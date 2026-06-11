https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/jd-vance-netanyahu-bazi-konularda-yanlis-yapti-1106430228.html

JD Vance: Netanyahu 'bazı konularda yanlış yaptı'

JD Vance: Netanyahu 'bazı konularda yanlış yaptı'

Sputnik Türkiye

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun bazı kararlarının yanlış olduğunu belirterek, ABD ile İsrail'in çıkarlarının her zaman... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T14:22+0300

2026-06-11T14:22+0300

2026-06-11T14:22+0300

dünya

abd

donald trump

i̇srail

cbs

j.d. vance

benyamin netanyahu

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında açıklamalarda bulundu. CBS News’e verdiği röportajda konuşan Vance, Netanyahu’nun İran konusunda ABD ile ilişkisine yaklaşımında herhangi bir hata yapıp yapmadığı sorulduğunda, “bazı şeyleri yanlış yaptığını” ifade ederek, iki ülke arasındaki çıkarların her zaman birebir örtüşmediğini söyledi.Vance, “Netanyahu, ülkesinin çıkarlarını agresif şekilde savunuyor. Ancak bu çıkarlar her zaman ABD’nin çıkarlarıyla aynı doğrultuda olmayabiliyor” ifadelerini kullandı.ABD ile İsrail’in yakın müttefik olduğuna dikkat çeken Vance, buna rağmen zaman zaman farklı önceliklerin ortaya çıkabildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:ABD Başkan Yardımcısı, Netanyahu’nun hangi konularda hata yaptığının sorulması üzerine ise bu tür ayrıntıların kamuoyu önünde paylaşılmasının uygun olmadığını söyledi.ABD - İsrail ilişkilerinde gerilim iddiasıSon dönemde batı basınında ABD ve İsrail arasındaki ilişkilerin özellikle Orta Doğu’daki askeri operasyonlar nedeniyle zaman zaman gerildiği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın da İsrail’in bazı askeri adımlarına yönelik rahatsızlık dile getirdiği iddia edilmişti. Taraflar arasında İran ve Lübnan hattındaki gelişmelerin de ilişkiler üzerinde baskı oluşturduğu belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/trump-suphelerini-aktarirken-netanyahu-erken-secimler-icin-tekrar-aday-oldu-1106395989.html

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abd, donald trump, i̇srail, cbs, j.d. vance, benyamin netanyahu