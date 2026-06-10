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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/irani-tekrar-vuracagiz-demisti-trump-yeni-yasinda-dunya-barisi-diledi-100-milyon-varilden-fazla-1106410865.html
'İran'ı tekrar vuracağız' demişti: Trump yeni yaşında 'dünya barışı' diledi, '100 milyon varilden fazla petrol kaçırdık'
'İran'ı tekrar vuracağız' demişti: Trump yeni yaşında 'dünya barışı' diledi, '100 milyon varilden fazla petrol kaçırdık'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay ABD ordusuna Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere gizlice eşlik etme emri verdiğini ve bu operasyon sayesinde 100 milyon... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T22:16+0300
2026-06-10T22:16+0300
dünya
ortadoğu
chris wright
hürmüz boğazı
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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, bir ay önce orduya Hürmüz Boğazı'ndan tankerlere gizlice eşlik etme emri verdiğini ve bunun da 100 milyon varilden fazla petrolün piyasalara ulaşmasına yardımcı olduğunu iddia etti.Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada, şu ifadeeri kullandı:ABD Enerji Bakanı Chris Wright ise, böyle bir operasyondan haberdar olmadığını açıkladı.Trump 'dünya barışı' dilediAyrıca Trump, İran'a tekrar saldıracaklarını söylemesinin ardındangazetecilere yaptığı açıklamada doğum günü dileğinin 'dünya için barış' olduğunu söyledi.Trump, doğum gününde ne dilediği sorulduğunda gazetecilere "Dünya için barış" cevabını verirken, Ortadoğu'da barıştan daha büyük bir hediye istediğini de sözlerine ekledi.Bu yıl 80 yaşına girecek Trump'ın doğum günü ise 14 Haziran'da.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/abd-irandan-petrol-tasiyan-bir-tankeri-vurdugunu-duyurdu-1106410751.html
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ortadoğu, chris wright, hürmüz boğazı, i̇ran
ortadoğu, chris wright, hürmüz boğazı, i̇ran

'İran'ı tekrar vuracağız' demişti: Trump yeni yaşında 'dünya barışı' diledi, '100 milyon varilden fazla petrol kaçırdık'

22:16 10.06.2026
© AP PhotoABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
© AP Photo
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ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay ABD ordusuna Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere gizlice eşlik etme emri verdiğini ve bu operasyon sayesinde 100 milyon varilden fazla petrolün küresel piyasalara ulaştığını iddia etti. Ayrıca Trump, doğum gününde 'dünya barışı' dileyeceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, bir ay önce orduya Hürmüz Boğazı'ndan tankerlere gizlice eşlik etme emri verdiğini ve bunun da 100 milyon varilden fazla petrolün piyasalara ulaşmasına yardımcı olduğunu iddia etti.
Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada, şu ifadeeri kullandı:
Geçen ay, ABD ordusuna Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerini ve diğer ticari gemileri desteklemek için gizli bir görev emrettim. Bugün, bu çabanın 100 MİLYON varilden fazla petrolün Boğaz'dan geçerek açık pazara ulaşmasını sağladığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. 200'den fazla ticari gemi Boğaz'dan güvenli bir şekilde geçti. Bu son derece başarılı çaba, Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından değil, ABD tarafından kontrol edilmesinden kaynaklanmaktadır. Orduları yenildi ve ekonomileri çöktü. İran için her şey bitti!
ABD Enerji Bakanı Chris Wright ise, böyle bir operasyondan haberdar olmadığını açıkladı.

Trump 'dünya barışı' diledi

Ayrıca Trump, İran'a tekrar saldıracaklarını söylemesinin ardındangazetecilere yaptığı açıklamada doğum günü dileğinin 'dünya için barış' olduğunu söyledi.
Trump, doğum gününde ne dilediği sorulduğunda gazetecilere "Dünya için barış" cevabını verirken, Ortadoğu'da barıştan daha büyük bir hediye istediğini de sözlerine ekledi.
Bu yıl 80 yaşına girecek Trump'ın doğum günü ise 14 Haziran'da.
ABD, petrol tankerini vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
DÜNYA
ABD, İran’dan petrol taşıyan bir tankeri vurduğunu duyurdu
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