https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/irani-tekrar-vuracagiz-demisti-trump-yeni-yasinda-dunya-barisi-diledi-100-milyon-varilden-fazla-1106410865.html

'İran'ı tekrar vuracağız' demişti: Trump yeni yaşında 'dünya barışı' diledi, '100 milyon varilden fazla petrol kaçırdık'

'İran'ı tekrar vuracağız' demişti: Trump yeni yaşında 'dünya barışı' diledi, '100 milyon varilden fazla petrol kaçırdık'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay ABD ordusuna Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere gizlice eşlik etme emri verdiğini ve bu operasyon sayesinde 100 milyon... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T22:16+0300

2026-06-10T22:16+0300

2026-06-10T22:16+0300

dünya

ortadoğu

chris wright

hürmüz boğazı

i̇ran

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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, bir ay önce orduya Hürmüz Boğazı'ndan tankerlere gizlice eşlik etme emri verdiğini ve bunun da 100 milyon varilden fazla petrolün piyasalara ulaşmasına yardımcı olduğunu iddia etti.Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada, şu ifadeeri kullandı:ABD Enerji Bakanı Chris Wright ise, böyle bir operasyondan haberdar olmadığını açıkladı.Trump 'dünya barışı' dilediAyrıca Trump, İran'a tekrar saldıracaklarını söylemesinin ardındangazetecilere yaptığı açıklamada doğum günü dileğinin 'dünya için barış' olduğunu söyledi.Trump, doğum gününde ne dilediği sorulduğunda gazetecilere "Dünya için barış" cevabını verirken, Ortadoğu'da barıştan daha büyük bir hediye istediğini de sözlerine ekledi.Bu yıl 80 yaşına girecek Trump'ın doğum günü ise 14 Haziran'da.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/abd-irandan-petrol-tasiyan-bir-tankeri-vurdugunu-duyurdu-1106410751.html

hürmüz boğazı

i̇ran

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ortadoğu, chris wright, hürmüz boğazı, i̇ran