https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/isvec-siginmacilar-icin-kalici-oturum-iznini-kaldiran-yasa-tasarisini-kabul-etti-1106427961.html
İsveç sığınmacılar için kalıcı oturum iznini kaldıran yasa tasarısını kabul etti
İsveç sığınmacılar için kalıcı oturum iznini kaldıran yasa tasarısını kabul etti
Sputnik Türkiye
İsveç Parlamentosu, sığınmacılara yönelik kalıcı oturma izinlerini kaldıran hükümet destekli yasa tasarısını kabul etti. 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T13:48+0300
2026-06-11T13:48+0300
2026-06-11T13:48+0300
dünya
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İsveç devlet radyosu SR, İsveç Parlamentosunda yapılan oylamada sığınmacı ve diğer bazı göçmen kategorileri için kalıcı oturum izinlerini kaldıran yasa tasarısının oy çokluğuyla kabul edildiğini aktardı.Yeni uygulamaya göre, 12 Temmuz'dan itibaren İsveç'te sığınmacı ve belirli diğer göçmen gruplarına yalnızca geçici oturma izni verilebileceği belirtildi.Bu arada, uygulamanın halihazırda kalıcı oturum sahiplerini etkilemeyeceği ifade edilirken, gelecek dönemde yapılacak başvurularda kalıcı oturum seçeneğinin tamamen kaldırılmış olacağı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/kuresel-multeci-krizinde-tarihi-donum-noktasi-zorunlu-gocmen-sayisi-10-yil-sonra-ilk-kez-dustu-1106426469.html
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İsveç sığınmacılar için kalıcı oturum iznini kaldıran yasa tasarısını kabul etti
İsveç Parlamentosu, sığınmacılara yönelik kalıcı oturma izinlerini kaldıran hükümet destekli yasa tasarısını kabul etti.
İsveç devlet radyosu SR, İsveç Parlamentosunda yapılan oylamada sığınmacı ve diğer bazı göçmen kategorileri için kalıcı oturum izinlerini kaldıran yasa tasarısının oy çokluğuyla kabul edildiğini aktardı.
Yeni uygulamaya göre, 12 Temmuz'dan itibaren İsveç'te sığınmacı ve belirli diğer göçmen gruplarına yalnızca geçici oturma izni verilebileceği belirtildi.
Bu arada, uygulamanın halihazırda kalıcı oturum sahiplerini etkilemeyeceği ifade edilirken, gelecek dönemde yapılacak başvurularda kalıcı oturum seçeneğinin tamamen kaldırılmış olacağı kaydedildi.