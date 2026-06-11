https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/iranli-uzman-trumpin-tehditleri-dogrudan-savasin-kacinilmaz-oldugu-anlamina-gelmiyor-1106434776.html

İranlı uzman: Trump'ın tehditleri, doğrudan savaşın kaçınılmaz olduğu anlamına gelmiyor

İranlı uzman: Trump'ın tehditleri, doğrudan savaşın kaçınılmaz olduğu anlamına gelmiyor

Sputnik Türkiye

Trump'ın söylemleri ile eylemleri arasında bir dengesizlik olduğuna dikkat çeken Bourboury, askeri kapasite ve siyasi irade gibi unsurlara bakıldığında savaşın... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T17:01+0300

2026-06-11T17:01+0300

2026-06-11T17:01+0300

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Ortadoğu uzmanı Khashayar Bourboury, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı bombalama tehditlerini değerlendirdi.Sputnik'e konuşan İranlı uzman, söylemlerin arkasındaki askeri kapasite ile siyasi irade arasındaki dengenin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.Bourboury, ABD'nin ciddi bir askeri güce sahip olduğunu ancak tehditlerin eyleme dönüşmesinin bölgesel maliyetler, müttefiklerin tutumu ve kamuoyu gibi birçok değişkene bağlı olduğunu belirtti. Bu tür açıklamaların sadece propaganda amaçlı bir blöf olarak görülmemesi gerektiğini savunan Bourboury, aynı zamanda bunların doğrudan bir savaşın kaçınılmaz olduğu anlamına gelmediğine dikkat çekti.Mevcut gerilimdeki en büyük tehlikenin karşılıklı yanlış anlamalar ve zincirleme tepki süreci olduğunu ifade eden uzman, tansiyonun artmasıyla birlikte karar alma alanının daraldığını belirtti. Bourboury, sözlü tehditlerin yoğunluğunun artmasının, krizin kontrol dışına çıkma riskini ciddi oranda yükselttiği uyarısında da bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/trump-bu-gece-tum-savunmasi-tukenen-irana-cok-sert-darbe-indirecegiz-1106432156.html

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