https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/hegseth-irana-sert-bir-darbe-vuracagiz-kritik-noktalari-hedef-alacagiz-1106411918.html

Hegseth: İran’a sert bir darbe vuracağız, kritik noktaları hedef alacağız

Hegseth: İran’a sert bir darbe vuracağız, kritik noktaları hedef alacağız

Sputnik Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth, bu gece İran’daki kritik tesislerin vurulacağını ve ülkeye sert bir darbe indirileceğini söyledi. 11.06.2026, Sputnik Türkiye

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Merkez Komutanlığı’nda (CENTCOM) gazetecilere bir açıklama yaptı.Savunma Bakanı Hegseth, “İran’a sert bir darbe vuracağız, kritik noktaları hedef alacağız. İran büyük bir anlaşma yapma şansına sahip. Ancak bunu yapmaya istekli olmadılar” dedi. Bakan Hegseth, “Başkan Trump bu anlaşmayı yapmaya hazır, İran’ın bunu kabul etmesi akıllıca olur; aksi takdirde CENTCOM’da görme şansına sahip olduğum planlarla baş etmek zorunda kalacaklar” diye ekledi.

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abd, i̇ran, savaş, savaş bakanlığı, savaş bakanı, savaş uçağı, savaş gemisi