
© AA / Ihsaan HaffejeeNijeryalı düzensiz göçmenlerden oluşan ilk grup, Güney Afrika'dan tahliye ediliyor
© AA / Ihsaan Haffejee
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Güney Afrika'da artan yabancı karşıtı gösteriler ve tehditler nedeniyle binlerce Malavili evlerini terk ederek geçici kamplara sığındı. Ülkelerine dönmek isteyen göçmenlerin sayısı artarken, şiddet olayları farklı bölgelere yayılmaya başladı.
Güney Afrika'nın Durban kentinde 3 binden fazla Malavili, artan yabancı karşıtı baskılar nedeniyle açık alanlarda ve geçici kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.
Son haftalarda çeşitli gruplar, belgesiz yabancıların 30 Haziran'a kadar ülkeyi terk etmesi çağrısıyla yürüyüşler düzenledi. Göçmenler ise güvenlik endişeleri nedeniyle evlerini bırakmak zorunda kaldı.
Yaşanan gelişmeler sonucunda, birçok kişi için ülkelerine dönüş tek seçenek haline geldi.
© AA / Ihsaan HaffejeeNijeryalı düzensiz göçmenlerden oluşan ilk grup, Güney Afrika'dan tahliye ediliyor
Nijeryalı düzensiz göçmenlerden oluşan ilk grup, Güney Afrika'dan tahliye ediliyor
© AA / Ihsaan Haffejee
Göçmenler geçici kamplara sığındı
Durban'da kurulan geçici alanlarda binlerce kişi barınıyor. Evlerini terk eden göçmenlerin önemli bölümü kadın ve çocuklardan oluşuyor.
Yabancı karşıtı yürüyüşlere, eski Devlet Başkanı Jacob Zuma liderliğindeki ve KwaZulu-Natal eyaletinde güçlü desteğe sahip olan MK Partisi de destek verdi.
Şiddet olayları yalnızca KwaZulu-Natal bölgesiyle sınırlı kalmazken, Mossel Bay'de 5 Mozambikli öldürüldü. Haftasonu boyunca 150'den fazla Malavili, Batı Cape eyaletinden otobüslerle tahliye edildi.
Öte yandan yüzlerce Nijerya vatandaşı ülkelerine dönmek üzere Johannesburg'daki Nijerya Büyükelçiliğinde toplandı. Nijerya hükümetinin başlattığı program kapsamında tahliye edilecek düzensiz göçmenlerden oluşan ilk grup, Oliver Reginald Tambo Uluslararası Havalimanına ulaştırılmak üzere otobüslere bindirildi.
© AA / Ihsaan HaffejeeNijeryalı düzensiz göçmenlerden oluşan ilk grup, Güney Afrika'dan tahliye ediliyor
Nijeryalı düzensiz göçmenlerden oluşan ilk grup, Güney Afrika'dan tahliye ediliyor
© AA / Ihsaan Haffejee
Seçim öncesi gerilim büyüyor
Güney Afrika'da yabancı karşıtı gösterilerin arkasında bazı siyasi grupların desteği bulunduğu belirtiliyor.
Göstericiler ekonomik ve sosyal sorunlardan yabancıları sorumlu tutarken, bazı kesimler ise yabancıların haksız şekilde suçlandığını savunuyor.
Yaklaşık 3 milyon yabancının yaşadığı Güney Afrika'da, yabancı düşmanlığı kaynaklı şiddet olayları 2008'den bu yana belirli aralıklarla yeniden gündeme geliyor.
Son gerilim dalgasının, kasım ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde yaşanması dikkat çekiyor.