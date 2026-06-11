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İngiltere Savunma Bakanı John Healey istifa etti
İngiltere Savunma Bakanı John Healey istifa etti
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Son dtakika haberi: İngiltere Savunma Bakanı John Healy istifa etti
2026-06-11T14:23+0300
2026-06-11T14:38+0300
dünya
john healey
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İngiliz basınının geçtiği son dakika haberlere göre Savunma Bakanı Healey, hükümete istifasını verdi. Healey, İngiltere Başbakanı ve Hazine'nin orduya ihtiyaç duyduğu parayı vermediğini savundu. Healey'nin İngiliz basınına yansıyan istifa mektubunun başlangıcı, "büyük bir üzüntü ve isteksizlikle" yazdığını söylüyor. İstifa mektubundan öne çıkan ifadeler şöyle: 'Kuvvetlerimizin hazırlığını azaltacak kararlar alıyorum'
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john healey, haberler
john healey, haberler

İngiltere Savunma Bakanı John Healey istifa etti

14:23 11.06.2026 (güncellendi: 14:38 11.06.2026)
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertBritain's Defense Secretary John Healey speaks during a meeting of the Ukraine Defense Contact Group at NATO headquarters in Brussels, Thursday, Feb. 12, 2026.
Britain's Defense Secretary John Healey speaks during a meeting of the Ukraine Defense Contact Group at NATO headquarters in Brussels, Thursday, Feb. 12, 2026. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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Ayrıntılar geliyor
İngiltere Savunma Bakanı John Healey, savunma harcamaları planı nedeniyle istifa etti. Healey, istifa mektubunda savunma harcamalarına yeterince bütçe ayrılmaması nedeniyle 'operasyonlardaki personele yönelik riski artıracak ve ülkeyi daha az güvenli hale getirebilecek kararlar almak zorunda kaldığını' yazdı.
İngiliz basınının geçtiği son dakika haberlere göre Savunma Bakanı Healey, hükümete istifasını verdi.
Healey, İngiltere Başbakanı ve Hazine'nin orduya ihtiyaç duyduğu parayı vermediğini savundu.
Healey'nin İngiliz basınına yansıyan istifa mektubunun başlangıcı, "büyük bir üzüntü ve isteksizlikle" yazdığını söylüyor.
İstifa mektubundan öne çıkan ifadeler şöyle:
"Savunma için bu yeni dönem, Savunma Yatırım Planı aracılığıyla daha fazla yatırım gerektiriyordu. Ocak ayında tamamlanan -sizin, benim ve Maliye Bakanı'nın gözetiminde- mükemmel ve kapsamlı hükümetler arası çalışma ve savunmaya yönelik artan talepleri doğruladı."
"O zamandan beri, siz ve Hazine, ülkenin bu artan tehditler döneminde savunması için ihtiyaç duyduğu kaynakları tahsis edemediniz ve bunu yapmak istemediniz."

'Kuvvetlerimizin hazırlığını azaltacak kararlar alıyorum'

"Size de belirttiğim gibi, orta vadeli finansman zorluklarının üstesinden gelmenin, çok uluslu iş birliği içinde ve diğer Avrupa ülkelerinin yaptığı gibi, İşçi Partisi hükümetimizin misyonlarını yerine getirme yeteneğimizi korumamızı sağlayacak güvenilir yolları var."
"Savunmanın ihtiyaçlarını biliyorsunuz. Şubat ayında Münih Güvenlik Konferansı'ndaki konuşmanızda bunu güçlü bir şekilde savundunuz. Bu şekilde anın gereksinimlerini karşılayan bir Savunma Yatırım Planı olmadan, kuvvetlerimizin hazırlığını azaltacak, operasyonlardaki personele yönelik riski artıracak ve ülkeyi daha az güvenli hale getirebilecek kararlar almak zorunda kalıyorum."
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