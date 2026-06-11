İngiltere Savunma Bakanı John Healey istifa etti

"Size de belirttiğim gibi, orta vadeli finansman zorluklarının üstesinden gelmenin, çok uluslu iş birliği içinde ve diğer Avrupa ülkelerinin yaptığı gibi, İşçi Partisi hükümetimizin misyonlarını yerine getirme yeteneğimizi korumamızı sağlayacak güvenilir yolları var."