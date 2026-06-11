https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/havalimanindan-deposundan-urun-cikarip-satan-gumruk-gorevlisinden-ilginc-savunma-meraktan-bir-yudum-1106421276.html

Havalimanından deposundan ürün çıkarıp satan gümrük görevlisinden ilginç savunma: 'Meraktan bir yudum tadına baktım'

Havalimanından deposundan ürün çıkarıp satan gümrük görevlisinden ilginç savunma: 'Meraktan bir yudum tadına baktım'

Sputnik Türkiye

İstanbul Havalimanı'ndaki gümrüklü alandan elektronik sigara, parfüm, alkol gibi ürünleri usulsüz şekilde çıkarıp sattıkları iddiasıyla tutuklanan 4 gümrük... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T11:39+0300

2026-06-11T11:39+0300

2026-06-11T11:39+0300

türki̇ye

i̇stanbul

gümrük

kaçakçılıkla mücadele kanunu ve gümrük kanunu

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İstanbul Havalimanı'ndaki gümrüklü alanlardan çıkardıkları elektronik sigara, parfüm, alkol ve çeşitli ürünleri Tahtakale ve Eminönü'nde sattıkları iddiasıyla tutuklanan 4 gümrük görevlisi hakkında 5 yıl 7 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Memurlardan birinin kendisini, "Kamera görüntülerinde yer alan ve benim bir alkol şişesini patlatıp tadına bakmamın nedeni, bazen kutuların içerisindeki şişelerde sızıntı olabiliyor. Bu sebeple bu şişeyi alıp kontrol ederken patlamıştır. Meraktan dolayı şişeden bir yudum aldım" diye savundu. Tahtakale ve Eminönü'nde sattıkları iddia edildiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, gümrükte görevli olan Adnan Can Sayılgan, Agit Sola, Selahattin Dinler ve Adem Kürkçü isimli kişilerin birbirleriyle organize bir şekilde hareket ederek, depodan elektronik sigara gibi ürünleri çıkarıp Tahtakale ve Eminönü'nde sattıkları" yönünde bir ihbarda bulunulduğu kaydedildi. İddianamede şüphelilerin bu ürünleri kamera açılarının kör noktalarında sırt çantalarına koyarak dışarı çıkardıkları belirtildi. İçki şişesini patlatırken kameralara yakalandıŞüphelilerin, buradan aldıkları eşyaları sırt çantasına koydukları değerlendirmesinde bulunulan iddianamede, şüpheli Dinler'in ise depodayken tasfiye kapsamındaki kutulardan alkol şişesi olduğu değerlendirilen malzemeyi aldığı, bu şişeyi açarak etrafa zarar verecek şekilde patlatıp içtiği, yine beyaz kutu benzeri ne olduğu belli olmayan malzemeleri sırt çantasına koyduğu, diğer şüpheliler gibi kameraların görmediği alanları tercih ettiği vurgulandı.Yaptıklarını 'suç' olarak görmemişlerŞüphelilerin tasfiye ve tasnif işlemlerinde değerli gördükleri veya beğendikleri parfüm şişesi, sigara paketi ve kutu şeklindeki ne olduğu tam anlaşılamayan çeşitli eşyaları almalarıyla ilgili kendi aralarında yaptıkları görüşmelere ilişkin tape kayıtlarına yer verilerek, Sayılgan ve Kürkçü'nün eşya çıkartmada sorun görmediği ve bu suçu rutin haline getirdiklerinin anlaşıldığı vurgulandı.Gaflete düştüm, meraktan bir yudum aldım Şüphelilerden Selahattin Dinler'in hakkındaki iddiaları reddederken ifadesinde şunları anlattı: "Çalıştığımız birimde kör nokta yoktur. Kamera görüntülerinde yer alan ve benim bir alkol şişesini patlatıp tadına bakmamın nedeni, bazen kutuların içerisindeki şişelerde sızıntı olabiliyor. Bu sebeple bu şişeyi alıp kontrol ederken patlamıştır. Meraktan dolayı şişeden bir yudum aldım. 16 yıllık memuriyet hayatımda ilk defa böyle bir gaflete düştüm. Şuursuzca yapılan bir harekettir. Ben kesinlikle tasfiye alanındaki depodan dışarıya herhangi bir ürün çıkarıp başkasına satmadım ve vermedim. Dosyadaki tape görüşmelerinde adımın geçmesiyle ilgili hiçbir şey hatırlayamadım. Kamu zararı varsa karşılamak isterim. Suçlamayı kabul etmiyorum."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/universitenin-spor-salonunda-dolandiricilik-iddiasi-8-kisi-gozaltina-alindi-aralarinda-ogretim-1106216790.html

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i̇stanbul, gümrük, kaçakçılıkla mücadele kanunu ve gümrük kanunu