https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/iran-abdnin-sirik-sehrindeki-su-depolarini-hedef-almasi-savas-sucu-olup-yan-hasar-degildir-1106412337.html

İran: ABD'nin Sirik şehrindeki su depolarını hedef alması savaş suçu olup, yan hasar değildir

İran: ABD'nin Sirik şehrindeki su depolarını hedef alması savaş suçu olup, yan hasar değildir

Sputnik Türkiye

Tahran yönetimi, ABD'nin Sirik'teki su altyapısını hedef aldığını söyleyerek saldırıyı 'savaş suçu' olarak nitelendirdi. İran medyasına göre saldırı nedeniyle... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yaptığı açıklamada ABD'nin dün gece gerçekleştirdiği İran'a saldırısını değerlendirdi. Yaptığı açıklamada Bekayi, su depolarının hedef alınmasının bir savaş suçu olduğunu ifade etti.Açıklamasında Bekayi, saldırının kasten yapıldığını savunarak, şu ifadeleri kullandı:İran medyasına göre saldırı toplam 2.500 metreküp kapasiteli iki su deposunu tahrip ederek en az on köyün içme suyuna erişimini aksattı.

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