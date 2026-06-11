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İran: ABD'nin Sirik şehrindeki su depolarını hedef alması savaş suçu olup, yan hasar değildir
İran: ABD'nin Sirik şehrindeki su depolarını hedef alması savaş suçu olup, yan hasar değildir
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Tahran yönetimi, ABD'nin Sirik'teki su altyapısını hedef aldığını söyleyerek saldırıyı 'savaş suçu' olarak nitelendirdi. İran medyasına göre saldırı nedeniyle... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yaptığı açıklamada ABD'nin dün gece gerçekleştirdiği İran'a saldırısını değerlendirdi. Yaptığı açıklamada Bekayi, su depolarının hedef alınmasının bir savaş suçu olduğunu ifade etti.Açıklamasında Bekayi, saldırının kasten yapıldığını savunarak, şu ifadeleri kullandı:İran medyasına göre saldırı toplam 2.500 metreküp kapasiteli iki su deposunu tahrip ederek en az on köyün içme suyuna erişimini aksattı.
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İran: ABD'nin Sirik şehrindeki su depolarını hedef alması savaş suçu olup, yan hasar değildir

00:42 11.06.2026
© AA / Fatemeh Bahramiİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
© AA / Fatemeh Bahrami
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Tahran yönetimi, ABD'nin Sirik'teki su altyapısını hedef aldığını söyleyerek saldırıyı 'savaş suçu' olarak nitelendirdi. İran medyasına göre saldırı nedeniyle en az 10 köyün içme suyu erişimi kesintiye uğradı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yaptığı açıklamada ABD'nin dün gece gerçekleştirdiği İran'a saldırısını değerlendirdi. Yaptığı açıklamada Bekayi, su depolarının hedef alınmasının bir savaş suçu olduğunu ifade etti.
Açıklamasında Bekayi, saldırının kasten yapıldığını savunarak, şu ifadeleri kullandı:

Amerikan ordusu şafak vakti Serik'teki su için hayati sivil altyapıyı kasten hedef aldı. ABD'nin Sirik şehrindeki su depolarını hedef alması savaş suçu olup, yan hasar değildir.

İran medyasına göre saldırı toplam 2.500 metreküp kapasiteli iki su deposunu tahrip ederek en az on köyün içme suyuna erişimini aksattı.
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