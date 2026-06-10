https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/trump-suphelerini-aktarirken-netanyahu-erken-secimler-icin-tekrar-aday-oldu-1106395989.html
Trump şüphelerini aktarırken, Netanyahu erken seçimler için tekrar aday oldu
Trump şüphelerini aktarırken, Netanyahu erken seçimler için tekrar aday oldu
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail başbakanının tekrar seçilmesi konusunda emin olmadığını söylerken, Netanyahu’nun partisi dün, adaylığını duyurdu. Ayrıntılar haberde...
2026-06-10T12:18+0300
2026-06-10T12:18+0300
2026-06-10T12:18+0300
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İsrail’de Likud Partisi, tarafından yayınlanan açıklamada Benjamin Netanyahu’nun ekim ayında yapılması beklenen erken seçimlerde tekrar aday olacağı duyuruldu ‘ve Tanrı’nın izniyle tekrar seçileceği’ ifadeleri yer aldı.Bu duyurudan birkaç saat önce Amerika merkezli ABC News haber kanalının Washington kıdemli muhabiri Jonathan Karl, X hesabından yaptığı açıklamada Trump’ın kendisine ‘Netanyahu’nun aday olup olmayacağını bilmediğini’ söylediğini aktardı.Gazeteci, Trump’ın şu sözleri kullandığını aktardı: “Bilmiyorum, harika bir kariyeri vardı. Devam etmek ister mi?”İsrail’de düzenlenecek seçimler 7 Ekim 2023’ten bu yana yapılacak ilk seçimler olacak.Anketler ne diyor?Netanyahu Aralık 2022’de göreve geldiğinden bu yana İsrail basınına göre ‘çalkantılı bir dönem’ geçirdi ve İsrail tarihindeki 'en muhafazakar' koalisyonu oluşturdu. Gazze, Lübnan ve İran saldırıları konusunda hükümet karşıtı birçok protesto ile karşılaştı.Anketler, Netanyahu koalisyon hükümetinin bir sonraki seçimde meclis çoğunluğunu sağlayamayacağı yönünde. Kudüs merkezli İsrail Demokrasi Enstitüsü isimli düşünce kuruluşunun 9 haziran tarihli anketine göre İsraillilerin yüzde 61’i Netanyahu’nun tekrar aday olmaması gerektiğini düşünüyor.Bununla birlikte, anketler, potansiyel bir koalisyonun mecliste muhalefetteki Arap partilerle işbirliği yapmadan oluşamayacağını gösteriyor.Trump ve Netanyahu ilişkisiABD ve İsrail yetkilileri İran’a savaşı birlikte başlatan Trump ve Netanyahu'nun ‘ara sıra gerilim yaşasa da’ hala yakın bir ilişkisi olduğunu söylüyor. Geçen hafta Trump'ın Netanyahu'ya Lübnan’a İsrail saldırıları sonrası bir telefon konuşmasında ‘lanet olası deli’ dediği kulislere sızmıştı.Trump, aynı zamanda İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’a Netanyahu’nun yolsuzluk suçlamalarından affı için de bir mektup yazmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/iranin-stratejik-kesm-adasi-yakinlarinda-korkutan-patlama-nedeni-bilinmiyor-1106395730.html
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benjamin netanyahu, seçim, i̇srail, haberler, anket
benjamin netanyahu, seçim, i̇srail, haberler, anket
Trump şüphelerini aktarırken, Netanyahu erken seçimler için tekrar aday oldu
ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail başbakanının tekrar seçilmesi konusunda emin olmadığını söylerken, Netanyahu’nun partisi dün, adaylığını duyurdu.
İsrail’de Likud Partisi, tarafından yayınlanan açıklamada Benjamin Netanyahu’nun ekim ayında yapılması beklenen erken seçimlerde tekrar aday olacağı duyuruldu ‘ve Tanrı’nın izniyle tekrar seçileceği’ ifadeleri yer aldı.
Bu duyurudan birkaç saat önce Amerika merkezli ABC News haber kanalının Washington kıdemli muhabiri Jonathan Karl, X hesabından yaptığı açıklamada Trump’ın kendisine ‘Netanyahu’nun aday olup olmayacağını bilmediğini’ söylediğini aktardı.
Gazeteci, Trump’ın şu sözleri kullandığını aktardı: “Bilmiyorum, harika bir kariyeri vardı. Devam etmek ister mi?”
İsrail’de düzenlenecek seçimler 7 Ekim 2023’ten bu yana yapılacak ilk seçimler olacak.
Netanyahu Aralık 2022’de göreve geldiğinden bu yana İsrail basınına göre ‘çalkantılı bir dönem’ geçirdi ve İsrail tarihindeki 'en muhafazakar' koalisyonu oluşturdu. Gazze, Lübnan ve İran saldırıları konusunda hükümet karşıtı birçok protesto ile karşılaştı.
Anketler, Netanyahu koalisyon hükümetinin bir sonraki seçimde meclis çoğunluğunu sağlayamayacağı yönünde. Kudüs merkezli İsrail Demokrasi Enstitüsü isimli düşünce kuruluşunun 9 haziran tarihli anketine göre İsraillilerin yüzde 61’i Netanyahu’nun tekrar aday olmaması gerektiğini düşünüyor.
Bununla birlikte, anketler, potansiyel bir koalisyonun mecliste muhalefetteki Arap partilerle işbirliği yapmadan oluşamayacağını gösteriyor.
Trump ve Netanyahu ilişkisi
ABD ve İsrail yetkilileri İran’a savaşı birlikte başlatan Trump ve Netanyahu'nun ‘ara sıra gerilim yaşasa da’ hala yakın bir ilişkisi olduğunu söylüyor. Geçen hafta Trump'ın Netanyahu'ya Lübnan’a İsrail saldırıları sonrası bir telefon konuşmasında ‘lanet olası deli’ dediği kulislere sızmıştı.
Trump, aynı zamanda İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’a Netanyahu’nun yolsuzluk suçlamalarından affı için de bir mektup yazmıştı.