https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/gizli-gorevdesin-diyerek-yasli-kadini-dolandirdilar-altinlarini-parasini-aldilar-evini-bile-1106290944.html

'Gizli görevdesin' diyerek yaşlı kadını dolandırdılar: Altınlarını, parasını aldılar evini bile sattırdılar

'Gizli görevdesin' diyerek yaşlı kadını dolandırdılar: Altınlarını, parasını aldılar evini bile sattırdılar

Sputnik Türkiye

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar 66 yaşındaki kadını tuzaklarına düşürdü. Kadını 'gizli görevdesin' diye kandıran dolandırıcılar... 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T18:09+0300

2026-06-05T18:09+0300

2026-06-05T18:09+0300

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Sahte polis kimlikleri ve evraklarla 'kimlik bilgileriniz suç örgütlerinin eline geçti' diyen dolandırıcılar 66 yaşındaki Müge Törgay'ın altınlarını ve paralarını aldı. 'Gizli görevde' olduğuna inandırılan kadın evini bile sattı. Dolandırıcıyı telefonuna 'oğlum' diye kaydeden, evinin dronle izlendiğine inanan laşlı kadın 15 milyon liraya yakın parasını kaptırdı. Banka görevlilerinin tüm uyarılarına rağmen dolandırıldığına inanmayan Törgay, kızının, “anne sen dolandırılmışsın” sözlerine, “hayır gizlilik sözleşmesi var” diyerek reddetti. Ama bir süre sonra gerçek ortaya çıktı. İçtiğin suya kadar hakimiz diye korkuttularHabertürk'ten Arzu Kaya'nın özel haberine göre dolandırıcılar yaşlı kadını sahte polis kimlikleri ve soruşturma evraklarıyla kimlik bilgilerinin suç örgütlerinin elinde olduğuna inandırdı. Törgay dolandırıcıların kendisine "Kimlik bilgilerin suç örgütlerinin elinde. Operasyon başladı. 17 kişiydik, artık seninle birlikte 18. kişi olduk” dediklerini hatta “İçtiğin suya kadar hakimiz. 7/24 takiptesin 6 aydır takiptesin, evini drone ile izliyoruz" dediklerini anlattı. Dolandırıcıyı 'oğlum' diye kaydettiKendisini 'esir alan' dolandırıcılara inanan kadının, dolandırıcıyı telefonuna 'oğlum' diye kaydettiği ortaya çıkarken önce altınlarını sonra da bankadaki bütün parasını 'sözde polise' teslim ederken evini bile sattığı ortaya çıktı. Kimseye inanmadı Yaşlı kadın, yüksek miktarlardaki para transferinden şüphelenen banka çalışanlarının ''Kendisini hakim, savcı olarak tanıtan kişilere mi para gönderiyorsunuz” sorusunu bile kendisine dolandırıcılar tarafından ezberletilen cümlelerle reddettiğini dile getirdi. Operasyonu yurt dışına taşıdık dediler, Almanya'ya gönderdiler Bir süre sonra dolandırıcıların 'operasyon yurt dışına taşındı senin de gitmen gerekiyor' demesi üzerine Almanya'da yaşayan kızının yanına gittiğini söyleyen yaşlı kadın, telefonundaki tüm yazışmaların silindiğini söyledi. Kızının, “anne sen dolandırılmışsın” sözlerine, “hayır gizlilik sözleşmesi var” diyerek reddetti. Ama bir süre sonra ise dolandırıldığını anladı. Nasıl dolandırıldığını anlattıMağdur Müge Törgay ise yaşadıklarını şöyle anlattı: Soruşturma başlatıldıHukukçular ise konuya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığını belirterek, dolandırıcılık vakalarında kritik noktalara dikkat çekiyor. Mağdur Müge Törgay’ın avukatı Mahcemal Seyhan, “Hiçbir kamu görevlisi, hiçbir polis, hiçbir hakim-savcı sizleri arayarak kasadaki paranızı, evinizdeki altını hiçbir şekilde istemezler. Herhangi bir soruşturma için sizleri aramazlar.

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