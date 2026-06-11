https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/ingilterede-istifa-eden-savunma-bakaninin-yerine-dan-jarvis-atandi-1106440430.html
İngiltere'de istifa eden Savunma Bakanı'nın yerine Dan Jarvis atandı
İngiltere'de istifa eden Savunma Bakanı'nın yerine Dan Jarvis atandı
Sputnik Türkiye
Bütçe konusunda Başbakan Starmer ile anlaşmazlık yaşayan İngiltere Savunma Bakanı John Healey'nin istifasının ardından bu göreve Dan Jarvis atandı. 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T23:47+0300
2026-06-11T23:47+0300
2026-06-11T23:47+0300
dünya
john healey
başbakanlık ofisi
savunma bütçesi
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İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Dan Jarvis, İngiltere'nin yeni Savunma Bakanı olarak oldu.Jarvis, daha önce İçişleri Bakanlığı ve Kabine Ofisi'nde Devlet Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.İngiltere Savunma Bakanı Healey, savunma bütçesi konusunda Başbakan Keir Starmer ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.Starmer'ı ülkeyi savunmak için gerekli devlet kaynaklarını tahsis etmemekle suçlayan Healey şu açıklamayı yapmıştı:Bakan Healey'nin istifasından birkaç saat sonra Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Al Carns da görevinden ayrıldığını açıklamıştı.İngiltere'nin savunma ve maliye bakanlıkları, artan askeri harcama taleplerinin nasıl karşılanacağı konusunda aylardır görüşmeler yürütüyor. Bu durum İngiltere'nin Savunma Yatırım Planı'nın geçen yıldan bu yana ertelenmesine yol açtı.
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john healey, başbakanlık ofisi, savunma bütçesi
john healey, başbakanlık ofisi, savunma bütçesi
İngiltere'de istifa eden Savunma Bakanı'nın yerine Dan Jarvis atandı
Bütçe konusunda Başbakan Starmer ile anlaşmazlık yaşayan İngiltere Savunma Bakanı John Healey'nin istifasının ardından bu göreve Dan Jarvis atandı.
İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Dan Jarvis, İngiltere'nin yeni Savunma Bakanı olarak oldu.
Jarvis, daha önce İçişleri Bakanlığı ve Kabine Ofisi'nde Devlet Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.
İngiltere Savunma Bakanı Healey, savunma bütçesi konusunda Başbakan Keir Starmer ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.
Starmer'ı ülkeyi savunmak için gerekli devlet kaynaklarını tahsis etmemekle suçlayan Healey şu açıklamayı yapmıştı:
Siz bunu başaramadınız, Maliye Bakanlığı ise tehditlerin arttığı bu dönemde ülkenin savunması için gerekli kaynakları ayırmaya yanaşmadı.
Bakan Healey'nin istifasından birkaç saat sonra Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Al Carns da görevinden ayrıldığını açıklamıştı.
İngiltere'nin savunma ve maliye bakanlıkları, artan askeri harcama taleplerinin nasıl karşılanacağı konusunda aylardır görüşmeler yürütüyor. Bu durum İngiltere'nin Savunma Yatırım Planı'nın geçen yıldan bu yana ertelenmesine yol açtı.